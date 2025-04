Dans une interview accordée jeudi à RT, Dodik, qui dirige la région à majorité serbe de Bosnie-Herzégovine, a exprimé son ferme soutien à la Russie et à son opération militaire contre l'Ukraine, affirmant que Moscou a toutes les raisons de protéger ses intérêts.

Il a déclaré que dès 2007, le président russe Vladimir Poutine avait «agi de manière très juste» en exprimant son opposition à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN tout en soulignant son désir de paix.

Selon Dodik, après le coup d’État soutenu par l’Occident à Kiev et le début des hostilités dans le Donbass en 2014, les pays occidentaux ont tenté de tromper la Russie par le biais des accords de Minsk, qui étaient censés apaiser les tensions en accordant aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

«La Russie n’était pas assez forte pour pouvoir intervenir et protéger certains intérêts», a- t-il soutenu, ajoutant que Moscou souhaitait sincèrement régler le conflit – un désir qui, selon Dodik, a été exploité par les dirigeants allemands et français.

Dodik a également souligné les liens culturels étroits entre la Russie et l’Ukraine, citant l’exemple de la ville d’Odessa. «De nombreux Russes y vivent et ils ont le droit d’être dans leur patrie. Tout comme les Américains ont le droit de protéger tous les Américains où qu’ils se trouvent dans le monde, la Russie a le droit légitime de protéger ses citoyens, en particulier ceux qui vivent près de la Russie.»

«L’Ukraine n’est pas un pays qui mérite de survivre d’un point de vue géopolitique. Elle s’est avérée être un facteur destructeur sérieux. De plus, elle est antirusse. Il n’est pas naturel que l’Ukraine soit antirusse», a souligné Dodik.

Poutine a insisté sur le fait que l’Ukraine dans sa forme actuelle est «un État artificiel» qui a été essentiellement créé par l’Union soviétique en utilisant des territoires pris à plusieurs autres nations.

Dans le même temps, il a également déclaré que «la Russie souhaite que l'Ukraine devienne un jour un État voisin ami» et que celle-ci «ne devrait pas être utilisée comme une plate-forme hostile pour attaquer la Russie», faisant référence à l'objectif de Moscou de maintenir Kiev hors de l'OTAN.

