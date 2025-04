L'horrible et très meurtrier siège de La Rochelle par Louis XIII en 1627-1628

Les Rochelais renforcent leurs défenses. Vingt et une companies de femmes y travaillent. Ils escomptent l'aide des Anglais et des huguenots français. Le duc de Rohan est empêché par le prince de Condé de soulever ceux du Languedoc. Le siège dure, le roi s'ennuie. Le 10 février 1628, il repart pour Paris, laissant le commandement à Richelieu. L'éminence grise du cardinal, le père Joseph, qui a des espions dans la ville, songe à la prendre d'assaut par la surprise, au besoin par les égouts. Richelieu préfèrerait l'incendier avec des boulets rouges. L'armée royale comporte maintenant 13,000 hommes, dont certains huguenots qu'on écarte du commandement: "Quand aux huguenots qui sont parmi vous, je vous advoüe qu'il peut arriver des inconvénients de les souffrir tous en l'armée, comme aussi de leur interdire l'entrée. Car si aucuns peuvent donner des advis aux enemis, il peut y en a voir d'autres, nez bons françois, qui n'ont pas moins en horreur que les catholiques l'entreprise des Anglois (...). Puis il importe aux affaires publiques de faire voir par effect et par démonstration que ceste guerre est un fait d'Estat et non de Religion" (Phélypeaux). L'armée royale reçoit même une contribution espagnole en hommes, symbolique et arrogante.

A La Rochelle, le maire Godefroy ordonne des sorties pour ramener des prisonniers et rapporter des vivres. Des bateaux rochelais forcent la digue livrant du ravitaillement puis repartent chargés de femmes, d'enfants et de "bouches inutiles". On garde courage. Il reste trois mois de farine; le blé et les légumes plantés hors des remparts donneront un mois de plus. On y construit des redoutes pour en empêcher le vol. On fait paître des bêtes entre les lignes. On ramasse des coquillages dans les rochers. La disette apparaît vite, le scorbut aussi. On commence à faire du pain de paille de froment, sans goût. En juin, le blé taxé à cent sols, le boisseau, se vend en réalité quinze livres; en août, il vaudra cent écus. Les pauvres ne peuvent plus le payer.

Les Rochelais gardent pourtant courage: deux navires forcent le blocus et promettent une intervention anglaise, deux assauts royaux échouent. Après huit mois de siège, rien n'a changé. En avril 1628, Louis XIII reprend la tête de l'armée. A La Rochelle, le maire Godefroy est remplacé par l'armateur Jean Guiton. Le roi Charles Ier a gardé toute sa confiance au duc de Buckingham, malgré sa défaite; aucun d'eux ne renonce à aider La Rochelle. Mais le roi d'Angleterre est pauvre: la flotte anglaise ne part que le 7 mai, mal équipée, avec des hommes mécontents et un amiral incapable, le beau-frère du duc. Les Anglais sont devant la digue le 11 mai. Les Rochelais attendent qu'ils l'enfoncent et les Anglais que les Rochelais la détruise. Quand à leurs torpilles, elles n'ébranlent pas la digue. Malgré les ordres du roi, les Anglais abandonnent les Rochelais pour la deuxième fois.

En face, le camp est devenu une vraie ville de 18,000 soldats; Louis XIII et Richelieu multiplient inspections et manoeuvres; le roi est pressé. Les négociations officieuses de l'armateur Tallemant et du bourgeois Gâtebouse échouent. Des deux côtés on pend des espions. Un messager rochelais dissimule une lettre pour le duc de Rohan dans une amande d'argent. Il est pris près du Fort-Louis et l'avale. Torturé, il avoue. Après quatre jours de lavements, "il la rendit par le bas". On le mène à la potence. Un religieux l'exorte à "délaisser cette damnable hérésie de Calvin". Il répond: "Retire toy, Sathan, ô impie et détestable." Après quoi, "on le fit sauter et cabrioler sur rien" avec cet écriteau accroché à son ventre: "Espion et porteur des lettres de La Rochelle, aux ennemis du Roy et de l'Estat".

Pourtant, les Rochelais considèrent toujours leurs adversaires comme leurs maîtres légitimes. Quelqu'un propose de tuer Richelieu. Le maire s'y oppose: "C'est un cas de conscience qui ne se peut conseiller". Un théologien, le pasteur Salbert, confirme que "c'est un moyen très injuste et très odieux, et là n'est pas la voie que Dieu veut prendre pour leur délivrance". Un boulet rochelais tombe un jour à côté de Louis XIII et le couvre de poussière. Les Rochelais redoublent leurs prières publiques quotidiennes pour la santé du roi. Ils observent la Bible qui commande: "1. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâces, pour tous les hommes, 2. pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. 3. Cela est bon et agréable à Dieu, notre sauveur, 4. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu, et les hommes, le Christ-Jésus homme, 6. qui s'est donné lui-même en rançon pour tous." (I Timothée 2, versets 1-6).

En juillet 1628, la disette devient famine. Quelques personnes prennent la fuite. Une jeune fille riche s'offre en mariage à un officier royal catholique pour sortir de La Rochelle. Il se répand alors dans le peuple le bruit que si la ville se rend, on ne lui fera grâce d'aucune pitié. Jean Guiton chauffe les ardeurs et on murmure contre lui. Il ne sort qu'entouré d'hommes en armes. La Rochelle expulse ses dernières "bouches inutiles". Les troupes royales les refusent et elles meurent de froid et de faim entre les deux lignes. La prostitution sévit. Des Rochelais de tous âges et sexes "se rendoient à la discretions des soldats qui avoient et faisoient ce qu'ils désiroient de ces gens-là pour du pain".

Les provisions s'épuisent. Les derniers bovins valent une fortune. On abat les chevaux, dits "boeufs d'Irlande" ou "boeufs à la mode, puis on se jette sur les chats, chiens et les souris. Un cousin du maire tue un allié anglais qui s'empare de son chien. On pêche dans les fossés de petits poissons, des crevettes. On cherche dans la vase des coquillages, des escargots, des limaçons. On cueille des herbes, la christe-marine, le pourpier sauvage, la ravenelle, les feuilles de vigne et les racines amère d'éringe. Il est pourtant risqué de sortir. Les soldats du roi violent les femmes, les battent et les renvoient nues. D'autres Rochelaises accourent au devant d'elles avec des vêtements. Des enfants sont tués à coups de mousquet ou de hallebarde, des adultes sont pendus. Le roi fait installer des potences à quarante pas de ses lignes.

Les femmes font nourriture de tout. Elles hachent et bouillent les mauves, cuisent la racine de chardon en pain dit "pain chaudi". Il reste de grands stocks de sucre et de cassonade, qui sert à des mets étranges. Les ménagères confectionnent des gelées de colle forte, des confitures de verjus. Les peaux de boeuf épilées et trempées pendant un jour dans l'eau sont fricassées avec du suif. On imagine des bouillies sucrées avec le parchemin des anciens contrats de mariage, des bouts de ceinture de cuir et de la cassonade, on dévore jusqu'aux bottes et aux chapeaux. Le vin est hors de prix. Il se boit de l'eau ou une bière de fortune, la "tanbonne", faite d'eau, d'un peu de vinaigre, de levain de son, de grosse cassonade grise et de gingembre.

Le 16 août, le héraut Hector Le Breton, lit au maire Guiton la sommation officielle du roi: "A toy, Guitton, maire de La Rochelle et à tous les échevins, pairs et généralement à tous ceux qui ont pris part au gouvernement de cette ville, je vous sommes de la part du Roy mon Maistre, mon unique souverain et seigneur et le vôtre, de quitter votre rébellion, lui ouvrir vos portes et lui rendre promptement l'entière obéissance que vous lui devez, comme à votre seul souverain et naturel seigneur. Je vous déclare qu'en ce cas il usera de sa bonté en votre endroit et vous pardonnera vos crimes de félonie: au contraire si vous persistez en votre dureté, refusant les effets de la clémence d'un si grand prince, je vous annonce de sa part que vous n'avez plus rien à espérer de sa miséricorde, mais attendre de son autorité, de ses armes et de sa justice la punition que vos fautes ont méritée; bref toutes les rigueurs qu'un si grand roi peut et doict exercer sur de si mauvais sujets." Il ne reçoit pas de réponse.

La ligne de siège est achevée. Elle a coûté si cher que même le clergé doit payer sa contribution, avec réticence. Le gouvernement veut en finir. Il se péoccupe de ses affaires d'Italie. A la mi-septembre, 4,000 personnes sont déjà mortes à La Rochelle. Le peuple surtout est touché. On meurt de faim ou de nourriture infecte: les rats, les souris, provoquent des intoxications graves. Les herbes rendent "enflés ou assoupis ou fols" et tuent. Le fenoil marin provoque des convulsions, la belladone et la jusquiame des hallucinations, le coma et la mort. Des Rochelais courent nus dans la rue et tombent raides morts. Les croque-morts n'ont plus la force de porter les cadavres qu'ils traînent avec une corde et jettent par dessus les remparts. Deux soldats anglais payent d'avance leurs funérailles. Ils en indiquent le jour. L'un d'eux meurt à l'heure... On laisse les morts dans les maisons. Désséchés par les privations, ils se décomposent à peine. Les bourgeois moribonds font transporter leur cercueil dans un temple, s'allongent dedans et rendent l'âme à Dieu.

Les réquisitions et les répartitions décrétées par la mairie ne servent à rien. Richelieu fait distribuer dans la ville des tracts où il accuse les bourgeois de cacher de la nourriture. En vain. Les Rochelais espèrent toujours le secours anglais. Le peuple cherche des présages partout. La faim est plus forte que la raison protestante. Ainsi, une nuit d'orage sans pluie, il voit du côté de la mer des hommes "se choquant et combattant les uns contre les autres". Le bruit court qu'à minuit, une armée navale de feu est apparue dans le ciel, et a réussi à forcer la digue après un grand combat. Aucun fantassin ne peut plus marcher, aucun canonnier ne peut plus bouger ses pièces. Les sentinelles meurent en faction. Le sonneur renonce à remuer la cloche. Guiton s'évanouit au temple.

A Londres, les envoyés de La Rochelle implorent des renforts. Buckingham est le seul à y croire. Il donne l'ordre de préparer une troisième flotte dont il prend le commandement. Cette guerre est si impopulaire en Angleterre, que le roi la finance hors de toute autorisation du Parlement. Au moment du départ, un officier aigri, John Felton, poignarde Buckingham. Charles Ier maintient l'expédition et la confie au comte de Lindsey. 114 navires arrivent devant La Rochelle le 30 septembre, portant 5,000 hornmes. Les Rochelais reprennent courage, pavoisent et sonnent les cloches. Dans le camp royal, c'est aussi l'enthousiasme: les volontaires affluent de partout portant son effectif à près de 30,000 hommes. Des dames viennenr en carrosse assister à la dernière bataille.

Les Anglais lancent de nouvelles torpilles contre la digue, sans effet. Ils se contentent de bombarder de loin les postes français. Le 3 octobre, Lindsey donne l'ordre d'attaquer, mais ses capitaines désobéissent, tiennent leurs vaisseaux hors de portée de l'artillerie française, et se contentent de patrouiller le long de la côte. Ils ne lancent aucune offensive sérieuse. Les Rochelais comprennent qu'ils sont abandonnés.

En six semaines, 2,000 personnes de plus sont mortes à La Rochelle. Rien que pour le 18 octobre, on dénombre 400 morts. Des corps sont déterrés. Une femme mange sa fille, un homme nourrit son fils avec son sang. Il manque à un cadavre de femme la tête et des morceaux de corps. Deux voisines reconnaissent les avoir mangés, mais l'affaire est tenue secrète.

Les survivants errent, squelettes recouverts de peau noire. Ils enflent des jambes et du visage, certains ne peuvent que ramper, d'autres meurent en marchant. Les Rochelais décèdent sans un mot de révolte. Ils se recommandent à Dieu, bénissant le maire et son conseil pour leur.courage. Personne n'a plus la force d'enterrer personne. Les morts ont le teint jaune. Le 21 octobre, au cimetière du château, quinze à seize corps gisent sur la fosse d'autres morts "faisant en leur misérable posture un spectacle épouvantable de l'ire de Dieu sur la ville" (Mervault). Un soldat mort tient dans sa bouche un morceau de chair, arraché au cadavre de son compagnon.

Le 26 octobre, Guiton réunit ses conseillers à l'hôtel de ville. Il leur indique l'unique solution: capituler. Louis XIII, averti, réunit son conseil. Richelieu lui fait adopter le pardon. Les milices étrangères à la place reçoivent la permission de sortir. Il ne reste de valides que 74 soldats français et 62 anglais. Luis fait son entrée dans la ville vaincue le 30 octobre avec des soldats et des charettes de vivres. Il a donné de sévères consignes de discipline. Guiton abandonne ses fonctions de maire. Il est exilé pour six mois. Le jour de la Toussaint, Richelieu célèbre la messe dans l'église catholique Sainte-Marguerite. Les murailles côté terre sont abattues, les canons et les munitions expédiés ailleurs. Le culte catholique est rétabli. Le temple de la place du château est transformé en cathédrale. Tous les privilèges de La Rochelle sont supprimés. Le vendredi 3 novembre 1628, en violation de l'édit de Nantes, les derniers rochelais, bien que protestants et squelettiques, sont sommés de pavoiser leurs fenêtres et les principales rues, et d'acclamer le grand cortège du clergé catholique, de la noblesse et de la cour.

On mourra longtemps des conséquences de la famine. De 25,000 à 30,000 âmes, la population de La Rochelle est tombée en treize mois à 5,400. Huit jours après la reddition de la ville, du 6 au 8 novembre, une tempête détruit la digue en plusieurs endroits. Un navire flamand de deux cent tonneaux, chargé de vivres déstinés aux assiégés, passe par-dessus l'ouvrage. Trop tard: le ciel était du côté du roi.

Pour mémoire

La France signe la paix avec l'Angleterre le 2 mai 1629. Le souverain anglais veut inclure quelques paroles pour les huguenots dans le traité. Le roi de France répond " que le roi de la Grand-Bretagne ne se mesle non plus de ses subjets huguenots rebelles que le roy ne se veut jamais mesler de ses sujet catholiques, s'ils venaient à se rebeller contre luy". Malgé diverses pressions, seulement 532 des survivants du siège de La Rochelle se convertissent au catholicisme dans les vingt années suivantes, dont 408 femmes, veuves pour la plupart. A la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, il y a 5,000 Rochelais parmi les 250,000 protestants qui s'exilent vers le "Refuge",- nom donné à l'émigration vers l'Allemagne, la Suisse, ou l'Afrique du Sud... La Rochelle, comme la France, y perd beaucoup de sa force économique. Elle ne s'en relèvera jamais vraiment.