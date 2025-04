La Première ministre thaïlandaise survit à une motion de censure

La motion de censure a été portée par le Parti populaire (PP), soi-disant «progressiste», en alliance avec le Parti Palang Pracharath (PPRP), soutenu par l'armée. Le bloc au pouvoir au Parlement, qui comprend le Parti Pheu Thai (PT) de Paetongtarn et ses alliés, dont le Parti Bhumjaithai (BJT), parti de droite, et le Parti de la nation thaïlandaise unie, également soutenu par des factions militaires, a rejeté la motion par 319 voix contre 162.

Paetongtarn a ensuite déclaré que le débat s'était déroulé «sans heurts» et a remercié tous les membres du Parlement de l'avoir motivée à «continuer à travailler dur pour notre peuple». Paetongtarn est devenue Première ministre en août dernier après que Srettha Thavisin, l'ancien premier Premier ministre du Pheu Thai, ait été démis de ses fonctions par la Cour constitutionnelle sur la base d'accusations d'éthique inventées de toutes pièces.

Paetongtarn a été interrogée sur plusieurs dossiers, notamment la corruption foncière, l'évasion fiscale et même son manque de connaissances économiques. Elle a également été accusée d'avoir reçu des ordres politiques de son père, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, fondateur du Pheu Thai, destitué lors du coup d'État militaire de 2006. Il demeure le chef de facto du parti et une cible politique de l'armée et de l'establishment royaliste.

Comme cela a été le cas à maintes reprises dans la politique thaïlandaise, les accusations de corruption ne sont qu'un moyen pour les factions rivales de l'establishment politique de se disputer le pouvoir et l'influence. Les tensions au sein des cercles dirigeants se sont nettement exacerbées dans un contexte d'aggravation de la crise économique et de craintes croissantes d'une explosion de l'opposition des travailleurs, des paysans et des jeunes.

Selon la Banque asiatique de développement (BAD), la croissance du PIB thaïlandais n'a été que de 2,6% en 2024, avec des contractions dans les secteurs manufacturier et agricole. Ce taux de croissance est considérablement inférieur à celui de l'ensemble de la région, où les pays enregistrent des taux de croissance de l'ordre de 5 à 6%.

En soutenant la motion de censure, le Parti populaire «progressiste», en tant que principal parti d’opposition à l’Assemblée nationale, s’est rapproché du PPRP, qui était le parti de la junte militaire qui a pris le pouvoir lors du coup d’État de 2014.

Le député du Parti populaire, Pakamon Noon-anan, a critiqué les propos tenus par Paetongtarn en septembre dernier, selon lesquels un baht fort était bénéfique pour les exportateurs thaïlandais. «Partout dans le monde, on sait qu'un baht fort est bénéfique pour les importations, car elles coûtent moins cher. Il nuit aux exportations, car nos produits sont plus chers… L'incompréhension d'un problème simple affecte la confiance des citoyens envers la dirigeante nationale», a déclaré Pakamon lors du débat.

Ce n'est pas la «confiance du peuple» qui est la véritable préoccupation, mais les intérêts des grandes entreprises. La Thaïlande est en première ligne face aux mesures de guerre commerciale de l'administration Trump, avec un excédent commercial de 35,42 milliards de dollars avec les États-Unis en 2024. Les États-Unis sont le premier marché d'exportation de la Thaïlande qui lui fournit des produits alimentaires, des appareils électriques, des pièces automobiles, des produits industriels et certains minéraux.

Selon les estimations du Comité mixte permanent du commerce, de l’industrie et des banques, les coûts d’exploitation des exportateurs thaïlandais pourraient augmenter de 6 à 8 % si les tarifs douaniers américains étaient dirigés contre la Thaïlande.

Au cours du premier semestre de cette année, les exportations thaïlandaises ont effectivement progressé, en partie en prévision des droits de douane américains. Cependant, cette croissance n'est pas durable. Le Centre d'intelligence économique (EIC) de la Siam Commercial Bank a abaissé ce mois-ci ses prévisions de croissance des exportations de 2% à 1,6%, contre 2% en novembre, tandis que le gouvernement vise une croissance de 3 à 3,5%.

Les prévisions de l'EIC reposent en partie sur des facteurs tels que les droits de douane américains, qui incluent des droits de douane de 25% sur toutes les importations de véhicules et de pièces détachées automobiles aux États-Unis, entrés en vigueur aujourd'hui. La Thaïlande possède la dixième industrie automobile mondiale et, en 2024, a exporté pour environ 4 milliards de dollars américains de pièces détachées automobiles vers les États-Unis.

L'économie thaïlandaise a subi un nouveau coup dur aujourd'hui après l'annonce par Trump de sa liste de droits de douane dits réciproques imposés à des pays du monde entier, amis comme ennemis. Désormais, les exportations thaïlandaises vers les États-Unis seront soumises à un tarif douanier massif de 36%.

Certains secteurs du grand patronat thaïlandais sont profondément préoccupés par l'incapacité de Paetongtarn à gérer la guerre commerciale de Trump, à protéger les intérêts des entreprises et à gérer les inévitables troubles sociaux, alors que de nouvelles charges pèsent sur les travailleurs. Par conséquent, l'avenir du gouvernement Paetongtarn demeure très incertain, malgré le rejet de la motion de censure.

Le secrétaire général du PPRP, Paiboon Nititawan, a déclaré avant le débat parlementaire: «Après le débat sur la censure, de nombreuses questions suivront, notamment d'ordre juridique, qui pourront être approfondies. Elles pourraient donner lieu à des requêtes auprès de la Commission nationale anticorruption et de la Cour constitutionnelle.»

Il a averti qu'une requête auprès de la Cour constitutionnelle concernant le Premier ministre «pourrait conduire à un changement politique» et serait «amusante». Quatre Premiers ministres ont été destitués par la Cour constitutionnelle au cours des 16 dernières années, dont Srettha Thavisin du Pheu Thai l'année dernière.

La Commission nationale de lutte contre la corruption (NACC) et d'autres organismes comme la Cour constitutionnelle (CC) ont été fortement influencés par l'armée depuis le coup d'État de 2014. Les dirigeants du coup d'État ont rédigé et fait adopter en force la constitution de 2017 qui a ouvert la voie aux élections et accordé des pouvoirs substantiels à l'armée.

Il est significatif que, bien que le Parti populaire ait critiqué l'«influence indue» de Thaksin sur le gouvernement Paetongtarn lors du débat sur la censure, l'influence de l'armée et de la monarchie n'ait pas été contestée. Ses critiques passées à l'encontre de l'armée et de la monarchie ont désormais été abandonnées, le parti s'étant aligné sur le PPRP.

Le prédécesseur du PP, le Parti de l'Avance, a gagné en popularité suite aux vastes manifestations de 2020, principalement de jeunes, contre le chef du coup d'État de 2014, la Constitution de 2017 et la monarchie. Après avoir remporté les élections de 2023, l'armée l'a empêché de former un gouvernement et a sans doute joué un rôle dans sa dissolution en août dernier.

Le fait que le Parti populaire travaille avec le PPRP pour cibler le gouvernement de Paetongtarn, non seulement expose le caractère frauduleux de sa posture progressiste, mais démontre également l'incapacité organique de toute faction de la bourgeoisie à défendre les droits démocratiques fondamentaux.

URL de l'article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/03/jysu-a03.html