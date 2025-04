La propagande anti-russe allemande atteint des niveaux comparables à ceux de l'ère nazie

Comme presque partout en Europe, les Allemands sont actuellement soumis à un déluge incessant de propagande éhontée, souvent d'une grossièreté surprenante. En effet, leurs élites politiques et les médias traditionnels s'efforcent désespérément de les préparer à la guerre contre la Russie. Et cette fois, non pas par procuration, c'est-à-dire par le biais d'une Ukraine dévastée et de morts ukrainiens, mais directement.

Comme l'expliquait il y a un siècle un ancien et très maléfique maître allemand de la manipulation de masse – qui aimait aussi la guerre avec la Russie plus que ce n'était bon pour lui (ou pour l'Allemagne) –, une propagande efficace fait voir le monde de manière très, très simple. Ou, pour ajouter un peu de détail, le succès parfois littéralement stupéfiant de la propagande repose sur deux astuces primitives mais puissantes – et très anciennes : le principe du disque rayé et l'effet litanie.

Leur signification est, elle aussi, élémentaire: en substance, si votre vision de la réalité est illusoire, si vos arguments sont dénués de fondement et si votre argumentation est absurde, ne désespérez pas. Au lieu de cela, répétez sans cesse quelques idées basiques et fallacieuses jusqu’à ce que le public soit pris de vertige (le principe du disque rayé), tout en obtenant fréquemment son consentement (l’effet litanie). En bref: continuez à leur hurler les mêmes absurdités et faites-les bêler «oui» régulièrement. Vous savez, comme un rituel, en fait.

Dans le cas de la fabrication de l’itération actuelle de l’hystérie allemande traditionnelle du type «les Russes arrivent», il est facile d’identifier sa poignée de motifs clés spécieux, stupides et enfantinement simplistes: la Russie, et la Russie seule, est responsable de la guerre en Ukraine; la Russie a l’intention d’attaquer l’Europe (si ce n’est le monde) – et bientôt; et la Russie est incroyablement sournoise et intrigante, donc on ne peut pas trouver de compromis raisonnable avec elle.

Mais qu'en est-il des rouages ​​de cette campagne de propagande? Même une histoire simple a besoin de détails, et si elle est racontée et répétée presque sans interruption, ces détails doivent au moins varier: la même histoire, mais avec une saveur différente. C'est là que les choses se compliquent.

D'une part, si vous choisissez le mauvais parfum, votre propagande risque de paraître aussi absurde qu'elle l'est en réalité. Un exemple actuel en Allemagne – et au Parlement européen – est l'hystérie suscitée récemment par le tube mondial russe Sigma Boy. Sa mélodie incroyablement entraînante est une œuvre d'art, qu'on le veuille ou non. Mais ses paroles sont aussi profondes qu'une publicité pour la margarine.

Pourtant, cela n'empêchera pas l'élite radicale-centriste allemande d'explorer les profondeurs inquiétantes de la chanson comme une arme de guerre culturelle russe néfaste. Car Sigma Boy, comme l'a remarqué un parlementaire européen de Hambourg – avec un peu d'aide de l'Ukraine – est en réalité «un cliché russe viral utilisé sur les réseaux sociaux qui véhicule des visions du monde patriarcales et pro-russes», ainsi qu'«un exemple parmi d'autres de l'infiltration russe du discours populaire via les réseaux sociaux». De plus, voyez-vous, Sigma Boy n'est en réalité qu'un code pour – effet sonore effrayant – POUTINE !

Bête? Tellement ridicule que ça vous donne ce sentiment embarrassant qu'on ressent quand quelqu'un se ridiculise et qu'on a juste envie de lui dire de se taire et de préserver ce qui lui reste de crédibilité? Oui, évidemment.

En effet, dans le cas de la Grande Attaque de Panique contre Sigma Boy, même le Spiegel – un journal habituellement russophobe et militariste pro-OTAN – s'est légèrement ressaisi. En consacrant un podcast entier au phénomène , un rédacteur en chef et un journaliste ont débattu de l'affaire Sigma Boy avec le plus grand sérieux, avec une rigueur allemande proverbiale et des visages suffisamment sérieux pour que Kant et Hegel puissent décrypter la nature de TikTok. Résultat: peut-être, juste peut-être, s'agit-il simplement d'une chanson pop.

On pourrait dire: «Super. Au moins, personne ne succombe complètement à l'hystérie collective.» Mais ce serait trop optimiste. En réalité, la vraie question est de savoir comment les choses ont pu devenir aussi absurdes. Dans quel contexte une parlementaire européenne n'a-t-elle pas honte d'afficher une telle paranoïa provinciale et le principal magazine d'information allemand a-t-il besoin de recherches approfondies et d'une longue discussion pour découvrir que, peut-être, ses propos sont-ils dénués de sens?

À cet égard, un autre fiasco récent de propagande est instructif. Son essence est simple: certains connaissent peut-être la ZDF, l'une des chaînes de télévision publiques – c'est-à-dire étatiques de facto – les plus populaires et les plus influentes d'Allemagne, surtout comme un porte-parole indéfectible de la propagande israélienne, notamment pendant le génocide en cours à Gaza.

Mais la ZDF a aussi une ligne russophobe bien ancrée. Et pour une fois, elle est allée un peu trop loin dans son empressement incessant à s'en prendre aux grands méchants Russes: dans son journal télévisé principal et un long pseudo-documentaire sensationnaliste de son émission Terra X History – intitulé «Espionnage, sabotage, fake news. La guerre de Poutine contre nous» – la chaîne a affirmé, avec quelques couvertures de façade, que la Russie était derrière, entre autres machinations néfastes, un attentat terroriste islamiste à Mannheim en mai 2024 .

Il s'agissait évidemment d'une allégation extrêmement grave, tant sur le fond que dans les détails: l'attentat, perpétré par un Afghan résidant en Allemagne depuis dix ans, a fait cinq blessés et un mort, un policier. De plus, dans l'opinion publique allemande, cet attentat terroriste n'est qu'un élément d'une série d'agressions violentes, sans rapport entre elles mais similaires, qui ont eu lieu l'année dernière, notamment à Magdebourg, ainsi que dans les villes de Solingen et d'Aschaffenbourg.

Ainsi, pointer du doigt la Russie pour l'une de ces attaques traumatisantes impliquait inévitablement que Moscou était peut-être aussi impliqué dans les autres. Et voilà ! Une nouvelle accusation, particulièrement horrible, contre la Russie avait été fabriquée de toutes pièces: Moscou, au cœur de cette histoire des plus folles, utilisait les migrants pour fomenter un terrorisme islamiste sanglant en Allemagne.

Et ce gros mensonge a commencé à fonctionner rapidement : plusieurs grands médias en Allemagne et à l'étranger ont commencé à répéter l'histoire sans esprit critique, comme le Telegraph et le Sun britanniques, le Merkur allemand et le Sud-Ouest français.

Mais les «recherches» sur lesquelles ZDF avait basé cette attaque de propagande spécifique contre Moscou étaient si incroyablement bâclées que, cette fois, même le service de renseignement extérieur allemand BND a dû la contredire.

Peu après la bombe de la ZDF, le BND l'a publiquement contredite, soulignant que la méthode – une interprétation grossièrement erronée des données de Google Trends – utilisée pour formuler ces allégations contre la Russie est, par essence, ridiculement peu fiable. Il s'est avéré que plusieurs services de renseignement allemands avaient déjà prévenu la ZDF avant la diffusion du pseudo-documentaire Terra X. Même le très conservateur journal allemand Welt a qualifié le travail de la ZDF – avec un euphémisme – de «négligent».

Jusqu'ici, tout va mal. Encore un exemple de propagande qui devient contre-productive à force d'aller trop loin. Passons à autre chose. Et c'est bien sûr ce qui se passe actuellement. Si le pire mensonge sur la Russie a été discrédité, les conséquences sont quasiment nulles.

Pourtant, en réalité, c'est là que toute cette affaire absurde commence à peine à devenir intéressante. D'une part, le reportage de Terra X, d'une durée de près de 45 minutes, était truffé d'autres accusations tout aussi infondées contre la Russie. Il consistait en une longue séquence de rumeurs successives, toutes fondées sur des preuves solides, du type «croyances des services de renseignement occidentaux» .

À Terra X, a-t-on jamais entendu parler de ces armes de destruction massive irakiennes? Des bébés arrachés aux couveuses au Koweït? Ou de Kadhafi distribuant du Viagra à ses troupes pour promouvoir le viol? Tous ces mensonges, bien sûr, ont été propagés, en leur temps, par les agences de renseignement et les médias occidentaux, réputés pour leur fiabilité, qui ont servi d'instruments de propagande. Et tous ces mensonges, ces cas concrets de «guerre hybride» – menés par les élites occidentales contre leurs propres populations – ont toujours eu le même objectif: préparer et justifier l'agression militaire occidentale.

Pourtant, dans le cas de Terra X également, le fait que l’allégation anti-russe la plus flagrante parmi tant d’autres ait été, pour une fois, rapidement exposée comme étant au mieux une absurdité téméraire, voire un mensonge délibéré, ne change rien à l’histoire dans son ensemble.

Au contraire, un seul bouc émissaire est désigné et sacrifié : Steven Broschart, le «profileur de données» discrédité et autoproclamé «analyste comportemental numérique». C’est lui, c’est le message désormais. Mais c’est clairement faux. De longs passages de l’affaire Terra X ont consisté en divers intervenants, souvent bien plus influents, prêtant leur autorité à une longue liste d’allégations tout aussi infondées de crimes russes et, plus généralement, contribuant à faire retentir le tambour de guerre contre Moscou.

Il y a eu, par exemple, un responsable des services de renseignement intérieur allemands – le Verfassungsschutz – qui a d'abord confirmé opportunément qu'Internet était une mine d'informations révélant des plans de sabotage et d'attentats, puis a informé les internautes qu'ils étaient déjà en guerre avec la Russie, même s'ils ne l'avaient pas encore remarqué. Rien de grave en Allemagne maintenant: en guerre, pas encore en guerre avec la Russie… Qui s'en soucie maintenant que nous savons tous où nous sommes censés aller, et si bientôt, d'ailleurs.

Pour être honnête, l'homme du Verfassungsschutz avait son côté amusant: «On n'a pas besoin de chars pour abattre un pays, nous a-t-il expliqué, car on peut aussi s'en prendre à ses infrastructures vitales. Vraiment? Vous ne le dites pas ! Vous voulez parler de la façon dont les «alliés» de l'Allemagne à Washington et ses parasites à Kiev ont attaqué les gazoducs Nord Stream? Non, je plaisante. Bien sûr, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Parce que ce serait la réalité, et son travail est clairement à l'opposé: de la propagande.»

Le professeur allemand par excellence, Martin Schulze Wessel, a multiplié les platitudes à l'égard de Poutine, qui, comme on l'apprend, raisonne en termes d'Est, d'Ouest et d'antagonisme. Waouh ! Quelle chance que personne ne le fasse dans l'Europe des valeurs vertes et dans une Allemagne qui a décidé de se définir littéralement, une fois de plus, par l'antagonisme envers la Russie.

De plus, le professeur a confirmé que la Russie constitue une menace «directe» pour l'Allemagne – contrairement, bien sûr, à l'Ukraine et aux États-Unis, même s'ils ont commis le plus grand acte de sabotage d'infrastructures de l'histoire allemande en temps de paix. Et l'opinion publique allemande doit être informée de ce non-fait, a-t-il expliqué. Merci d'avoir résumé avec tant d'abnégation l'essence de la propagande : faire prendre conscience aux gens de ce qui n'existe pas. Et, si l'on peut ajouter, l'inverse est tout aussi important: que cette même opinion publique soit occultée de ce qui existe réellement, par exemple cette attaque contre Nord Stream qui doit rester à jamais sous silence.

Mon seul bémol concernant la contribution amusante de Schulze Wessel est que, par souci de transparence, il aurait pu faire savoir aux téléspectateurs qu'il est très lié à l'Ukraine, et en particulier à la ville plutôt nationaliste de Lviv. Encore une fois, rien de grave : dans la grande croisade contre la méchante Russie, les petits péchés sont pardonnables.

La distribution de Terra X était riche et il est impossible de citer tout le monde ici. Mais il serait malvenu d'omettre Anton Shekhovtsov. Ironiquement, désormais basé dans un quelconque «Centre pour l'intégrité démocratique», c'est lui qui a publiquement célébré l'incendie de la Maison des syndicats d'Odessa (NDT: des dizaines de syndicalistes désarmés brûlés vifs par les ultra-nationalistes ukrainiens en mai 2014), tout en comparant ses victimes à de la vermine, littéralement. Déshumanisant? Un peu fasciste psychologiquement, peut-être? Oh, allez ! Une fois de plus, dans la grande campagne contre Moscou, un peu d'empressement est plus que bienvenu.

Sur Terra X, sa fonction était tacite, mais pourtant d'une clarté maladroite: il servait d'«expert» expliquant que tout ce qui est allégué est «difficile à prouver». Mais, bien sûr, non pas au sens où il est peu probable que ce soit vrai, mais au sens où c'est absolument vrai, même sans aucune preuve. Merci aussi, Anton, d'avoir démontré une astuce basique, mais toujours populaire, de propagande de caniveau: «On ne les voit pas», pour ainsi dire, «mais c'est uniquement parce qu'ils sont si bien cachés. Ce qui prouve une fois de plus leur dangerosité.»

La pire ironie de ce «journalisme» instrumentalisé par l'une des plus grandes chaînes de télévision allemandes réside dans son hypocrisie flagrante. Car, dans le contexte de la guerre en Ukraine, provoquée et menée par procuration par l'Occident, il y a un véritable sabotage et un véritable terrorisme, notamment de la part de l'Ukraine et de l'Occident: l'attentat contre le Crocus City à Moscou, l'assassinat du général Igor Kirillov, le meurtre odieux de Daria Dugina, les attaques ukrainiennes contre le pont de Kertch et contre Nord Stream, bien sûr – et la liste pourrait être longue – sont autant d'exemples flagrants du recours au terrorisme par l'Ukraine. Et nous savons depuis des années, grâce aux médias grand public occidentaux, que derrière ces activités se cache le soutien direct et éhonté des services de renseignement occidentaux.

Est-il possible que, dans un conflit où l'Occident et l'Ukraine ont largement déployé des tactiques de «guerre hybride», la Russie leur rende parfois la monnaie de leur pièce? Oui, en principe. On pourrait même avancer l'argument plausible qu'elle doit agir ainsi pour rester crédible.

Les accusations de promotion du terrorisme islamiste, dont la Russie a de toute façon beaucoup souffert, devraient être interdites à quiconque doté d'un minimum de bon sens et d'un minimum de décence. Et l'Occident ferait bien de se méfier de sa poutre.

Pour les médias occidentaux, cela signifierait que, même en dehors des mensonges éhontés, dans ce contexte, il est non seulement malhonnête, mais ridicule de produire un «journalisme» centré uniquement sur la Russie. Le minimum pour une enquête sérieuse serait d'examiner toutes les parties et de traiter les informations de tous côtés avec un esprit critique.

Mais ce serait là un véritable éclaircissement pratique, donnant aux téléspectateurs et aux citoyens un pouvoir intellectuel et politique, et non plus une propagande efficace de guerre imminente. Cela pourrait même finir – horreur ! – par promouvoir le compromis et la paix.

Aujourd'hui, en Allemagne et ailleurs en Europe occidentale, journalistes, agents des services de sécurité, experts et universitaires n'ont aucun scrupule à prêter leur nom à la propagande la plus ignoble. Quelle honte !

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/615896-germany-russia-nazi-propaganda/