Le fils d'un haut responsable de la CIA meurt en Ukraine ''en combattant pour la Russie''

Plus tard le même jour, un porte-parole de la CIA a déclaré à NBC News que l'agence d'espionnage était au courant de l'incident, qui avait été traité comme «une affaire familiale privée pour la famille Gloss, et non comme une question de sécurité nationale». Le porte-parole de la CIA a ajouté que Michael Gloss souffrait de problèmes de santé mentale et a fait part du souhait de la famille Gloss de respecter son intimité en cette période difficile.

Selon iStories, Michael Gloss a d'abord exprimé un soutien fort à l'Ukraine au début de la guerre russo-ukrainienne. Il a finalement voyagé seul en Europe et a rejoint la Rainbow Family, un mouvement hippie moderne dont les racines remontent à la contre-culture de la fin des années 1960. Gloss a ensuite voyagé à travers la Turquie, où il aurait commencé à publier des messages de plus en plus pro-russes et de vives critiques envers les États-Unis sur ses comptes de réseaux sociaux.

À l'été 2023, Gloss a commencé à publier des histoires et des images de Russie. Il a notamment déclaré sur les réseaux sociaux avoir décidé de «vaincre la mortalité et le complexe militaro-industriel». Peu après, il s'est engagé dans l'armée russe et a commencé à publier des photos et des vidéos de son entraînement militaire aux côtés d'autres volontaires internationaux. Il a également participé à des plateformes de médias sociaux russes, comme VKontakte, où il a exprimé un soutien fort à l'effort de guerre russe et a critiqué ce qu'il a qualifié de «propagande occidentale» concernant l'Ukraine et son gouvernement.

Selon iStories, Michael Gloss est «mort en Ukraine», mais on ignore s'il a participé à des combats. Une nécrologie publiée par sa famille aux États-Unis ne mentionne pas son engagement dans l'armée russe, précisant seulement qu'il a été «tragiquement tué en Europe de l'Est le 4 avril 2024», alors qu'il «poursuivait son propre parcours de héros».

URL de l'article en anglais:

https://intelnews.org/2025/04/28/01-3396/