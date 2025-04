Le massacre des Alaouites: Témoignages de survivants (1ère partie)

À partir du jeudi 6 mars 2025 et pendant six jours, les zones à majorité alaouite le long de la côte syrienne ont été la cible d'une attaque coordonnée aux allures de nettoyage ethnique. L'assaut a été mené par des groupes armés affiliés au gouvernement intérimaire de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus d'un millier de civils (de 15,000 à 70,000 personnes selon les dernière estimations), dont des enfants, des femmes, des personnes âgées et des hommes, ont été tués. Cependant, les autorités officielles n'ont pas encore publié de bilan officiel.

Daraj publie actuellement des témoignages de survivants du massacre, documentés et enregistrés par l'écrivaine syrienne Rosa Yassin Hassan. La version anglaise de ces témoignages est également disponible sur SyriaUntold:

"La veille du massacre, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que, rien que dans ma rue, je verrais plus de 32 corps entassés aux entrées des immeubles, des maisons et sur les toits – ni que je devrais enjamber les corps de mes voisins, amis et connaissances pour traverser.

J'essaie de porter mon corps pour qu'ils ne ressentent pas mon poids. J'aimerais pouvoir les survoler comme un nuage, comme un oiseau qui les effleure de ses ailes. Le quartier d'Al-Qusour, où je vis à Baniyas, est un vaste quartier huppé, majoritairement alaouite et chrétien. Après 2011, des personnes déplacées venues de zones de guerre comme Alep et Idlib sont venues vivre ici parmi nous, et nous avons coexisté pacifiquement.

J'avais vu des vidéos de groupes armés humiliant des Alaouites dans différents quartiers, les forçant à hurler tout en leur lançant les insultes les plus obscènes. J'avais lu sur Facebook des informations sur les tensions dans la ville de Jableh, où des membres de la Sûreté générale auraient été tués par des éléments restants du régime d'Assad, sous la menace de représailles. Mais notre ville était sûre. Elle l'avait toujours été – du moins, je le croyais. Pendant les trois mois qui avaient suivi la chute de l'ancien régime, rien ne s'était passé ici. Des membres de la Sûreté générale, vêtus de leurs uniformes noirs, étaient restés postés dans un détachement près du quartier. Il n'y avait jamais eu d'affrontements, de conflits, ni même de campagnes d'inspection.

Mais ce qui s'est passé a fait surgir dans mon esprit des dizaines de questions contradictoires. Pourquoi?

Je m'appelle Samer (pseudonyme), j'ai 31 ans et je suis avocat. Depuis dix ans, je m'implique dans l'aide humanitaire et les secours, consacrant mes efforts aux camps de déplacés d'Alep, d'Idlib et d'autres zones de guerre en Syrie. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance ; rien de tout cela ne m'a sauvé, ni moi ni les dizaines de victimes du quartier d'Al-Qusour.

Tout a commencé le jeudi 6 mars 2025. Ma mère se préparait pour notre iftar du Ramadan vers 18 heures lorsque le bruit lointain des coups de feu s'est rapproché, s'intensifiant. La peur – celle qui vous serre la poitrine si fort qu'on en a le souffle coupé – s'est installée à mesure que le grondement des obus se rapprochait, leurs échos secouant la nuit. Nous ne savions pas ce qui se passait. Mais même à ce moment-là, je m'accrochais à un espoir fragile, me persuadant que nous pourrions être épargnés.

Le vendredi 7 mars arriva, anéantissant tous mes espoirs par son horreur. À 8 heures, les tirs reprirent, plus forts, plus rapprochés, plus incessants. D'étranges mouvements se firent entendre dans le quartier.

Ma voisine, qui habitait au même étage, était seule avec ses quatre enfants. Ma mère, mon père et moi sommes allés la voir. Nous sommes restés blottis à l'intérieur, saisis par la terreur, les enfants tremblant de peur. À chaque cri dehors, leur panique s'intensifiait : visages baignés de larmes, prières murmurées, yeux écarquillés d'effroi. La peur me rongeait de l'intérieur.

Nous n'osions pas sortir. Sur Facebook, on lisait que l'armée recherchait des armes. «Ouvrez vos portes et n'ayez pas peur», disait-on. J'essayais de rassurer ma famille, ma voisine et ses enfants, mais je m'efforçais aussi de me calmer.

«N'ayez pas peur. C'est notre armée. Ils ne nous feront aucun mal. Ils fouilleront et puis partiront. C'est l'armée du pays.»

Mais dès que ces mots quittèrent ma bouche, ma propre voix me parut étrange. Une pensée s'insinua, froide et aiguë: si ce n'est qu'une opération de recherche, alors pourquoi tous ces coups de feu? Pourquoi ces explosions? Qui tire? Qui tire?

Le bruit des lourdes bottes montant l'escalier nous parvint. Les portes s'ouvraient les unes après les autres, jusqu'à atteindre la nôtre.

Six hommes ont fait irruption, armes au poing, étuis militaires attachés au corps. Ils portaient des uniformes de camouflage désert, le visage masqué à l'exception des yeux. Pourquoi l'armée serait-elle masquée?

Ils m'ont demandé :

- Êtes-vous alaouite ou sunnite?

- Alaouite.

Pourquoi l'armée d'État s'enquérirait-elle de ma secte?

Ils entrèrent dans la maison. L'un d'eux resta dehors, silencieux. Il avait des yeux asiatiques qui dépassaient de son masque. Est-il Tchétchène? Ouzbek? me demandai-je.

L'un d'eux a pris mon téléphone et a parcouru mes photos. En voyant des photos de moi avec mes amis, hommes et femmes, un autre soldat a raillé: «Rendez-lui son téléphone. C'est de la débauche et de l'immoralité.» Pendant ce temps, un autre s'est tourné vers un homme qu'ils appelaient Cheikh.

«Cheikh, on continue les recherches?»

Cheikh? Depuis quand une armée a-t-elle des cheikhs?

- Vous frequentez des groupes armés ?

- Non, je suis avocat. Je travaille avec des organisations humanitaires.

- Maudit soit toi et ton humanité.

Il avait prononcé ces mots avant qu'ils ne quittent la maison sans nous faire de mal. Mais dès qu'ils furent partis, je me précipitai dans la cuisine, tirant le rideau juste assez pour apercevoir ce qui se passait dehors: des voitures brûlaient dans la rue. Mon cœur battait plus fort que les coups de feu. Le café du quartier était en flammes, et la fenêtre de la cuisine de l'appartement d'en face avait été brisée.

Nous nous sommes blottis dans le couloir, verrouillant toutes les portes et gardant le silence jusqu'à minuit. Puis sont venus les bruits de vitres de voitures qui volaient en éclats, suivis de voix criant «Allah Akbar». Ce cri me terrifie. Je ne sais pas pourquoi, mais dans des moments comme celui-ci, il ne signifie qu'une chose: la mort. Mais pourquoi l'armée crierait-elle «Allah Akbar»?

Samedi, à 8 heures du matin, les bruits terrifiants ont repris: les voix effrayantes et les cris d'«Allah Akbar», accompagnés des hurlements des femmes qui s'élevaient de tous les coins du quartier. Des cris venant de l'extérieur. Des cris venant de l'intérieur. Des enfants hurlant de terreur. Nous avons décidé de descendre chez nos voisins, à l'étage inférieur, pour être ensemble.

Notre voisin du dessous était originaire d'Idlib. Je ne sais pas pourquoi cela nous est venu à l'esprit, mais peut-être pensions-nous qu'il pouvait nous protéger.

Juste au moment où nous arrivions à sa porte, les hommes armés et masqués sont revenus dans l'immeuble. Lorsqu'ils ont compris qu'il était originaire d'Idlib, ils lui ont demandé de s'écarter. Puis, une fois de plus, ils nous ont demandé si nous étions alaouites. Après confirmation, ils ont pris les clés de la voiture de mon voisin.

Sa femme était dévastée, sa voix se brisait alors qu'elle les suppliait.

- Nous avons toujours été aux côtés de la révolution! Nous avons toujours lutté contre l'injustice! Nous sommes avec vous!

- Ferme-la!

L'un des hommes armés s'exclama avant de rendre les clés de la voiture à son mari. «Si une autre faction arrive, ne leur dites pas qu'on les a rendues», prévint-il. «Ils vous tueront.»

Quelle autre faction? Qui d'autre vient? Pourquoi nous tueraient-ils? Qu'avons-nous fait?

Nous sommes rentrés à notre appartement. Les cris des femmes dehors s'étaient intensifiés, incessants. Mes pensées se sont embrouillées dans le chaos: cris, pleurs, coups de feu. Et puis, soudain, le silence. Un silence étouffant, surnaturel, comme si le quartier tout entier s'était vidé.

Je me suis approchée à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Les maisons chrétiennes avaient été épargnées. Les maisons des sunnites déplacés avaient été épargnées. Même la maison du prêtre de l'église était restée inviolée. Mais son père, Jihad Bishara, a été abattu dans la rue alors qu'il vérifiait sa voiture. Comment savaient-ils à qui appartenaient les maisons? Y avait-il des informateurs parmi nous? Ce massacre était-il planifié? Quelques jours plus tard, mon amie de l'immeuble d'en face me raconterait comment son père avait été kidnappé et n'était jamais revenu. Il avait tenté de convaincre les hommes armés que la maison de leur voisin était vide. «Va au diable», lui ont-ils dit. «On sait exactement pour qui on est là.»

La maison appartenait à un ancien officier de l'armée d'Assad qui avait fui dix jours plus tôt. Savait-il ce qui allait arriver?

Les appels ont commencé à affluer. Les pages Facebook disaient: «Quiconque peut atteindre la zone de la raffinerie de Baniyas est en sécurité et entouré par la Sécurité générale.» Pendant des mois, rien n'avait changé avec la Sécurité générale. Nous les pensions disciplinés. Mais où étaient-ils maintenant? Pourquoi avaient-ils soudainement disparu du quartier? N'étaient-ils pas censés nous protéger? Nous avons décidé d'essayer de partir ensemble, de nous y rendre.

Puis, j'ai aperçu un véhicule du Croissant-Rouge garé dans la rue. Un éclair de soulagement m'a envahi – j'avais déjà travaillé avec eux. Ils n'entraient jamais dans une zone qui ne soit pas sûre pour leurs bénévoles. Autour d'eux, des agents de la Sécurité générale montaient la garde. Comment ont-ils pu réapparaître soudainement?

- Nous sommes ici pour récupérer les corps.

Mon ami du service des urgences du Croissant-Rouge m'a dit: «Pourquoi l'équipe de gestion des catastrophes n'est-elle pas arrivée? Nous sommes sans électricité, sans eau et sans nourriture depuis des jours!» Mais j'ai commencé à les aider. Le premier corps gisait dans la rue, parmi un tas de cadavres. J'ai instinctivement pris mon téléphone pour prendre une photo. Un agent de sécurité s'est jeté sur moi en criant: «Je te tue si je te vois filmer!» Il m'a arraché mon téléphone et a effacé la photo.

Puis je suis entré dans le premier immeuble. Dans l'escalier gisait mon voisin, couvert de sang. L'odeur de la mort était suffocante. Sa chemise bleu marine, encore imbibée de sang frais, collait à son corps. Dans son appartement, j'ai trouvé sept autres corps – ceux des familles Harfoush et Dunya. Je les ai tous reconnus. Dans le salon, un père et son fils, tous deux exécutés d'une balle dans la tête. Dans la chambre, trois enfants et leurs mères: Rula Harfoush et son fils Karam Dannoura, la fille d'Abboud Zioud, et le petit Jad Dunya. Je me déplaçais comme un homme hypnotisé, enjambant prudemment leurs corps. Je ne pouvais plus respirer. Leurs visages défilaient devant mes yeux – pas sans vie, mais tels que je me les souvenais, riant sur le front de mer.

Oh mon Dieu, pourquoi ont-ils été tués? Et pourquoi pas moi? Tout autour de nous, les immeubles avaient été pillés, couverts de sang, jonchés de morts. Sauf le mien. Était-ce notre voisin d'Idlib qui nous avait maintenus en vie? Était-ce pour cela que notre immeuble était le seul survivant au milieu de ce brasier?

- Savez-vous où sont les corps?

- Non, mais je sais d'où viennent les cris.

Des cadavres gisaient éparpillés autour de nous, couverts de sang. Sur le toit d'un immeuble, plusieurs civils avaient été abattus. Pourquoi ont-ils été tués sur le toit? Un volontaire du Croissant-Rouge a expliqué: «Ils étaient la cible de tirs de ce qui restait du régime d'Assad, alors ils voulaient utiliser les jeunes hommes comme boucliers humains.»

Je ne comprenais pas. Pourquoi les utiliseraient-ils comme boucliers humains? Où est-ce que j'habite?

Puis, j'ai trouvé le corps de notre voisin, Ghassan Rabib, gisant face contre terre dans une mare de sang. À côté de lui se trouvait l'ours en peluche de sa fille Mira, et à côté, le corps sans vie de sa femme, Faten Idris. Le visage de Faten avait été défiguré par une balle dans la tête. Ce ne pouvait pas être Faten! pas elle!

Leur fille de trois ans, Mira, avait échappé à la mort. Elle dormait dans la chambre du fond, et lorsque les voisins l'ont trouvée, elle était stupéfaite, les yeux écarquillés d'horreur. Elle ne m'a même pas reconnue. Pourquoi Ghassan, un simple employé de pizza, a-t-il été tué? Pourquoi Faten, une enseignante, a-t-elle été assassinée? Et qu'en est-il de Lama Abdullah et de son mari, Mazen Jadid? Sa mère de 95 ans gémissait encore faiblement dans son lit, tandis que les corps de ses deux fils gisaient sans vie dans le salon. Pourquoi tous ces gens ont-ils été tués? Aucun d'eux n'avait de lien avec l'ancienne armée, les forces de sécurité ou une quelconque forme de militarisme.

Je marchais dans les rues, inconscient de ce qui m'entourait. J'avais l'impression d'être pris au piège d'un cauchemar – un cauchemar dont je finirais sûrement par me réveiller.

Les volontaires du Croissant-Rouge ont apporté les corps qu'ils avaient récupérés à la banque commerciale. Juste avant leur départ, mon ami s'est penché vers moi et m'a murmuré à l'oreille :

- Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de corps, mais il y avait encore beaucoup de maisons dans lesquelles ils ne nous laissaient pas entrer. Ils ne nous laissaient pas entrer! Samer, attention aux Bandits Rouges ; ils ont installé des postes de contrôle près des palais.

Son visage était aussi pâle que la mort qui l’entourait.

Qui sont ces Bandits Rouges?

Je n'en pouvais plus. J'ai contacté toutes les organisations que je connaissais, cherchant désespérément de l'aide. Les rares qui ont répondu ont dit être impuissantes, qu'on ne les laisserait pas entrer. Personne ne venait à notre secours. Nous n'avions d'autre choix que de quitter le quartier. Mes amis sunnites m'ont supplié de venir les rejoindre, de trouver refuge auprès d'eux. Mais nous sommes partis pour un complexe d'habitations près de la raffinerie, où nous sommes restés trois jours – sept familles entassées dans une seule maison. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette époque. J'étais perdu – perdu dans mes pensées, perdu dans le décor. Les gens bougeaient autour de moi, leurs lèvres remuaient, mais je n'entendais rien, comme si j'étais entouré de fantômes en mouvement.

Quand la tempête fut enfin passée, nous revînmes. Le quartier était détruit: murs criblés de balles, boutiques réduites en cendres, voitures fracassées et incendiées, taches de sang sur le sol et aux entrées des immeubles. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde, omniprésente. Je ne sais pas comment nous pourrons l'oublier.

Je n'ai pas été tué, mais des dizaines de mes amis, voisins et connaissances l'ont été. Je n'ai pas été enlevé physiquement, mais des dizaines de questions m'ont tué et continuent de me ronger. Les images de personnes couvertes de sang me hantent, comme une mort sans fin. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas m'offrir le luxe de m'effondrer. Quelle faute ai-je commise en étant né alaouite? Est-ce un crime de naître dans ce milieu? Je ne suis pas un vestige du régime. J'aime la joie, la vie, la fête et la musique. Il y avait des gens que je saluais chaque matin, mais maintenant, à qui vais-je dire bonjour?

URL de l'article en anglais:

https://daraj.media/en/testimonies-of-survivors-of-the-coast-massacre-1-to-whom-will-i-say-good-morning-from-now-on/