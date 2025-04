Le massacre des Alaouites: Témoignages de survivants (2ème partie)

Dans ces contes pour enfants, le bon héros n'a pas réussi à vaincre. Il n'a pas sauvé Baba du monstre. Il n'a pas réussi à ramener les enfants dans les bras de Maman. Et il n'a pas mené l'histoire à la fin que nous avons connue en grandissant: celle où nous vivrions heureux pour toujours.

Dans ces histoires, il n'y avait aucun bon héros. Tous étaient sanguinaires. Cette nouvelle forme de narration donnera naissance à d'autres récits, où seuls les monstres triompheront. Ils triompheront de la mémoire, de l'imagination, du cœur de toute une génération d'enfants sur la côte syrienne.

Je vais vous raconter la première de ces histoires. Il s'agit de Mila Salman, une petite fille de cinq ans et demi aux tresses châtain et au rire qui illumine l'obscurité, comme celui des autres enfants de ce pays. Mais ce matin-là n'a pas seulement anéanti son rire: il a changé sa vie à jamais. C'était le samedi 8 mars 2025. Les coups de feu dans le quartier de Qusour, à Baniyas, étaient terrifiants, assourdissants. La famille de Kumait Salman, 40 ans, ingénieur informatique à l'hôpital de Baniyas, de sa femme Hiba al-Ali, 38 ans, de leur fils Ali, 7 ans, et de leur fille Mila se trouvaient chez leurs voisins et amis, Yazan al-Khalil, sa femme Aline Shahla, et leur fille de deux ans, Qamar, lorsque le massacre a eu lieu.

«J'aimais tant le petit Qamar», dit Mila à sa tante. Cette dernière tenta de changer de sujet.

«Ils pensaient que j’étais morte.»

Ce matin sanglant, tout le monde était blotti dans le salon. Mila et Ali tremblaient de peur à cause des bruits extérieurs. Mila était dans les bras de sa mère, et Ali dans ceux de son père. La petite Qamar était portée par sa mère, qui tournait autour du salon pour calmer ses pleurs incessants. Soudain, on frappa violemment à la porte. Heba tenta de rassurer sa fille: «N'aie pas peur, mon amour.» Mais la petite fille se serrait encore plus fort dans les bras de sa mère. Un groupe d'hommes masqués et armés entra et se répandit dans la maison.

«Ils n’avaient pas de visage… Ils ont emmené Baba et Oncle Yazan avec eux… Ils ont tiré sur Maman et Tante Aline, et ils m’ont frappé à la tête avec un fusil.»

Mila raconta l'incident une fois de plus. À chaque fois, elle se souvenait d'un nouveau détail.

Lorsque les hommes armés sont entrés dans la maison, ils ont emmené Kumait et Yazan avec eux, les ont conduits sur le toit et les ont abattus. De retour à la maison, ils ont tiré sur Heba, Aline, Ali et Qamar, et ont atteint Mila à la tête. Quelque chose les a retenus de lui tirer une balle dans la tête ! Était-ce pour qu'elle soit la seule témoin du massacre ? Ou y avait-il une autre raison ? Elle s'est évanouie et n'a rien senti.

«Non… J'ai dormi. C'est Alloush (surnom d'Ali) qui s'est évanoui.» Mila rectifie l'information.

Quand Mila se réveilla, tout était calme. Les cris avaient cessé. Le silence régnait. Elle commença à observer ce qui l'entourait: maman gisait sans vie sur le sol à côté d'elle, ses longs cheveux et ses vêtements trempés de sang. À côté d'elle se trouvait le corps de son frère, Alloush. Elle le secoua, mais il ne bougea pas. Son pull en laine était trempé d'un liquide rouge et collant qui maculait ses petites mains. Le pull jaune de la petite Qamar était lui aussi taché de rouge. Elle était toujours dans les bras de sa mère morte.

«Je me suis approchée de Qamar parce que je pensais qu'elle avait les yeux ouverts, mais elle ne s'est pas réveillée. Maman non plus, ni Alloush, ni tante Aline.»

Mila s'est réveillée entourée d'une mort implacable. Elle n'a eu d'autre choix que de s'allonger parmi les corps, espérant qu'au retour des militants, ils la croiraient morte et la laisseraient tranquille. Voilà ce que pensait une petite fille de cinq ans et demi!

«Au bout d'un moment, ma tante est venue me chercher. Elle m'a serrée dans ses bras en pleurant et m'a emportée. Je lui ai dit: "Ils ont enlevé Baba."»

Une fois le massacre terminé, la tante de Mila parvint à rejoindre le quartier. L'immeuble était jonché de cadavres. Elle ne parvenait pas à se calmer, ni à apaiser la petite fille dans ses bras. Mila semblait hébétée, une profonde blessure au front, le regard perdu dans le vide, le visage pâle comme la mort. Ils durent enjamber les corps éparpillés sur les étages pour partir. Dans la maison d'en face, sept autres corps gisaient immobiles – leurs voisins. Le père, Amjad Khouzami, employé au ministère de l'Agriculture. La mère, Abeer Houria, professeure d'arabe. Et leurs cinq enfants. Nour, étudiante à l'université, nageait dans son sang aux côtés de Mahmoud, 14 ans ; Bana, 13 ans ; et les jumeaux, Adam et Akram, 7 ans. Mila resta là, les regardant avec stupéfaction.

"Adam !!!"

«Vite, vite, ma petite fille…»

La tante de Mila la tira par la main, sa seule pensée à ce moment-là étant de sortir la petite fille de cet enfer.

Alors qu'ils descendaient précipitamment l'escalier, Mila aperçut quelque chose par la porte ouverte d'un appartement. Au troisième étage, elle aperçut les cheveux blonds de leur voisine, blottie contre son mari et leur fils de dix ans, Ali. C'était Rana Fayyad, infirmière. Son mari, Ayman Bilal, employé à la Direction des forêts, était allongé à côté d'elle. Ses lunettes reposaient contre sa tête. Leur fils de sept ans, Youssef, se tenait figé sous le choc, à côté de leurs corps. Il avait survécu en se cachant dans un placard. Youssef était un autre témoin d'un massacre – une histoire qui ne ressemblait à aucun conte pour enfants ordinaire. Il la raconterait un jour, sous une nouvelle forme, après avoir survécu. Mais était-ce vraiment une survie?

«Youssef… Youssef…»

La tante de Mila l'emmena à Tartous, laissant derrière elle les corps de sa sœur, de son mari et de son fils. À l'époque, ils n'avaient pas le droit d'emporter les corps. Elle avait sorti Mila de l'enfer, mais l'enfer la quitterait-il un jour? Elle n'en était pas sûre. Ce matin-là fut la dernière fois que Mila a vu son frère Alloush, son père, sa mère et le petit Qamar vivants. Seules les images de leurs corps ensanglantés et de leurs visages défigurés resteraient gravées dans sa mémoire.

Le même jour, la mère de Yazan viendrait le trouver sur le toit, parmi les autres victimes. Il était encore vivant, respirant encore. Mais il mourrait à l'hôpital quelques heures plus tard. Quant à la petite Qamar, sa grand-mère put récupérer son corps et l'enterrer dignement – ​​une belle fillette vêtue d'un pull jaune taché de rouge. Au même moment, dans une maison voisine du même quartier, une autre fillette de trois ans, Mira, vivait un cauchemar similaire. Elle fut réveillée par des bruits violents provenant du salon. Mira n'avait pas de tresses, mais sa mère lui avait placé deux épingles à cheveux en forme de rose avant de s'endormir, assorties à son pyjama rose. Serrant son ours en peluche blanc, elle sortit dans le salon, où des hommes armés occupaient l'espace.

Le voleur a dit à ma mère: “Donne-moi l'argent.” Elle lui a répondu : “Nous n'avons ni argent ni or. Je suis employée et je n'ai pas d'or. S'il te plaît, ne me tue pas pour cette fille.” Elle parlait de moi. Il lui a tiré une balle dans la tête, est entré dans la pièce et a pris le sèche-cheveux et le lisseur de ma mère. Il m'a dit d'aller dormir. Je lui ai dit que je voulais m'asseoir à côté de ma mère, que je ne voulais pas dormir. Il m'a ordonné d'aller dormir.”

Mira Rabib n'a pas été tuée. Ce tireur ne l'a pas abattue. Avait-il un enfant de son âge? Peut-être. L'a-t-il laissée en vie pour assister à un massacre? Peut-être. Des questions resteront en suspens dans ma mémoire, sans jamais trouver de réponses qui apaiseraient ma douleur. Mais Mira assisterait au meurtre de son père, Ghassan Rabib, ouvrier à la raffinerie de Baniyas et chef dans une pizzeria. Elle le verrait étendu face contre terre, flottant dans une mare de sang, une balle logée dans la tête. Elle placerait un ours en peluche à côté de lui pour qu'il ne se sente pas seul, car elle s'assiérait à côté de sa mère, Faten Idris, enseignante à l'École industrielle, affalée sur le tapis, couverte de sang, la balle dans son visage l'ayant presque entièrement dévisagé.

«Maman a été tuée par un voleur qui lui a fait un trou dans le visage. Elle dort et ne se réveille pas!»

«Et Baba?»

«Baba dort aussi, entouré d'une mare rouge», dit Mira à son oncle au téléphone.

«Ne t'inquiète pas, je viens te chercher.»

Son oncle, qui tentait de prendre des nouvelles de sa sœur, de son mari et de leur fille, était coincé dans leur village, Harisoun. Des hommes armés avaient fait irruption, bombardant les maisons, les incendiant et les pillant. De nombreux habitants avaient fui dans les forêts et les villages voisins avant que les massacres ne commencent. Les nouvelles affluaient de Baniyas et des villages environnants: massacres, familles massacrées. Il était profondément inquiet pour sa sœur et sa famille.

Puis, au téléphone, il entendit du mouvement près de Mira. La ligne fut coupée.

Il comprit ce qui s'était passé après que quelqu'un eut raccroché. Il avait appelé la voisine du dessus de sa sœur, la suppliant de descendre chercher Mira. La femme, la voix tremblante de peur, lui expliqua en larmes qu'ils étaient encerclés, qu'elle ne pouvait pas partir. Mais sa belle-mère, vêtue d'une longue jalabiya et d'un foulard blanc – une tenue typique des femmes du quartier – fut prise par les hommes armés pour une sunnite. Quelques instants plus tôt, ils l'avaient réprimandée pour son mariage avec un alaouite. Peut-être, peut-être, avait-elle réussi à faire sortir Mira. Lorsque la voisine atteignit enfin l'étage inférieur, Mira était là, seule, assise près des corps de ses parents. Silencieuse. Immobile. Le regard perdu dans le vide.

«Maman ne me répond pas! J'essaie de la réveiller, mais elle refuse!»

La voisine a doucement recouvert le corps de Faten avec une couverture et a emmené la petite Mira avec elle.

Grâce à cette femme, Mira a pu s'échapper. Elle est restée avec elle pendant cinq jours, jusqu'à ce que son oncle parvienne enfin à Baniyas et à l'emmener avec lui.

Les corps de Ghassan et Faten sont restés au sol jusqu'à l'après-midi. Leurs familles n'ont pas pu quitter leur village pour les récupérer. Des bénévoles du Croissant-Rouge ont enveloppé les corps dans des sacs blancs, y inscrivant leurs noms, avant de les déposer avec ceux d'autres victimes du quartier dans des véhicules du Croissant-Rouge. Ils ont été emmenés dans des fosses communes près du sanctuaire de Cheikh Hilal, où ils ont été enterrés ensemble. Au-dessus de chaque corps se trouvait un bloc de fortune portant un nom, marquant leur dernière demeure. Ici reposait une personne qui avait autrefois eu une vie – une famille, des proches et un souvenir.

Mila et Mira ont survécu à deux massacres dont elles ont été témoins, comme beaucoup d'enfants sur la côte syrienne. Elles ont survécu physiquement, mais comment pourront-elles réellement survivre en tant que deux filles qui grandiront avec le poids de la survie: la culpabilité d'être en vie, les images horribles, la peur profonde et le lourd souvenir, hanté par les fantômes, qui hantent leurs âmes? Elles portent en elles des histoires qui seront un jour racontées: celles de pères, de mères et de frères enterrés dans des fosses communes et jamais rentrés chez eux.

Dans ces histoires, il n’y avait pas de bons héros qui triomphaient en sauvant des vies. C'était seulement les monstres qui gagnaient.

https://daraj.media/en/testimonies-of-survivors-of-the-coast-massacre-2-on-mila-who-was-killed-but-did-not-die-and-mira-who-was-not-killed-but-did-die/

"Le massacre des Alaouites: Témoignages de survivants (1ère partie)" sur le lien suivant:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2025/04/le-massacre-des-alaouites-temoignages-de-survivants-1ere-partie.html