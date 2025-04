Les taxes sur les importations de produits cambodgiens sont largement surévaluées par Donald Trump

Selon la ministre cambodgienne du Commerce, les tarifs douaniers du Cambodge sur les produits américains ne sont que de 29,4%, et non de 97% Par Khmer Times le 4 avril 2025

Suite aux tarifs douaniers américains choquants imposés au Cambodge – basés sur l’hypothèse que le Cambodge impose un tarif de 97 % sur les importations américaines – la ministre cambodgienne du Commerce, Cham Nimul, a déclaré que les tarifs imposés par le Cambodge sur les produits américains ne sont que de 29,4%, et non de 97% comme l’avait précédemment déclaré le président américain Donald Trump.

S'exprimant le 3 avril 2025, Mme Cham Nimul a déclaré que le Cambodge, en tant que membre de l'OMC, est comme les États-Unis et 166 autres pays, tous membres de l'OMC.

Elle a précisé que le Cambodge avait établi des lignes tarifaires communes, dans lesquelles le pays a fixé ses propres obligations, à savoir l'imposition de droits de douane sur les produits importés, qu'ils proviennent des États-Unis ou d'autres partenaires commerciaux, allant de 0 à un maximum de 35%.

Suite à la déclaration de Donald Trump selon laquelle le Cambodge imposerait un tarif de 97 % sur les importations en provenance des États-Unis, Mme Cham Nimul a déclaré que «en 2024, dans la balance commerciale des importations de produits américains au Cambodge, qui s'élevait à environ 300 millions de dollars, la ligne tarifaire la plus élevée que nous avons sur les produits importés des États-Unis au Cambodge n'est que de 29,4%, ce qui est inférieur à la ligne tarifaire de 35% qui est généralement appliquée aux produits de tous les partenaires commerciaux.»

Le matin du 3 avril 2025, qui correspond au 2 avril aux États-Unis, Donald Trump a décidé d'imposer un tarif sur les marchandises importées du Cambodge d'environ 49%.

Cette affirmation est basée sur des calculs selon lesquels le Cambodge impose un tarif de 97% sur les marchandises importées des États-Unis, ce que les experts ont qualifié d’incorrect .

Selon Trump, cette augmentation des tarifs entrera en vigueur le 9 avril 2025.

Selon un rapport du Département général des douanes et accises du Cambodge, en 2024, les échanges commerciaux entre le Cambodge et les États-Unis ont atteint 10,18 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,2%, dont le Cambodge a exporté 9,9 milliards de dollars vers les États-Unis, soit une augmentation de 11,4%, tandis que les États-Unis ont exporté 264,14 millions de dollars au Cambodge.

URL de l'article en anglais:

https://www.khmertimeskh.com/501665011/trade-minister-cambodias-tariffs-on-us-goods-are-only-29-4-not-97/