La Russie a déposé une protestation diplomatique officielle contre la France et convoqué son ambassadeur après l'arrestation d'un membre de sa délégation officielle à un événement de l'UNESCO à l'aéroport parisien, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Elle a dénoncé cette décision, la qualifiant de «spectacle honteux».

S'adressant aux journalistes mercredi, Zakharova a exprimé son indignation face à l'incident survenu dimanche à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Une diplomate russe a été interpellée par les gardes-frontières français à son arrivée, son téléphone et son ordinateur ont été confisqués, et aucune explication n'a été donnée à sa détention, a-t-elle déclaré, ajoutant que «cet incident défie toute explication».

Selon la porte-parole, l'ambassade de Russie à Paris a rapidement envoyé un agent consulaire à l'aéroport pour examiner la situation, a déposé une protestation officielle auprès du ministère français des Affaires étrangères et a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou.

«Grâce à nos démarches, notre collègue a finalement été autorisée à entrer dans le pays. Cependant, elle a été contrainte de passer une journée entière dans la zone frontalière de l'aéroport», a déclaré Zakharova, qualifiant cette brève détention de «spectacle honteux».

Zakharova a également averti Paris qu'elle devrait faire face à des conséquences suite à cet incident, qui, selon elle, iraient bien au-delà de simples protestations formelles.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également condamné l'incident, le qualifiant d'inacceptable et de violation des obligations de la France au titre de la Convention de Vienne, qui définit les règles de la diplomatie entre États. Il a ajouté que cette détention « aggrave encore les relations déjà tendues » entre les deux pays.

Interrogée sur ce point, la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, a déclaré qu'elle n'avait aucune connaissance de l'incident, mais a reconnu que la Russie et la France n'entretenaient pas actuellement de relations amicales.

