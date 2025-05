Le Parti communiste indien (marxiste) condamne fermement le massacre de Pahalgam

Le Bureau politique du CPI(M) a publié la déclaration suivante le 23 avril:

Le Bureau politique du Parti communiste indien (marxiste) condamne fermement le meurtre barbare de 28 touristes au Jammu-et-Cachemire par des terroristes. Le PCI(M) présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes innocentes. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées. Le PCI(M) leur souhaite un prompt rétablissement.

Les auteurs de ce crime horrible doivent être appréhendés et punis. La police et les forces de sécurité sont sous l'autorité du gouvernement central. Ce dernier doit tout mettre en œuvre pour traduire en justice les responsables de cette attaque odieuse. Les auteurs de ce crime sont les ennemis de la nation et, plus encore, du peuple cachemiri. Il incombe au gouvernement central d'enquêter sur tous les aspects de cette attaque, y compris l'insécurité dans les lieux touristiques très fréquentés.

Le CPI(M) est uni au peuple indien en cette heure tragique contre les forces fondamentalistes extrémistes.

URL de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2025/0427_pd/cpim-strongly-condemns-pahalgam-massacre