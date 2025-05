Le président Trump souhaite accélérer la paix en Ukraine, mais Zelensky pourrait s'avérer un obstacle trop important. Il ne souhaite peut-être pas attiser la colère des Ukrainiens d'extrême droite qui mènent une bataille perdue d'avance dans son pays. De nombreux commandants ukrainiens non seulement rejettent la paix, mais souhaitent également reprendre la Crimée à la Russie. Ils refusent tout compromis, ce qui risque d'entraîner la destruction totale de l'Ukraine.

Céder des territoires à la Russie est une condition préalable à la fin de la guerre, mais Zelensky déteste la Russie et Poutine à un tel point qu'il ne voit plus la logique, la raison et la compassion pour son propre peuple envoyé au moulin à farine. Nombre d'Américains (dont moi) ne détestent pas la Russie et nous ne voulons pas être entraînés dans une Troisième Guerre mondiale simplement parce que Zelensky refuse de cesser de se battre et de haïr.

Il se peut que Zelensky déteste trop la Russie pour accepter la paix, mais l'intervention militaire américaine en Ukraine ne leur apporte aucun bénéfice. L'Ukraine a toujours appartenu à la sphère russe. Soixante-dix pour cent des Ukrainiens parlent russe.

Nous devons suivre les conseils de nos Pères fondateurs et éviter cet engagement extérieur. Nous devons mettre fin à l'aide militaire et financière si Zelensky résiste à la paix et poursuit le conflit. Joe Biden a déclaré qu'il ferait tout son possible pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie, mais il est dément et a quitté le pouvoir. La plupart des Américains en ont assez de payer pour une guerre qui ne nous profite ni à la « démocratie ». Zelensky est un dictateur qui prétend sauver la démocratie, mais les faits montrent qu'il a bloqué les élections et mis fin à la liberté d'expression. Il a fermé des églises et interdit les partis d'opposition. C'est loin d'être démocratique.

Si Zelensky ne coopère pas avec le processus de paix, Trump devrait s’en laver les mains, s’éloigner, mettre fin à l’aide à l’Ukraine et laisser la Russie terminer le travail.

URL de l'article en anglais:

https://grrrgraphics.com/you-made-your-bed-zelensky/