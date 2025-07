Au Parlement européen, la Gauche, la Droite et les Verts votent une résolution qui blanchit le régime djihadiste syrien

Dans une déclaration, le groupe parlementaire européen du Parti communiste de Grèce (KKE) dénonce la récente résolution - adoptée conjointement par le Parti populaire européen (PPE), les sociaux-démocrates (S&D), les libéraux, l'extrême droite et les Verts - concernant la situation en Syrie .

La résolution, qui a été publiée à l'occasion de l'attentat terroriste à la bombe contre l'église grecque orthodoxe Mar Elias à Damas, consiste en un «blanchiment du gouvernement réactionnaire des djihadistes, qui ont été habillés avec des costumes euro-atlantiques et "assis sur la nuque" du peuple syrien, suite aux interventions de longue date des États-Unis, de l'OTAN et de l'UE et à l'assistance militaire de la Turquie et d'Israël, qui occupent également des territoires syriens», peut-on lire dans le communiqué du KKE, qui ajoute:

L'UE a présenté ses lettres de créance au régime djihadiste, tout comme l'a fait le gouvernement de Nouvelle Démocratie, avec la visite du ministre des Affaires étrangères Gerapetritis à Damas. Les partis cosignataires de la résolution portent une lourde responsabilité dans leur soutien au régime djihadiste, d'autant plus qu'il prépare un «accord turco-syrien» avec la bourgeoisie turque pour la désignation de zones maritimes, violant ainsi gravement les droits souverains de la Grèce et de Chypre, sur le modèle de l'«accord turco-libyen» sans fondement .

Le groupe parlementaire européen du KKE note également:

La résolution confirme de manière provocatrice le soutien de l'UE aux djihadistes, à qui elle confie la «transition politique en Syrie fondée sur les droits de l'homme», engage la levée des sanctions et appelle l'UE à les financer également, par la création d'un «Fonds de reconstruction» pour la Syrie. La résolution suscite l'hilarité lorsqu'elle appelle les djihadistes à nommer des «comités indépendants» pour enquêter sur les crimes qu'ils ont eux-mêmes commis. Autrement dit, elle confie la garde au loup, tout en exprimant… son inquiétude. La résolution s'aligne également sur la décision américaine de retirer le gang djihadiste armé d'Al-Jolani de la liste des organisations terroristes. L'attaque meurtrière contre l'église, qui s'inscrit dans la continuité des crimes atroces commis par les djihadistes contre leurs opposants politiques, les minorités nationales et religieuses, les femmes et les enfants, démasque l'UE et les gouvernements bourgeois qui qualifient effrontément la Syrie de «pays sûr» afin d'expulser les réfugiés déracinés, en se fondant sur les dispositions du pacte migratoire réactionnaire de l'UE.

«Les peuples peuvent laisser leur empreinte sur le développement, par leur propre lutte indépendante, en prenant leur avenir en main, libérés du système d'exploitation barbare et de ses crimes», conclut la déclaration du KKE.

URL de l'article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2025/07/european-parliament-resolution-whitewashes-syrias-jihadist-regime.html