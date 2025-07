Ce qui se cache derière les affrontements militaires entre la Thaïlande et le Cambodge

Par Peter Symonds pour le World Socialist Website le 25 juillet 2025

Un véhicule militaire cambodgien transporte un lance-roquettes dans la province d'Oddar Meanchey, au Cambodge, le 25 juillet 2025. [AP Photo/Heng Sinith]

Des affrontements militaires entre la Thaïlande et le Cambodge ont eu lieu ces deux derniers jours dans douze localités le long de leur frontière contestée. Les autorités thaïlandaises ont fait état de 14 morts parmi les civils et d'un soldat, tandis que le Cambodge a reconnu un décès et n'a fourni aucun autre bilan (NDT: 20 morts du côté thaïlandais, dont sept soldats, 13 morts, dont cinq militaires du côté du Cambodge au moment de la publication de cet article).

Des évacuations massives ont eu lieu dans les zones frontalières des deux pays, alors que les affrontements se poursuivaient. Les autorités thaïlandaises ont annoncé hier que 138,000 personnes avaient été évacuées de quatre provinces frontalières. Environ 20,000 personnes ont été évacuées de la province cambodgienne de Preah Vihear, selon le Khmer Times .

S'adressant aux journalistes à Bangkok, le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a déclaré que les combats s'intensifiaient et «pourraient dégénérer en guerre». Cependant, a-t-il ajouté, aucune déclaration de guerre n'a été faite à ce jour et le conflit ne s'étend pas à d'autres provinces.

Les deux gouvernements se rejettent mutuellement la responsabilité des affrontements qui ont suivi deux incidents, les 16 et 23 juillet, au cours desquels des soldats thaïlandais ont été blessés par l'explosion de mines terrestres. En réponse au second incident, la Thaïlande a rappelé son ambassadeur à Phnom Penh et fermé tous les postes-frontières entre les deux pays. Le Cambodge a réagi en rappelant tout le personnel de son ambassade à Bangkok.

Point de passage frontalier cambodgien de Krong Poi Phet, 2016 [Photo de John Hulme]

L'armée thaïlandaise a mené des frappes aériennes au Cambodge, tandis que ses forces armées ont frappé en Thaïlande à l'artillerie lourde et au tir de roquettes. L'armée thaïlandaise est bien plus nombreuse et mieux équipée que son homologue cambodgienne, dont l'armée de l'air se compose de quelques hélicoptères et avions de transport, mais ne possède aucun avion de chasse.

De nombreux pays, dont les États-Unis et la Chine, ont appelé à la désescalade, le Conseil de sécurité de l'ONU étant convoqué pour discuter du conflit. La Malaisie, qui préside actuellement l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a appelé à un cessez-le-feu. Le Cambodge a accepté la proposition, mais la Thaïlande a posé des conditions à toute cessation des combats.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré hier avoir accepté le principe du plan de cessez-le-feu proposé par la Malaisie, tout en insistant sur le fait qu'il devait être fondé sur des «conditions de terrain appropriées». Il a également fustigé l'armée cambodgienne pour ses «attaques indiscriminées sur le territoire thaïlandais».

Ces affrontements reflètent l'exacerbation des tensions politiques et sociales dans les deux pays, alimentée par le ralentissement économique qui sera encore plus affecté par les droits de douane imposés par l'administration Trump. Le Cambodge, qui a exporté 40 % de ses exportations vers les États-Unis en 2022, sera confronté à un tarif douanier massif de 36 % imposé par Trump à compter du 1er août.

Bien que moins dépendante des exportations vers les États-Unis, la Thaïlande subit les mêmes conséquences dans un contexte de fort ralentissement économique. L'économie dite du Tigre a enregistré une croissance du produit intérieur brut (PIB) de seulement 2,5 % l'an dernier, et les estimations pour cette année la situent à moins de 2 %.

Le conflit frontalier de longue date, qui trouve son origine dans le passé colonial de la région, est un sujet brûlant exploité par les démagogues nationalistes des deux pays. Un précédent affrontement, fin mai, qui avait entraîné la mort d'un soldat cambodgien, avait servi de prétexte à la suspension de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra le 1er juillet.

Des opposants acharnés à son gouvernement se sont emparés d'une conversation téléphonique divulguée entre Paetongtarn et l'ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen, affirmant qu'elle avait fait preuve d'une trop grande déférence envers l'homme fort du Cambodge et dénigré l'armée thaïlandaise. Une importante manifestation patriotique organisée par les «chemises jaunes» – partisans de la monarchie, de l'armée et de l'administration d'État – a exigé sa démission.

Les «chemises jaunes» ont diffusé des images créées par l'intelligence artificielle de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra avec une robe aux couleurs du Cambodge,sous-entendant qu'elle trahirait son pays