Par Ex Muslim Atheist sur Facebook le 8 juillet 2025 L'islam est la religion qui décline le plus rapidement au Turkménistan, et c'est une bonne chose. Alors que la plupart des pays à majorité musulmane luttent encore contre l'emprise de l'islam politique, le Turkménistan a pris la direction opposée. Il évolue tranquillement vers un État postislamique, culturellement laïc, où la religion est dépouillée de son pouvoir politique et où le peuple embrasse l'identité nationale, la raison et la liberté. L'islam n'est plus au centre de la vie publique. Il est réduit à une affaire privée, et de plus en plus de jeunes s'en détournent tout simplement. En pratique, le Turkménistan est en passe de devenir un ancien pays musulman.

L'État a pris des mesures énergiques pour démanteler la structure politique de l'islam. Les barbes de plus de quelques centimètres sont interdites et rasées de force par la police. Les femmes portant le hijab ou des vêtements islamiques de style arabe sont invitées à s'habiller à la mode nationale turkmène. Les religieux doivent être enregistrés auprès du gouvernement et ne doivent jamais prêcher au-delà de ce que l'État autorise. Les enfants ne sont pas autorisés à suivre des cours religieux privés. Les madrasas sont fermées. Les livres religieux ne peuvent être importés ni distribués sans l'autorisation de l'État. Toute activité religieuse est surveillée, réglementée et encadrée. Au Turkménistan, la religion existe sous la stricte condition de ne jamais défier l'État, de ne jamais propager d'idéologie étrangère et de ne jamais interférer avec la vie publique.

Cette laïcité agressive n'est pas fortuite. Le Turkménistan comprend ce que d'autres refusent d'admettre. Le wahhabisme et le salafisme ne sont pas de simples croyances religieuses. Ce sont des mouvements politiques financés et exportés par des pays comme l'Arabie saoudite pour contrôler et radicaliser les populations musulmanes. Partout où ces idéologies se propagent, la destruction s'ensuit. Le Pakistan, le Yémen, l'Afghanistan, la Libye, le Nigéria ont tous connu le chaos, le terrorisme et la répression après avoir adopté ou toléré l'influence wahhabite. Le Turkménistan rejette catégoriquement cette situation. Le pays est en état d'alerte maximale face aux dignitaires religieux étrangers, à l'influence arabe et aux enseignements de l'islam radical. L'extrémisme financé par les Arabes n'est pas le bienvenu. Le Turkménistan protège sa société contre une transformation en un autre État islamiste en faillite.

Avant l'arrivée de l'islam, le Turkménistan abritait de puissantes civilisations préislamiques. Faisant partie de l'Empire perse achéménide, le Turkménistan a ensuite été influencé par les cultures hellénistique, zoroastrienne, bouddhiste et tengriste. Ces traditions ancestrales célébraient la sagesse, l'astronomie, la littérature et la science sans dogme ni loi religieuse. L'islam est arrivé plus tard, grâce à la conquête arabe, apportant des coutumes étrangères, des lois religieuses et la suppression de la culture locale. Aujourd'hui, l'État turkmène renoue avec ses racines. L'accent n'est plus mis sur l'islam, mais sur le patrimoine turkmène. Le costume national, les fêtes culturelles et l'art reflètent l'identité autochtone, et non une imitation arabe. Ainsi, le Turkménistan non seulement rejette l'islam, mais se décolonise également après des siècles de domination religieuse arabe.

Contrairement aux républiques islamiques où la religion contrôle la parole, la pensée et l'identité, le Turkménistan a banni l'islam de la sphère publique. L'apostasie n'est pas un crime. Les femmes ne sont pas punies pour avoir dévoilé leurs cheveux. Les jeunes ne sont pas contraints à participer à des rituels religieux. Les habitants vivent à l'abri de la crainte d'être qualifiés de mécréants, d'hérétiques ou de blasphémateurs. Aucune foule n'incendie des villages. Pas de lynchages pour des versets coraniques. Pas d'attentats-suicides au nom de la foi. Le Turkménistan est peut-être autoritaire politiquement, mais sur le plan religieux, il offre un exemple rare de la manière d'empêcher l'islam de dominer la vie. De nombreux jeunes Turkmènes privilégient la science à la superstition, l'éducation à l'endoctrinement, et la fierté culturelle à la culpabilité religieuse. Ils n'ont pas peur de dire non à l'islam. Ce sont d'anciens musulmans dans l'âme et ils s'épanouissent.

Le Turkménistan est loin d'être parfait. Il connaît la censure, les contrôles politiques et les problèmes de droits humains. Mais lorsqu'il s'agit de résister à l'islam politique, il fait ce que les pays islamiques démocratiques ont échoué à faire : il protège sa société du radicalisme, de l'ingérence étrangère et de la violence religieuse. Il ne s'agit pas d'oppression de la religion, mais de protection de la liberté. Le gouvernement turkmène a prouvé que l'islam ne doit pas définir une nation. La culture, la science et le droit peuvent y parvenir plus efficacement. La paix naît de la politique, pas de la prière. Le progrès naît de l'éducation, pas des Écritures. La liberté naît de la raison, pas de la foi. Le Turkménistan montre au monde musulman une nouvelle voie, une voie qui avance sans les chaînes du dogme religieux.

