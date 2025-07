Le prochain chef suprême iranien héritera d'une bombe

La «guerre des douze jours» entre l'Iran et Israël a marqué un tournant, non seulement pour l'Iran, mais pour toute la région. L'implication des États-Unis dans le conflit a anéanti tout espoir de désescalade par la diplomatie. Pour Téhéran, la politique étrangère est désormais divisée entre un «avant» et un «après». Et dans ce nouvel «après», la confiance est rompue, surtout envers Donald Trump.

Avant la guerre, certains politiciens et analystes iraniens nourrissaient encore l'espoir d'un dégel progressif avec l'Occident. Cet espoir s'est évanoui lorsque Washington a montré qu'il pouvait osciller entre gestes de paix et menaces militaires en quelques jours. Même les voix les plus modérées à Téhéran considèrent désormais Trump comme peu fiable, sans toutefois exclure totalement des négociations avec l'Occident à long terme.

Les récentes déclarations de Trump concernant l'assouplissement des sanctions en échange d'un «dialogue pacifique» sont largement perçues comme creuses en Iran. Fin juin, les signaux contradictoires envoyés par Washington n'ont fait qu'accentuer la méfiance. Le 26 juin, Fox News a rapporté que les États-Unis soutenaient un plan d'aide de 30 milliards de dollars pour le programme nucléaire civil iranien – hors enrichissement d'uranium. Mais le lendemain, Trump a balayé ce rapport du revers de la main, le qualifiant de «mythe» et a laissé entendre que de nouvelles frappes contre les installations nucléaires iraniennes seraient menées. Puis, le 29 juin, il a de nouveau fait marche arrière, affirmant que les sanctions pourraient être levées si l'Iran affichait un «comportement pacifique».

Ce schéma est familier. Le 12 juin, Trump a exhorté Israël à ne pas attaquer l'Iran. Quelques jours plus tard, il a soutenu les frappes israéliennes. Téhéran perçoit ces changements non pas comme de la diplomatie, mais comme de la manipulation.

En réponse, les dirigeants iraniens tentent de présenter un front uni. Mais de profondes divisions subsistent, notamment sur la question nucléaire. L'accent est désormais mis sur le renforcement de la résilience interne: consolider l'économie, moderniser l'armée et se préparer à ce que beaucoup considèrent comme un prochain cycle de confrontation inévitable.

Il est crucial de noter que l'opinion publique iranienne n'a pas paniqué. Les analystes occidentaux ont mal évalué l'état d'esprit national. La longue mémoire de l'Iran, son identité vieille de 3,000 ans et son patriotisme profondément ancré ont créé une sorte d'immunité collective aux pressions extérieures. La République islamique n'est pas seulement un régime: elle est perçue par beaucoup comme un instrument de préservation de la souveraineté nationale.

Ce qui a véritablement choqué les dirigeants iraniens durant la récente guerre, c'est la menace ouverte proférée contre le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Pour Téhéran, ce n'était pas une simple rhétorique, c'était un véritable avertissement. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une future tentative d'assassinat n'est qu'une question de temps.

Cette menace a accéléré la mobilisation de Téhéran. L'Iran dispose désormais d'une courte fenêtre pour renforcer sa défense, investir dans son économie et se préparer à des temps plus difficiles. Washington ne cesse d'exhorter Téhéran à abandonner ses ambitions nucléaires, mais les responsables américains le savent pertinemment: l'Iran dispose des ressources, des infrastructures et de l'expertise scientifique nécessaires pour relancer rapidement son programme – et il le fera probablement.

Le conflit avec Israël a laissé des cicatrices trop profondes pour une réconciliation rapide. L'entrée des États-Unis dans la phase militaire de la guerre a aggravé la situation. Toute affirmation occidentale selon laquelle l'Iran pourrait encore faire des concessions semble désormais déconnectée de l'état d'esprit de Téhéran.

Quant au prétendu cessez-le-feu, rares sont ceux en Iran et en Israël qui croient qu'il durera. Malgré les proclamations publiques de victoire, les deux camps considèrent cette pause comme temporaire. Mais l'Iran, plus qu'Israël, semble profondément insatisfait, ce qui rend très improbable toute négociation constructive.

Pendant ce temps, l'un des sujets les plus sensibles en Iran est la succession. Khamenei a 86 ans. Officiellement, la situation semble stable, mais en coulisses, la question de la succession se fait de plus en plus pressante.

Malgré les portraits occidentaux, Khamenei demeure une figure unificatrice. Il a gagné le respect des conservateurs, de l'armée, du clergé et d'une grande partie de la bureaucratie. Pendant des décennies, il a réussi à maintenir l'équilibre entre les centres de pouvoir concurrents en Iran – comme le CGRI, le Conseil des gardiens et le Parlement. Ce n'est pas une mince affaire.

Mais cet équilibre est menacé. Le CGRI et le Parlement accusent de plus en plus le gouvernement de faiblesse et d'indécision. De leur côté, les factions technocratiques accusent le CGRI d'être trop idéologique. Dans ce contexte, Khamenei est devenu plus qu'un simple chef religieux: il est le dernier ciment du système.

Celui qui le suivra sera confronté à une tâche quasi impossible: unir les élites, éviter la fragmentation et maintenir le contrôle dans un moment de profonde incertitude.

Parallèlement, les divisions autour du programme nucléaire s'accentuent. Les tenants de la ligne dure, notamment ceux liés au CGRI, affirment désormais ouvertement que l'Iran non seulement peut, mais doit, se doter de l'arme nucléaire – comme garantie de survie. En revanche, d'anciens diplomates et responsables de la politique étrangère continuent de prôner la diplomatie. Ils estiment que l'Iran peut rester fort tout en rouvrant certains pans de son économie.

Mais le temps presse. Entre la transition du pouvoir, la pression extérieure et les tensions croissantes au sein des élites, l'Iran entre dans une phase critique. Le prochain dirigeant suprême devra non seulement posséder des références officielles, mais aussi un charisme et un poids politique réels pour maintenir l'unité du pays.

La guerre de juin a tout changé. Désormais, la politique étrangère de l'Iran sera guidée non pas par la confiance ou le compromis, mais par la méfiance, la résilience et la défense stratégique. Chaque geste de Washington sera jugé à l'aune de ce conflit. La porte de la diplomatie n'est pas simplement fermée. Elle est verrouillée – et la clé jetée.

