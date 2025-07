Les souvenirs douloureux des guérilleros communistes de Malaisie

Critique de Delicious Hunger de Hai Fan, traduit par Jeremy Tiang (Tilted Axis Press, 2025)

Selon les propres mots de l'auteur, l'objectif principal du premier recueil de textes de Hai Fan, «What the Rainforest Told You (Ce que la forêt tropicale vous a dit)», était de «commémorer [mon] séjour dans la forêt tropicale, de présenter des sons et des images émouvants de l'époque dans des contes comme ceux de 1001 Nuits, afin que les gens puissent entendre la voix de quelqu'un qui avait vécu cette période de l'histoire et qui était plus proche de la vérité.»

C'est une évocation romantique des contes fantastiques des Mille et Une Nuits, et pourtant, l'analogie peut sembler à première vue en contradiction avec le contexte d'où l'écriture de l'auteur émerge. Pendant treize ans, entre 1976 et 1989, Hai Fan (pseudonyme adopté par l'écrivain singapourien Ang Tiam Huat) a servi comme soldat du Parti communiste malais (MCP), menant une guérilla dans la jungle près de la frontière malaiso-thaïlandaise. Dans Delicious Hunger, un nouveau recueil de nouvelles primé, Hai Fan mêle des éléments de la tradition socialiste à des techniques modernistes évocatrices. Il en résulte une atmosphère presque irréelle, peuplée d'individus aux prises avec des émotions complexes; une forêt tropicale s'éveille de son sommeil, enveloppant ses camarades d'un épais manteau de camaraderie, éclaté par les balles et les bombes.

Bien que non explicitement situées à une époque ou un lieu précis, les histoires s'inspirent des expériences de Hai Fan pendant la «Seconde urgence» moins connue de la Malaisie: une lutte communiste armée contre le gouvernement post-indépendance, qui a duré de 1968 jusqu'à un accord de paix en 1989. Sept des histoires ont été écrites au milieu des années 2010 à Singapour, où Hai Fan est revenu en 1992, et le recueil a été publié pour la première fois en chinois en 2017. L'éditeur britannique indépendant Tilted Axis Press, spécialisé dans la publication d'œuvres innovantes traduites par des écrivains issus de la majorité mondiale, a publié la traduction anglaise en Grande-Bretagne l'année dernière, où il est devenu le premier livre de Singapour à remporter un prix PEN Translates en anglais. La traduction anglaise sortira en Amérique du Nord en juin.

«Je crois que le choix le plus important et le plus politique d'un traducteur est avant tout ce que nous traduisons», explique Jeremy Tiang, le traducteur du livre. Il a été immédiatement ému à la lecture de la version originale du recueil en chinois. «Je ne pense pas que quiconque m'aurait demandé de traduire Delicious Hunger; j'ai décidé de traduire le livre en anglais parce qu'il était essentiel que le livre soit traduit en anglais, et j'ai fait beaucoup de porte-à-porte pour y parvenir.»

Plutôt que de dépeindre un champ de bataille ou une confrontation, plusieurs histoires de Delicious Hunger se concentrent sur les moments «intermédiaires» de la survie quotidienne dans la forêt tropicale. On y trouve certes des cas extrêmes: amputations, embuscades soudaines, aspiration du venin de morsures de serpent. Mais Hai Fan équilibre ces événements intenses avec l'intime banalité des émotions quotidiennes (amours, jalousie, amitiés nouées), mettant en lumière la banalité parfois de la vie sur fond de conflit.

Il convient de noter en particulier la représentation sensible des femmes par l'auteure, qui pleurent non seulement leurs camarades et amis tombés au combat, mais aussi leur propre capacité à mener une vie «normale». D'une certaine manière, cela reflète la réalité : les femmes ont joué un rôle clé à tous les niveaux du MCP, y compris dans la stratégie militaire et la guerre, et ont parfois sacrifié leur chance à la maternité. Cependant, ces récits sont restés largement sous-explorés, tant dans les récits historiques que dans la représentation littéraire.

Choix formel

Comme le souligne Kate McLoughlin, professeure de littérature anglaise à l'Université d'Oxford, dans Authoring War, les chroniqueurs de guerre ont privilégié différentes formes d'écriture en relation avec différents conflits: de l'épopée de la Rome antique au poème lyrique de la Première Guerre mondiale, en passant par le roman épique de la Seconde Guerre mondiale, le film sur la guerre du Vietnam (principalement d'un point de vue américain) et le blog sur la guerre en Irak. La nouvelle ou le roman court est peut-être la forme de prédilection des révolutionnaires d'Asie du Sud-Est, de la «Génération de 45» qui exprimait ses frustrations face à la révolution indonésienne, à Nguyễn Minh Châu , qui appelait à moins de propagande et plus de réalisme dans la représentation des expériences vietnamiennes de la guerre, en passant par Siburapha et Sidaoru'ang, qui exploraient les luttes de classes en Thaïlande dans leurs écrits.

Dans Delicious Hunger, la nouvelle prend la forme d'une série de scènes indépendantes les unes des autres, sans lien ni dépendance les unes par rapport aux autres, et sans s'intéresser particulièrement à une histoire politique ou contextuelle spécifique. «Je voulais que ma traduction honore la vision intransigeante de Hai Fan, qui impliquait de traiter la vie et les choix de vie des camarades de Magong comme valables pour tous, sans explication ni justification supplémentaires», explique le traducteur Tiang (Magong est la contraction de Malaiya Gongchandang, le nom chinois du parti). «Les récits de Hai Fan fonctionnent selon leurs propres termes, que le lecteur connaisse ou non leur contexte, et j'ai donc choisi de ne pas alourdir le texte avec trop de matériel historique supplémentaire.»

Cela rappelle l'argument du philosophe et poète Édouard Glissant en faveur du droit à l'opacité dans le contexte de la traduction: on a le droit de ne pas être totalement transparent avec son lecteur, et particulièrement s'il lit depuis et en Occident, on a le droit de ne pas surexpliquer ou justifier.

L'absence d'explication et l'acceptation de l'ignorance sont manifestes, tant par l'absence de contexte que par la traduction elle-même. Le président Mao, le secrétaire général du PCM, Chin Peng, et l'accord de paix de Hat Yai de 1989, qui a mis fin à l'insurrection, ne sont que brièvement mentionnés, sans introduction ni explication. «L'ennemi», «Leader» et «Intendant» sont des noms de personnages plutôt que leurs noms, ôtant toute personnalité à ces présences d'autorité.

Certains termes et expressions sont expliqués, partiellement expliqués ou laissés dans leur langue d'origine, dans une combinaison des expériences spécifiques de Hai Fan et de la traduction subjective, ou «basée sur les vibrations», de la littérature singapourienne et malaisienne de Tiang — incorporant la fluidité, la flexibilité et l'hybridité des langues de la région.

Souvenirs disloqués

L'insurrection communiste (bien qu'il faille noter que Hai Fan préfère le terme «mouvement») était un élément clé de l'ordre mondial de la Guerre froide au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut également le théâtre d'une lutte de libération nationale, liée à l'échelle mondiale à d'autres luttes similaires au Vietnam, en Chine et ailleurs. Il est impossible d'interpréter Delicious Hunger indépendamment de ce contexte plus large et des défis individuels et personnels qui en découlèrent.

Dans la nouvelle «Mysterious Night (Nuit mystérieuse)», un dirigeant âgé ordonne à une jeune camarade de «faire confiance aux masses révolutionnaires et de s'y fier». Le fait que la femme soit tuée sous les tirs ennemis dans la scène suivante témoigne peut-être de la fausseté de ce message idéologique. Une autre nouvelle, «In the Line of Work (Dans la ligne du travail)», tire son titre du refrain répété par l'un des personnages, Lim Kuan, qui accepte volontiers tout ce qui lui arrive dans le contexte de la lutte révolutionnaire. Cela inclut une grave blessure à la jambe, qui a nécessité une amputation, et son mollet «comme une branche desséchée dépouillé de son écorce… le moignon écorcé, rouge, à vif et ensanglanté».

Ces scénarios reflètent la réalité de l'époque incertaine et désunie que Hai Fan a traversée, lorsque le mouvement communiste était en proie à des luttes intestines. Bien que l'auteur n'évoque pas directement ces divisions internes, un sentiment de frustration et de déception transparaît dans la désorientation et le bouleversement que ressentent plusieurs personnages du recueil.

«Le livre de Hai Fan est présenté comme une fiction, mais il se rapproche davantage de la fiction historique, ce qui le rend fascinant», explique l'historien Jason Ng, coauteur de Narratives From Piyamit: Life Stories at the End of the Revolution, une histoire orale des expériences de guérilla du Parti Communiste Malaisien dans les années 1970. Pour Ng, ce type d'œuvre littéraire est important pour humaniser ceux qui ont été condamnés comme ennemis de l'État. «Des livres comme Delicious Hunger révèlent la complexité de cette mémoire historique et, pour l'histoire malaisienne, ils brouillent les pistes. Ils permettent de recréer des souvenirs perdus.»

La complexité des récits officiels sur le communisme en Malaisie et à Singapour risque de susciter la controverse. Après le lancement de «Narratives From Piyamit» à Betong, dans le sud de la Thaïlande, le mois dernier, Ng et l'éditeur Chong Tong Sin (qui a également publié «What the Rainforest Told You») ont été arrêtés et interrogés par les douanes et les agents de contrôle des voyages à leur retour en Malaisie. Plus de vingt exemplaires du livre en chinois ont été confisqués; Ng affirme qu'ils n'ont toujours pas été restitués.

Cette affaire survient deux ans après que deux librairies, dont celle de Chong à Gerakbudaya, ont été perquisitionnées par le ministère malaisien de l'Intérieur. Huit livres en chinois ont été confisqués à Gerakbudaya en raison de prétendus «éléments communistes», tandis qu'une traduction en malais d'un livre sur Karl Marx a été confisquée dans une autre librairie. Une sélection d'ouvrages liés au communisme et au socialisme est également répertoriée dans une base de données consultable publiquement des livres interdits en Malaisie.

Se souvenant des travaux du romancier Viet Thanh Nguyen sur la mémoire (qui explore les mécanismes complexes de construction des souvenirs d'événements conflictuels ou traumatiques), la guerre et l'éthique du souvenir, l'artiste visuel Sim Chi Yin décrit l'art de la mémoire comme un moyen de confronter et de collaborer avec les fantômes du passé. «Les récits, les histoires et les souvenirs des mouvements de gauche locaux ont été passés sous silence ou, pire encore, diabolisés», écrit Sim. «Ce sont ces silences et ces atténuations qui sont aujourd'hui devenus un terreau fertile pour une grande partie de la création artistique autour de l'état d'urgence malaisien.»

Il est donc tout à fait approprié qu'une œuvre d'art réalisée par Sim serve d'illustration de couverture à Delicious Hunger , montrant une prothèse de jambe composée de composants composites. «J'ai toujours l'impression que ma jambe est toujours là», dit le personnage de Lim Kuan après son amputation. On peut interpréter cette jambe fantôme et spectrale – motif récurrent dans Delicious Hunger – comme une métaphore des éléments manquants de la mémoire historique malaisienne et singapourienne du mouvement communiste. Delicious Hunger est la tentative de Hai Fan de retrouver ces sensations et ces sentiments, ancrés dans la vérité de ses expériences – désagréments, désordres, intimités peu glorieuses, etc.

Suyin Haynes est une journaliste indépendante basée à Londres qui couvre des histoires aux intersections de l'identité, de la culture et des communautés sous-représentées.

URL de l'article en anglais:

https://jacobin.com/2025/06/malaysia-communist-guerrillas-short-stories