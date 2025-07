Lettre de Syrie: Emprisonnés, privés de leurs droits et déplacés

Nizar est un Syrien qui habite dans une ville près de la côte méditerranéenne. Il a décidé courageusement de témoigner et d'envoyer régulièrement des lettres à La Gazette du Citoyen pour raconter sur ce qui se passe dans la Syrie dirigée par al-Sharaa/al-Jolani et son gouvernement de djihadistes. Voici sa deuxième lettre:

Par Nizar le 23 juillet 2025

Depuis la chute du régime le 8 décembre 2024, des membres et des officiers de l'armée arabe syrienne, membres des unités de combat de première ligne, se sont rendus, faisant confiance à la nouvelle autorité, croyant à ses promesses et rendant leurs armes. Ils ont ensuite été capturés et emprisonnés, sous prétexte d'enquêtes, puis transférés, dans les prisons d'Idlib, de Harem, de Hama et de Damas. Al-Jolani se vante d'avoir fermé la prison de Sednaya, mais ce que l'on ignore, c'est que des milliers de prisonniers innocents se trouvent dans ses différentes prisons, encore plus brutales et cruelles que celle de Sednaya. Et voilà, plus de quatre mois plus tard, le sort de ces prisonniers reste inconnu. Des rumeurs circulent selon lesquelles ils seraient liquidés et enterrés dans des fosses communes ! Tout ça dans un silence international suspect. La communauté internationale et les organisations humanitaires restent également muettes sur le sort des femmes alaouites kidnappées, emmenées à Idlib comme butin de guerre pour le trafic sexuel, la prostitution, l'esclavage sexuel, le viol et le trafic d'organes ! Malgré les appels à l'intervention de toutes les organisations du monde, le dossier des femmes alaouites enlevées reste en suspens !

Même le soldat qui a échappé à la mort ou à la capture est en réalité un prisonnier. Soldats et officiers syriens possèdent des cartes d'identité militaires et, à leur retraite, les échangent contre des cartes civiles. Quant à al-Jolani, il a privé ces soldats non seulement de leurs salaires et de leur retraite, mais aussi de leurs cartes d'identité civiles. Avec les nombreux points de contrôle, ces soldats ne peuvent ni chercher du travail, ni rendre visite à leurs connaissances ou à leurs proches dans d'autres villes, ni obtenir de passeport, d'autant plus que certains souhaitent se faire soigner à l'étranger ! Ainsi, ces personnes restent prisonnières de leur rue et de leur foyer, rien de plus !

Outre toutes ces violations et crimes, les Alaouites des régions rurales de Homs et de Hama sont victimes de déplacements forcés:

- Déplacement des Alaouites des villages proches de Hama et dans les campagnes nord et est de Salamiyah, et liquidation de ceux qui n'ont pas été déplacés. Leurs terres ont été distribuées à des criminels sous l'égide du régime lui-même et de ses ministères de l'Intérieur et de la Défense.

- Déplacement de villageois dans la campagne nord de Homs (même scénario que dans les campagnes de Hama et de Salamiyah). Des Alaouites ont été tués et les habitants de Talbiseh, Kafr Laha, Houla et Ghanto ont vu leurs terres, maisons et biens, saisis.

- Occupation de maisons dans le quartier d'Al-Nazihin à Homs, ainsi qu'à Karm al-Zaytoun et Wadi al-Dahab, par la Sûreté générale et les Bédouins, les précédents habitants ayant été déplacés.

URL de la première lettre:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2025/07/lettre-de-syrie-ils-parlent-de-liberation-mais-moi-de-chute.html