Lettre de Syrie: Ils parlent de libération, mais moi de chute

Nizar est un Syrien qui habite dans une ville près de la côte méditerranéenne. Il a décidé courageusement de témoigner et d'envoyer régulièrement des lettres à La Gazette du Citoyen pour raconter sur ce qui se passe dans la Syrie dirigée par al-Sharaa/al-Jolani et son gouvernement de djihadistes. Voici sa première lettre:

Par Nizar le 22 juillet 2025

Mon journal après la chute : Ils parlent de libération, mais moi de chute. Bachar el-Assad n'est pas tombé, la Syrie est tombée. Depuis le 8 décembre 2024, les violations contre les Alaouites n'ont pas cessé. Leur seul crime est que Bachar el-Assad était alaouite. Ils ont été limités dans tous les domaines de la vie: emploi, sécurité, société, économie, agriculture, commerce et conditions de vie

Depuis son arrivée au pouvoir, al-Jolani a pris des dizaines de décisions injustes et inéquitables contre les Syriens en général et les Alaouites en particulier. La plus importante est la dissolution de l'Armée arabe syrienne, le renvoi de tous ses membres, chefs militaires et soldats, et la privation de tous leurs salaires mensuels, y compris les retraités militaires. Il est à noter que le salaire de retraite n'est pas une faveur du gouvernement, mais un droit du retraité, quel que soit le président ou le parti au pouvoir. Les retraités âgés sont désormais malades et ont besoin de médicaments et de soins. Ils se retrouvent donc sans aucune source de revenus, souffrant de la maladie, de la pauvreté et du besoin.