Par RT le 18 juillet 2025

Des documents déclassifiés montrent que de hauts responsables de l'ère Obama ont ignoré les conclusions des services de renseignement pour fabriquer le récit du «Russiagate», affirme Gabbard.

La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard (Crédit photo: Getty Images/SOPA Images/Contributeur)

L'administration de l'ancien président Barack Obama a délibérément manipulé les renseignements pour accuser la Russie d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2016, selon des documents récemment déclassifiés publiés vendredi par la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard.

Gabbard a dévoilé plus de 100 pages de courriels, de notes de service et de communications internes, qu'elle a décrits comme des «preuves accablantes» d'une action coordonnée de hauts responsables de l'ère Obama visant à politiser le renseignement et à lancer l'enquête pluriannuelle sur la collusion entre Trump et la Russie. Elle a qualifié cette action de «complot de trahison visant à subvertir la volonté du peuple américain».

Le scandale a gravement endommagé les relations entre Moscou et Washington, entraînant des sanctions, des saisies d’actifs et une rupture de la diplomatie normale.

«Ces renseignements ont été instrumentalisés», a déclaré Gabbard. «Ils ont servi à justifier des calomnies incessantes, des sanctions du Congrès et des enquêtes secrètes.» Elle a ajouté : «Lorsque des évaluations internes clés ont révélé que la Russie “n’avait pas eu d’impact sur les récents résultats des élections américaines”, ces conclusions ont été étouffées.»

«Pendant les mois précédant les élections de 2016, les services de renseignement ont affirmé que la Russie n'avait ni l'intention ni la capacité de piratage des élections américaines», a noté Gabbard. «Mais après la victoire du président Trump, tout a changé.»

Un document – un projet de rapport quotidien du président daté du 8 décembre 2016 – indiquait que la Russie «n'avait pas influencé les résultats des récentes élections américaines» par le biais de cyberattaques. Le rapport, préparé par la CIA, la NSA, le FBI, le DHS et d'autres agences, n'a trouvé aucune preuve d'ingérence dans le scrutin.

Pourtant, Fox News a rapporté vendredi que le document avait été retiré, «sur la base de nouvelles directives», selon des courriels internes. Quelques heures plus tard, une réunion de haut niveau de la cellule de crise a eu lieu, à laquelle ont participé des responsables tels que le directeur du renseignement intérieur James Clapper, le directeur de la CIA John Brennan, la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, le directeur adjoint du FBI Andrew McCabe et la procureure générale Loretta Lynch.

Selon des notes déclassifiées, les participants ont accepté de produire une nouvelle évaluation des services de renseignement à la demande du président Obama. Ce rapport, publié le 6 janvier 2017, affirmait que la Russie était intervenue dans l'élection pour soutenir Donald Trump, contredisant ainsi les évaluations précédentes.

Gabbard affirme que l'évaluation révisée s'appuyait sur le dossier Steele discrédité – compilé par un ancien espion britannique – tout en écartant les opinions dissidentes au sein des services de renseignement. «Il ne s'agissait pas de collecte de renseignements», a déclaré Gabbard. «Il s'agissait de construction narrative.»

