Les critères démocratiques pour les exportations d'armes doivent être renforcés après l'utilisation par la Thaïlande de Jas Gripen contre des cibles au Cambodge

Des avions suédois Jas Gripen ont été utilisés en combat actif pour la première fois dans l'histoire de cet avion de combat lorsque la Thaïlande a récemment frappé des cibles le long de la frontière cambodgienne, dans un conflit qui aurait fait plus de 30 morts à ce jour. Des régimes non démocratiques des deux côtés de la frontière alimentent le conflit pour des raisons de politique intérieure, dans une vague de nationalisme qui renforce l'emprise des dictatures sur les deux pays. C'est dans ce contexte extrêmement instable que les avions de combat Jas sont utilisés au combat pour la première fois et que l'armée thaïlandaise tente d'accélérer l'achat d'appareils supplémentaires.

Le risque d'escalade est grand, tout comme la possibilité que les avions Jas suédois contribuent à un scénario qui consolide la dictature.

Malgré l'introduction de critères démocratiques comme «condition centrale» pour l'approbation des ventes d'armes par l'Inspection des produits stratégiques (ISP) depuis 2018, les ventes aux dictatures, aux régimes autoritaires et aux pays non démocratiques contrôlés par l'armée comme la Thaïlande ont fortement augmenté et ont atteint des niveaux records l'année dernière.

Entre 2019 et 2023, la Suède a exporté des produits militaires vers la Thaïlande pour une valeur de deux milliards de couronnes. Les exportations vers la Thaïlande et d'autres régimes non démocratiques, dont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie, ont représenté plus d'un tiers du total des exportations d'armes suédoises l'année dernière, selon une analyse de la Société suédoise pour la paix et l'arbitrage. La Thaïlande aurait l'intention d'ajouter 12 avions de combat supplémentaires de la société suédoise Saab aux 10 qu'elle exploitait auparavant. Elle a alloué 5,7 milliards de couronnes pour les quatre premiers appareils, deux ans seulement après le refus des États-Unis de lui vendre des avions de combat F35.

Saab: Le droit fondamental de se sentir en sécurité

La ministre des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, a déclaré que toute vente future serait évaluée par l'ISP «en fonction de la situation du moment» et qu'une «évaluation complète, fondée sur la réglementation, est effectuée au cas par cas».

Cependant, les critères démocratiques prétendument plus stricts introduits par l'ISP, suite aux manifestations du Printemps arabe, afin d'empêcher les exportations vers des régimes non démocratiques, ont été largement atténués par des considérations de défense et de sécurité.

«Se sentir en sécurité est un besoin humain fondamental et un droit humain», écrit Saab sur son site web, ajoutant que «Saab fait partie intégrante de la défense totale de la Suède et œuvre pour la sécurité de tous.» Le financement de la défense nationale par le biais des exportations d'armes est la pierre angulaire de la défense suédoise depuis des décennies. Mais qu'advient-il de la sécurité des civils innocents vivant sous des régimes brutaux et autoritaires qui passent sans problème les tests démocratiques de l'ISP, alors que la Suède augmente ses dépenses de défense? Et pourquoi les critères démocratiques ne s'appliquent-ils pas aux livraisons ultérieures qui peuvent se poursuivre pendant des décennies, même lorsqu'une démocratie fragile a dégénéré en une véritable dictature?

Examen approfondi

Il ne suffit pas d'examiner les ventes aux dictatures au cas par cas, comme l'a promis le ministre après les débuts en combat de l'avion Jas à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge.

La Suède doit revoir en profondeur les critères appliqués aux exportations d'armes.

La Thaïlande oscille entre dictatures militaires et gouvernements faibles depuis des décennies et est généralement considérée comme non démocratique.

Fournir davantage d'avions de combat à ce régime dominé par l'armée ne contribuera guère à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Tous les accords en cours avec Saab ou d'autres fabricants d'armes suédois devraient être suspendus jusqu'à ce que les critères démocratiques du fournisseur d'accès Internet soient examinés en profondeur et renforcés.

Jacob Risberg, porte-parole du Parti vert suédois pour la politique étrangère

Emma Nohrén, députée du Parti vert suédois

URL de l'article en anglais:

https://www.dagensarena.se/opinion/freeze-weapons-sales-thailand-non-democratic-countries/