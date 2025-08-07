''J'ai refusé le silence'', déclare Nary, une femme khmère manifestant depuis la France

PARIS – Ang Vannary faisait partie des plus de 50 Cambodgiens venus de Lille, dans le nord de la France, pour rejoindre la communauté cambodgienne de Paris dans une manifestation appelant à la paix au Cambodge et exigeant que la Thaïlande renvoie les 18 soldats cambodgiens prisonniers dans leur pays d'origine. «Nous sommes anéantis. Mais même cela n'est rien comparé à la souffrance des soldats capturés et torturés, aux familles déplacées vivant dans la misère, et aux enfants affamés, déscolarisés et désespérés», a déclaré Van Nary dans une interview accordée à Thmey Thmey, évoquant sa présence à la manifestation organisée au Trocadéro, à Paris, le 2 août. En tant qu’entrepreneuse khmère vivant à Lille, rejoindre la manifestation n’était qu’un petit acte comparé à l’ampleur de la douleur endurée par les 17 millions de Cambodgiens. «J'ai vraiment le cœur brisé. Et si je ne fais rien, je porterai des remords toute ma vie», a-t-elle déclaré. Avec des mots sincères mais aussi douloureux, Van Nary a souligné qu'en tant qu'intellectuelle, si elle n'agit pas pour son pays, personne d'autre ne viendra aider les Cambodgiens. «C’est vraiment douloureux de voir le Cambodge subir des violations et, en plus de cela, d’être confronté à l’injustice et d’être mal représenté», a-t-elle expliqué.

Van Nary a déclaré à Thmey Thmey que depuis qu'elle a entendu parler de l'incursion de la Thaïlande et du déclenchement des combats, elle et ses pairs travaillent activement pour contrer la distorsion de l'image du Cambodge dans les médias internationaux.

«Honnêtement, je n'ai pas dormi. Je reste éveillée pour suivre les informations, car le Cambodge a six heures d'avance sur la France. À l'aube au Cambodge, normalement, la France dort encore. Mais nous, on ne dort pas», a-t-elle dit.

Un intellectuel résidant en France a affirmé que le conflit Cambodge-Thaïlande n’est pas seulement une question de confrontation militaire, mais un moment crucial pour les intellectuels cambodgiens pour montrer au monde la vérité sur le Cambodge, notamment en utilisant des langues étrangères pour contrer la désinformation internationale.

«Nous écrivons en langues étrangères sur Facebook. Quelle que soit la langue que nous connaissons, nous l'utilisons. Avant, nous étions timides et hésitants à faire des vidéos, mais maintenant, nous n'avons plus peur. Nous devons faire entendre notre voix. Le Cambodge est peut-être petit, mais la Thaïlande ne peut pas nous réduire au silence, car nous disons la vérité. Le Cambodge est la victime», a-t-elle souligné.

Ce sentiment de nationalisme modéré, et non d'extrémisme, est désormais reconnu par la communauté internationale. La jeune femme a insisté, espérant voir les Cambodgiens s'unir au-delà des divisions politiques pour résister aux agressions étrangères.

«S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne perdez pas espoir. Nous devons continuer. Le chemin à parcourir est encore long.»

https://cambodianess.com/article/i-refused-silence-says-nary-a-khmer-woman-protesting-from-france