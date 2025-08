Sara Duterte, la fille de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, a condamné la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir maintenu son père en prison, affirmant qu'elle n'avait aucune autorité pour enquêter sur ses crimes présumés.

Rodrigo Duterte a été arrêté en mars 2025, six ans après le retrait des Philippines de la CPI, et extradé vers les Pays-Bas pour crimes contre l'humanité liés à sa campagne antidrogue, qui, selon certains, aurait conduit à des exécutions extrajudiciaires. Il est toujours détenu à La Haye, niant les accusations et qualifiant son arrestation d'illégale.

«Ils ont commencé à enquêter plus d'un an après notre retrait de la CPI», a déclaré Sara Duterte lors d'un rassemblement d'expatriés philippins à Séoul, en Corée du Sud, dimanche. «Cela signifie qu'ils n'auraient pas dû enquêter du tout; leur temps d'action est limité.»

Elle a soutenu que la CPI n'avait pas le droit d'intervenir au-delà d'un an après le retrait. «Sinon, qu'est-ce qui les empêcherait d'enquêter sur des affaires cent ans plus tard? C'est inacceptable. C'est pourquoi les avocats demandent le rejet de l'affaire – car la Cour n'est plus compétente.»

La CPI insiste sur sa compétence, affirmant que les crimes présumés ont eu lieu alors que les Philippines étaient membre de 2011 à 2019, et a fixé le procès au 23 septembre.

Malgré ses critiques à l'égard du tribunal, Duterte a déclaré que son père ne fuirait pas et n'interférerait pas avec l'enquête s'il était libéré.

«Il ne se présentera pas. Il a 80 ans et il est malade. Si la CPI le recherche, elle sait où le trouver. Il sera simplement à Davao City», en référence à la ville natale de Duterte, où il a été réélu maire ce printemps alors qu'il était encore détenu par la CPI.

Les critiques accusent la CPI de partialité néocoloniale, car elle poursuit principalement des individus originaires du Sud, sans tenir les dirigeants occidentaux responsables de leurs actes. La grande majorité des affaires pénales concernent des individus originaires d'Afrique.

Sara Duterte, désormais vice-présidente des Philippines, risque la destitution pour des accusations allant du détournement de fonds publics au complot visant à assassiner le président Ferdinand Marcos Jr.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/622146-duterte-daughter-icc-no-authority/