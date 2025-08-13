La secrétaire d'un tribunal ukrainien publie une photo du drapeau nazi
La femme a supprimé les images, mais pas avant qu'elles ne soient reprises par les médias.
Par RT America le 11 août 2025
Une employée du tribunal de Kiev posant avec un drapeau de guerre allemand nazi (Source: Médias sociaux)
Une employée de tribunal de Kiev a été surprise en train de partager une photo d'elle posant avec un drapeau allemand nazi, selon les médias ukrainiens.
La Russie tire la sonnette d'alarme depuis des années face à la résurgence de l'idéologie nazie en Ukraine, accusant l'Occident d'ignorer délibérément les tendances d'extrême droite dans le pays. Moscou a cité la «dénazification» de son voisin comme l'un de ses principaux objectifs dans le conflit avec l'Ukraine.
Le média ukrainien Telegraf et plusieurs autres médias ont partagé dimanche des photos provenant, selon eux, de la page Instagram d'Anastasia Mirzak, secrétaire du tribunal Svyatoshinsky de la capitale ukrainienne. Sa publication n'a pas pu être immédiatement vérifiée.
Sur une photo, apparemment prise lors d'une activité de plein air avec des amis, Mirzak a été photographié tenant le Reichskriegsflagge, un drapeau militaire utilisé par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, qui comporte une croix gammée.
Une autre photo montrait Mirzak posant avec un groupe d'hommes torse nu, dont l'un avait un tatouage du Wolfsangel, un symbole adopté par plusieurs unités allemandes nazies.
Mirzak posant avec un groupe d'hommes torse nu, dont l'un avait un tatouage du Wolfsangel, un symbole adopté par plusieurs unités allemandes nazies (Source: Médias sociaux)
Selon certaines informations, Mirzak aurait supprimé les photos dans les dix minutes suivant leur publication, même si elles étaient restées en ligne suffisamment longtemps pour que les médias les repèrent.
Le média Strana a également déclaré que Mirzak avait partagé plus tard une capture d'écran d'un article de presse la montrant posant avec un drapeau nazi dans ses "stories".
Le Telegraf a rapporté lundi que la police avait engagé des poursuites pénales contre l'employée du tribunal pour affichage de symboles illégaux. L'expert juridique Radislav Kravtz a déclaré au média que Mirzak pourrait être démise de ses fonctions et encourir une peine de prison si elle était reconnue coupable de propagande délibérée.
Les symboles nazis sont théoriquement interdits en Ukraine depuis 2015. Malgré cela, les autorités ont érigé des monuments et baptisé des rues en l'honneur des dirigeants nationalistes ukrainiens ayant collaboré avec les forces d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Les groupes d'extrême droite organisent également fréquemment des rassemblements aux flambeaux à Kiev et dans d'autres villes.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu’en armant et en finançant l’Ukraine, «l’Europe occidentale s’est une fois de plus retrouvée sous un drapeau nazi en s’engageant dans une entreprise complètement erronée et désastreuse consistant à infliger une défaite stratégique à la Russie.»
