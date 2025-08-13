La femme a supprimé les images, mais pas avant qu'elles ne soient reprises par les médias.

Par RT America le 11 août 2025

Une employée du tribunal de Kiev posant avec un drapeau de guerre allemand nazi (Source: Médias sociaux)

Une employée de tribunal de Kiev a été surprise en train de partager une photo d'elle posant avec un drapeau allemand nazi, selon les médias ukrainiens.

La Russie tire la sonnette d'alarme depuis des années face à la résurgence de l'idéologie nazie en Ukraine, accusant l'Occident d'ignorer délibérément les tendances d'extrême droite dans le pays. Moscou a cité la «dénazification» de son voisin comme l'un de ses principaux objectifs dans le conflit avec l'Ukraine.

Le média ukrainien Telegraf et plusieurs autres médias ont partagé dimanche des photos provenant, selon eux, de la page Instagram d'Anastasia Mirzak, secrétaire du tribunal Svyatoshinsky de la capitale ukrainienne. Sa publication n'a pas pu être immédiatement vérifiée.

Sur une photo, apparemment prise lors d'une activité de plein air avec des amis, Mirzak a été photographié tenant le Reichskriegsflagge, un drapeau militaire utilisé par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, qui comporte une croix gammée.

Une autre photo montrait Mirzak posant avec un groupe d'hommes torse nu, dont l'un avait un tatouage du Wolfsangel, un symbole adopté par plusieurs unités allemandes nazies.

