Les emplois des femmes kenyanes du Golfe commencent avec espoir et se terminent dans l'horreur

Par Jaclynn Ashly pour Jacobin Mag le 11 juillet 2025

En reportage au Kenya, notre correspondante s'est entretenue avec des femmes revenues du travail domestique dans le Golfe, sous le régime de la kafala, qui lie les travailleuses à leurs employeurs et les prive de leurs droits fondamentaux. Leurs témoignages révèlent un système d'exploitation, de maltraitance et de mort.

Mercy Wanjiru Ndungu et des tracts en hommage à sa fille Beatrice, décédée alors qu'elle travaillait pour un employeur abusif en Arabie saoudite (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Mercy Wanjiru Ndungu s'exprime depuis sa cabane en tôle d'une seule pièce, dans le quartier de Kasarani à Nairobi, la voix nouée par l'émotion. «Je ressens tellement d'amertume», dit-elle, les yeux rouges et vitreux. «Quand je pense à ma fille, j'ai envie de mourir. Mais j'attends que Dieu me rende justice.»

La fille de Wanjiru, Beatrice Waruguru, âgée de vingt et un ans et brillante diplômée du secondaire, s'est rendue en Arabie saoudite pour travailler comme domestique en 2021. Beatrice rêvait d'aller à l'université et de sortir sa famille de la pauvreté. Mais quelques mois seulement après son arrivée, la famille a appris le décès de Beatrice.

Le certificat de décès saoudien conclut à un suicide. Mais lorsque le corps de Béatrice fut rapatrié, ses yeux étaient crevés et elle portait des marques visibles de torture, notamment des brûlures. La famille pense que son employeur saoudien l'a assassinée.

«Je n'arrive pas à me sortir de la tête l'image de son corps», sanglote Wanjiru. «Elle est morte dans d'atroces souffrances. Ça me hante chaque jour.»

La mort de Béatrice est douloureuse pour les familles du Kenya. Au cours des cinq dernières années, au moins 274 migrants kenyans, principalement des femmes, sont morts en Arabie saoudite. Au moins cinquante-cinq travailleurs kenyans sont morts l'année dernière, soit deux fois plus que l'année précédente. Les autorités saoudiennes qualifient souvent ces décès de «naturels» – ou dus à un «arrêt cardiaque» ou à un «suicide» – dans les rapports d'autopsie, malgré des signes de maltraitance. De nombreuses familles, dont les filles ont quitté le Kenya en parfaite santé, soupçonnent un acte criminel.

Des Kenyans sont également revenus d'Arabie saoudite, morts ou vivants, avec des cicatrices suspectes suggérant un prélèvement d'organes. Dans plusieurs cas, des femmes ont déclaré avoir subi des interventions médicales inexpliquées, pour découvrir plus tard qu'un rein avait été prélevé à leur insu.

Mercy Wanjiru Ndungu se tient devant sa petite cabane dans le quartier de Kasarani à Nairobi (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Les groupes de défense des droits humains affirment que ces décès reflètent une tendance inquiétante aux abus envers les travailleurs kenyans dans le cadre du système de kafala du royaume. Ce système de parrainage lie le statut juridique d'un travailleur migrant à celui de son employeur. Cette dépendance favorise des abus généralisés: travail forcé, séquestration, traite des êtres humains, négligence médicale, violences physiques et sexuelles, et retenues sur salaire.

Près de 40 % des Kenyans, soit plus de vingt millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté. Face au chômage élevé, le gouvernement kenyan encourage les jeunes à travailler à l'étranger. L'Arabie saoudite est désormais l'une des principales sources de transferts de fonds du Kenya.

Malgré les dangers, l'administration du président William Ruto prévoit d'envoyer jusqu'à un demi-million de travailleurs en Arabie saoudite. Poursuivant leurs rêves, certaines femmes reviendront au Kenya avec des cicatrices traumatiques. D'autres ne rentreront jamais chez elles.

Torturée à mort

Wanjiru peine à exprimer son chagrin. «J'ai tellement mal», dit-elle doucement. «Ils traitent nos filles comme des ordures. Et notre propre gouvernement s'en fiche.»

Wanjiru fondait de grands espoirs sur Béatrice. Grâce à la collecte de plastique, elle avait réussi à réunir suffisamment d'argent pour envoyer un seul de ses quatre enfants à l'école, et elle avait choisi Béatrice. «Elle était très intelligente et tous les professeurs l'adoraient», dit Wanjiru en me tendant le bulletin scolaire de Béatrice au collège, où elle avait d'excellentes notes dans toutes ses matières.

Dépliant «Disparition» pour Beatrice, la fille de Mercy Wanjiru Ndungu (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

«Elle était comme notre ange gardien», raconte Margaret, vingt-six ans, la jumelle de Béatrice. «Elle était honnête et travailleuse. Elle aimait aider les autres. Son rêve était de faire des études supérieures et d'aider les plus démunis. J'ai encore du mal à croire qu'elle est morte.»

Wanjiru a d'abord refusé le projet d'immigration saoudien de Beatrice. «J'ai entendu parler de nombreuses filles qui sont mortes là-bas», me raconte-t-elle. «Une fille de mon village m'a dit qu'on l'avait forcée à manger du papier toilette. Je lui ai dit qu'il valait mieux rester dans la pauvreté.» Mais après que Wanjiru a été hospitalisée pour une crise cardiaque, sans argent pour payer les factures médicales qui s'accumulaient, Beatrice est partie discrètement, espérant assurer un avenir meilleur à sa famille.

Peu de temps après son arrivée, Béatrice a confié à son petit ami qu'elle avait été brûlée au fer rouge par son employeur et qu'elle craignait pour sa vie. Puis elle est restée silencieuse. Des mois plus tard, son corps est revenu à la maison dans un cercueil.

L'autopsie saoudienne conclut à un décès par «pression exercée sur le cou par une cordelette». Malgré des blessures traumatiques constatées – gonflement du front et abrasions sur le corps – les autorités saoudiennes ont conclu à un suicide. Mais sa famille affirme que la vérité est inscrite sur son corps: yeux crevés, marques de corde, signes de famine et de torture. Une autopsie kenyane a confirmé que Béatrice avait été torturée à mort.

Selon Wanjiru, Béatrice a voyagé avec un cabinet de recrutement appelé Nadesco, apparemment lié à l'Association des agences de recrutement de migrants qualifiés du Kenya, ou Asmak, un organisme regroupant des recruteurs agréés. Le journaliste a contacté Asmak pour obtenir un commentaire, mais n'a reçu aucune réponse.

Wanjiru dit avoir signalé l'affaire à un commissariat local, mais les policiers ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas enquêter sur un incident survenu en Arabie saoudite. Les agents de Nadesco n'ont pas non plus apporté leur aide, dit-elle, n'offrant aucun soutien ni aucune voie de recours en justice.

Mercy Wanjiru Ndungu fond en larmes devant son domicile à Nairobi (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Selon la famille, cette agence continue de publier des offres d'emploi en Arabie saoudite. «Ces recruteurs continuent d'envoyer des filles dans ce pays», explique Wanjiru. «Certaines pourraient même être envoyées chez ce même employeur. Et personne ne fait rien.»

Son angoisse reflète un manquement général à la protection des femmes kényanes travaillant à l'étranger. Malgré l'augmentation du nombre de morts, les gouvernements kényan et saoudien n'ont pris aucune mesure significative pour demander des comptes aux recruteurs, aux employeurs et aux institutions publiques. De nombreux hauts fonctionnaires étant apparemment liés à ces agences, il y a peu d'incitation à la responsabilisation.

«Traités comme du bétail»

Dans le système de la kafala, «votre employeur est tout», explique Zaina Kombo, avocate à la Haute Cour du Kenya et chercheuse sur les migrations à Amnesty International. «Il peut décider si vous mangez, dormez ou partez. C'est un contrôle systémique.» Cela permet le travail forcé et les violations des droits humains: confiscation de passeports, refus de soins médicaux, confinement et interdiction de sortie du territoire. Les travailleurs peuvent facilement se retrouver piégés.

Des dizaines de milliers de Kényans, principalement des femmes, se rendent chaque année en Arabie saoudite et dans d'autres pays du Golfe pour y travailler. Entre 2022 et mi-2023, le nombre de Kényans recensés en Arabie saoudite a plus que doublé, pour atteindre environ 200,000, dont au moins 151,000 travailleurs domestiques. Sans une protection gouvernementale renforcée, ces migrants se retrouvent dans des situations précaires, privés de garanties juridiques et dépendants de parrains abusifs.

«C'est un système qui traite les femmes comme une main-d'œuvre jetable», me dit Kombo. «Et quand quelque chose tourne mal, personne n'est tenu responsable.» Les travailleuses domestiques endurent souvent des journées exténuantes de seize heures sans repos. Nombre d'entre elles sont logées dès leur arrivée dans des dortoirs surpeuplés et fermés à clé par des agences ou des agences de placement locales. Les salaires sont retardés ou retenus. Les tentatives d'évasion aboutissent à la détention, à la prison ou à l'expulsion.

Cette exploitation commence souvent au niveau local. Les recruteurs locaux ciblent les femmes des villages ruraux et des quartiers défavorisés, leur offrant des rêves tout en dissimulant les risques. «Ce sont des villageoises rémunérées par les agences de recrutement», explique Naomi Nzilani, responsable communication chez Global Justice Group (GJG), une organisation de défense des droits des migrants et de défense des droits des personnes handicapées.

Il peut s'agir du chef local, des anciens du village, des pasteurs ou même de membres de la famille. Ils expliquent à ces femmes qu'elles gagneront environ 30,000 shillings kenyans [232 dollars] par mois, et que, comme l'employeur prend en charge tous les frais de subsistance, elles économiseront tout. À la fin de l'année, disent-ils, elles seront aisées. Et les familles avec cinq enfants et sans revenus les croient, car il s'agit d'une personne de leur propre village.

Paul Adhoch , directeur exécutif de Trace Kenya, une organisation de défense des droits humains et de protection des migrants basée à Mombasa, affirme que la tromperie est monnaie courante. «Le contrat n'est souvent remis aux femmes qu'à leur arrivée à l'aéroport, voire après leur arrivée en Arabie saoudite», me confie Adhoch. «À ce moment-là, elles n'ont d'autre choix que de l'accepter.»

Ces contrats diffèrent souvent radicalement des promesses initiales. «L'abus commence là», explique Adhoch. «Avant même de monter à bord de l'avion, elle a déjà subi tromperie et exploitation.»

Hannah Ngugi, mère de trois enfants originaire d'un petit village du centre du Kenya, a été attirée en Arabie saoudite en 2021 par une agence agréée avec la promesse d'un travail de nettoyage, d'horaires réguliers et d'un jour de congé par semaine.

«Ils m'ont dit que je gagnerais assez pour changer de vie. J'étais ravie», raconte la jeune femme de 35 ans. «J'ai signé un contrat pour travailler comme femme de ménage.» Mais à son arrivée, l'agence lui a confisqué son téléphone et son passeport, et elle a été placée dans un dortoir bondé avec des dizaines de femmes. «Non seulement mon contrat était un mensonge, mais l'agence n'avait même pas de poste pour moi.»

Ngugi a été détenu au dortoir pendant deux mois sans travail, survivant avec un seul repas quotidien composé de riz et d'eau, et dormant sur un matelas fin. «Nous étions coincés, incapables de partir. C'était comme une prison.»

Lors de son premier placement, une semaine de travail acharné – monter des tapis et du linge mouillé sur trois étages – a rouvert les plaies de la césarienne de Ngugi. «Je m'effondrais de douleur», se souvient-elle. «Mais on m'a dit que j'étais paresseuse, que je faisais semblant. Personne ne m'a crue.»

Frustrée, la famille saoudienne l'a renvoyée à l'agence, où elle est restée plusieurs mois supplémentaires. Malgré la dégradation rapide de sa santé, l'agence a refusé de la renvoyer chez elle. Au lieu de cela, elle l'a affectée à deux autres familles, qui l'ont forcée à travailler sans nourriture ni repos adéquats. «Nous étions traitées comme du bétail. Aucune attention, aucune préoccupation; on attendait juste de travailler jusqu'à ce que nous nous effondrions.»

Finalement, l'agence a emmené Ngugi à l'hôpital, mais a refusé de lui montrer les résultats médicaux. «Le médecin m'a simplement dit que je ne devais pas manger de croquettes», raconte-t-elle, «mais au dortoir, ils ne m'ont donné que du riz blanc sec, à peine cuit, et des œufs durs.»

«J'ai vraiment cru que j'allais mourir là-bas», ajoute-t-elle en frissonnant. Huit mois après son arrivée en Arabie saoudite, Ngugi a publié son état sur les réseaux sociaux. Un Kenyan inquiet est intervenu et a payé son billet de retour.

Elle est rentrée au Kenya sans le sou, souffrante et devant être opérée. «J'ai encore mal au bas-ventre», me confie Ngugi. «Ma santé est fragile. Parfois, je me réveille en pleurs, pensant que j'y suis encore.»

Yeux aveugles, organes manquants

Ngugi a eu de la chance de s'en sortir vivante. La négligence médicale est une forme de maltraitance répandue et mortelle pour les employées de maison kenyanes en Arabie saoudite. Le système de kafala rend quasiment impossible pour les migrantes de recourir à une aide médicale indépendante. Les problèmes de santé graves sont négligés, surtout si les femmes peuvent encore travailler.

Les conditions de travail – longues heures de travail, épuisement, manque de repos – aggravent souvent le travail ou entraînent des problèmes médicaux. Mais les employeurs, qui perçoivent la maladie comme un fardeau financier, considèrent souvent les travailleurs comme superflus une fois malades.

Grace Macharia, dont la fille Caroline est décédée de négligence médicale en Arabie saoudite, se tient dans sa cuisine. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Les perceptions racistes en Arabie saoudite contribuent également au déni de soins, explique Kombo, d'Amnesty International. «On a l'impression que les Africains travaillent très dur. Ils ne tombent pas malades. Du coup, on finit par ne pas les emmener à l'hôpital.» Dans des cas extrêmes, des femmes meurent parce que leur employeur ignore l'aggravation des symptômes.

Adhoch, de Trace Kenya, suit de près ces cas. Avant de partir à l'étranger, les travailleurs kenyans doivent subir des examens médicaux, explique Adhoch. «Le plus souvent, lorsqu'un Kenyan décède, le certificat de décès mentionne simplement une crise cardiaque ou une mort naturelle. Mais ce sont des femmes jeunes et en bonne santé. Il est impossible qu'elles soient toutes parties là-bas et soient mortes d'une crise cardiaque.»

Tel fut le destin de Caroline Wanjiru Nyamburu, 27 ans, mère de deux jeunes garçons, qui s'est rendue en Arabie saoudite en 2023. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Elle envoyait régulièrement de l'argent à son pays. Mais bientôt, sa santé a commencé à se détériorer.

Malgré des plaintes répétées – et finalement une cécité partielle – son employeur l'a obligée à continuer à travailler. Sa mère, Grace Macharia, s'effondre en se remémorant leurs dernières conversations. «Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus lire mes messages», raconte Macharia, 51 ans. «Elle m'a expliqué qu'elle avait perdu un œil et que je devrais plutôt lui envoyer des messages vocaux.»

Caroline Wanjiru Nyamburu laisse derrière elle ses deux fils après son décès en Arabie saoudite, à l'âge de vingt-sept ans. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Caroline souffrait de maux de tête et de raideurs de la nuque depuis des semaines, symptômes que son employeur esquissait avec des analgésiques. « Elle n'arrêtait pas de me dire : "Maman, je ne me sens pas bien." Je lui ai dit que tout irait bien, car que pouvais-je dire d'autre ? J'étais si loin », se souvient Macharia. « Imaginez : votre fille perd la vue et personne ne prend la situation au sérieux. »

Ce n'est que lorsque son état est devenu critique que son employeur l'a emmenée à l'hôpital. Mais il était trop tard. Caroline est décédée trois mois seulement après son arrivée en Arabie saoudite. Les autorités ont qualifié sa mort de «naturelle». Plus tard, la famille a appris qu'elle était décédée d'une méningite.

«Ils auraient pu l'emmener à l'hôpital plus tôt», affirme Macharia. «Ils l'ont laissée souffrir trop longtemps. Ils ont ignoré sa douleur, et maintenant ma fille est partie. Elle est venue là-bas pour nous aider, pas pour mourir.»

«Elle était pleine de vie», ajoute-t-elle. «Ma fille ne méritait pas de mourir ainsi.»

Une autre tendance inquiétante est encore moins visible: l’exploitation d’organes. L’Arabie saoudite affiche des taux de diabète et d’hypertension parmi les plus élevés au monde, deux causes majeures d’insuffisance rénale et d’autres maladies liées aux organes. Pourtant, le pays affiche l’un des taux de dons d’organes les plus faibles au monde: seulement trois donneurs décédés par million en 2019.

Selon un récent rapport de Migrant Rights , de nombreuses allégations de prélèvement illégal d'organes sur des travailleurs migrants en Arabie saoudite incluent la coercition pour obtenir leur consentement afin de payer les vols de retour, des pressions posthumes sur les familles pour les frais de rapatriement, et des employeurs se présentant comme proches parents pour donner leur consentement au prélèvement d'organes. Des travailleurs ont signalé avoir subi des traitements inexpliqués, et les corps de jeunes personnes ont été rapatriés au Kenya avec des cicatrices chirurgicales suspectes.

Les cas de femmes revenant d’Arabie saoudite avec des organes manquants ne sont pas rares.

À son retour d'Arabie saoudite, Pauline Muthoni Njuguna, 49 ans, est revenue au Kenya après sept ans de travail domestique. Son corps était méconnaissable. Elle était émaciée et pouvait à peine manger ou marcher.

«Elle était mince, très maigre», se souvient sa sœur Eunice Waceke, 54 ans. «Son ventre était gonflé. Ses articulations étaient affaiblies, elle n'avait plus de force. Quand elle mangeait, elle ne pouvait même pas avaler… on lui donnait de la nourriture sous forme de pâte.»

Selon sa famille, Pauline est tombée gravement malade en Arabie saoudite alors qu'elle travaillait pour un employeur qui la maltraitait et la privait de soins appropriés. Pauline a fui le foyer sans son passeport pour se faire soigner.

Eunice Waceke tient une photo de sa défunte sœur Pauline Muthoni Njuguna (à gauche), décédée quelques mois après son retour d'Arabie saoudite au Kenya. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Dans un hôpital saoudien, on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac et elle a subi une gastrectomie et une chimiothérapie sous un faux nom, craignant d'être obligée de retourner chez son employeur. Mais sans soutien, elle n'a pas pu suivre le traitement. Son état s'est aggravé.

«Elle pensait ne plus jamais revoir le Kenya», raconte Waceke. Finalement, en 2021, elle a obtenu un titre de voyage d'urgence en raison de la détérioration de son état de santé et est rentrée chez elle.

Les médecins de l'hôpital universitaire Kenyatta ont découvert qu'il lui manquait un rein. «Elle ne le savait même pas», raconte Waceke. La famille n'a jamais été informée d'une quelconque intervention qui aurait pu aboutir à un prélèvement d'organe.

Pauline est décédé quelques mois plus tard.

«Beaucoup d'argent»

Les cas de femmes revenant d'Arabie saoudite avec des organes manquants ne sont pas rares, explique Adhoch. Trace Kenya a connaissance de plusieurs cas où des corps rapatriés sont arrivés avec des organes prélevés.

Selon Migrant Rights, l’absence d’autopsies crédibles, tant dans les pays du Golfe que dans les pays d’origine, «ressemble presque à une tentative délibérée de minimiser les accusations de prélèvement d’organes contraire à l’éthique».

Adhoch affirme que les familles kenyanes demandent rarement une deuxième autopsie, dissuadées par le coût et par la conviction que, même si l'acte criminel est confirmé, la justice est impossible. Par conséquent, ce phénomène «pourrait être plus répandu qu'on ne le pense», dit-il. «La plupart des familles enterrent simplement leurs proches. Et leurs plaintes ou soupçons restent généralement sans réponse.»

Eunice Waceke pleure la mémoire de sa défunte sœur, Pauline Muthoni Njuguna, devant sa maison, dans un petit village du centre du Kenya. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Lorsque les familles réclament des réponses, elles se heurtent à des obstacles insurmontables. En Arabie saoudite, les corps sont traditionnellement enterrés rapidement et les capacités des morgue sont limitées. «Les corps sont généralement simplement placés dans une chambre froide», explique Adhoch. «Lorsqu'ils sont rapatriés, les corps ne sont pas embaumés. Ainsi, lorsqu'une deuxième autopsie est tentée au Kenya, il est quasiment impossible d'obtenir des preuves concluantes.»

Même lorsque les autopsies révèlent des abus ou des meurtres – comme dans le cas de Béatrice –, la justice reste un rêve lointain. «Avec deux juridictions, la complexité juridique est écrasante», concède Adhoch. «Obtenir justice a été le plus difficile.» Les employeurs et les recruteurs sont rarement tenus de rendre des comptes.

L'Initiative de réforme du travail (IRT) de 2021 en Arabie saoudite a exclu les travailleurs domestiques des protections fondamentales. Amnesty International constate que, si certaines réformes ont été introduites, leur portée reste limitée et continue d'exposer les femmes migrantes à l'exploitation, aux restrictions de mouvement et aux abus systémiques.

En 2022, face à l'augmentation de l'immigration kényane vers l'Arabie saoudite, les deux gouvernements ont signé un nouvel accord bilatéral sur le travail. Les détails n'ont pas été rendus publics.

Suite à l’indignation du public face aux abus inquiétants commis pendant la pandémie de COVID-19 — notamment des informations faisant état d’une femme kenyane enchaînée à un mur alors qu’elle était détenue par une agence de recrutement en Arabie saoudite — le gouvernement kenyan a introduit des réformes en 2021. Celles-ci comprenaient une surveillance plus stricte des agences de recrutement, l’obligation d’un enregistrement formel auprès de l’Autorité nationale pour l’emploi (NEA) et la suspension des entreprises non conformes.

Mais la mise en œuvre est faible. «Des politiques existent, mais leur application est un autre problème», explique Adhoch. «Il n'y a pas de suivi adéquat, et de nombreuses agences continuent d'opérer dans l'ombre.»

Si de plus en plus de femmes migrent désormais par le biais d'agences agréées, la plupart continuent de voyager via des agences non agréées, explique-t-il. Mais comme le souligne Nzilani de GJG, la différence est souvent minime quant au niveau d'abus. La seule différence réside dans le fait qu'il est plus facile de demander des comptes auprès d'une entreprise agréée. En fin de compte, affirme Adhoch, «c'est le système de kafala lui-même qui rend les femmes vulnérables à ces abus et violations».

Plus inquiétant encore, certaines agences de recrutement sont liées à de hauts fonctionnaires kenyans – notamment des parlementaires et des conseillers présidentiels – qui tirent directement profit de l'exportation de travailleuses domestiques. Une récente enquête du New York Times a révélé que Fabian Kyule Muli, vice-président de la commission du travail de l'Assemblée nationale kenyane, dirigeait une agence qui envoyait des femmes à des employeurs abusifs. L'un des principaux conseillers du président Ruto, Moses Kuria, et son frère, un élu du comté, ont également été impliqués.

Le passeport de Caroline Wanjiru Nyamburu sur un document médical d'Arabie saoudite. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

Du côté saoudien, le système est soutenu par des acteurs puissants. Des membres de la famille royale saoudienne et de hauts fonctionnaires détiennent des investissements importants dans de grandes agences de recrutement. Des descendants du roi Fayçal sont actionnaires de deux des plus grandes.

En 2022, la Commission kenyane de la justice administrative a averti que les efforts visant à réglementer le recrutement étaient sapés par «l’ingérence des politiciens qui utilisent des mandataires pour faire fonctionner les agences».

Adhoch explique que ces liens protègent souvent les agences de toute surveillance. «Cela reste un problème majeur», dit-il. «Lorsqu'on examine ces agences de recrutement, on trouve des directeurs qui sont ministres, conseillers présidentiels, voire gouverneurs de comté. Il y a même des femmes dirigeantes de premier plan dont on ne s'attendrait pas à ce qu'elles soient impliquées.»

Selon Nzilani, les individus ayant des liens politiques vont parfois plus loin: ils harcèlent les victimes, entravent le processus judiciaire ou menacent les familles. «Ce recrutement à l'étranger rapporte gros», ajoute Adhoch. «C'est pourquoi tout le monde veut sa part.»

Mais les femmes kenyanes victimes de violences commencent à riposter. En 2023, l'organisation juridique Kituo Cha Sheria et le groupe de défense des droits Hakijamii ont aidé treize anciennes employées de maison à intenter un procès historique contre plusieurs institutions étatiques, dont la NEA et le procureur général, les accusant de négligence dans la protection des droits des employées de maison migrantes.

Mercy Wanjiru Ndungu fond en larmes en repensant à sa fille de vingt et un ans, Beatrice, qu'elle croit avoir été tuée par son employeur en Arabie saoudite. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)

«C'est plus qu'une simple affaire», déclare John Mwariri, directeur de Kituo Cha Sheria. «C'est un appel à la justice, à la dignité, à la reconnaissance du fait que ces femmes ont été abandonnées par le gouvernement même qui aurait dû les protéger.»

La plainte expose des violations graves: viol, substitution de contrat, traite et suicide forcé. Elle détaille également les défaillances systémiques, notamment la faiblesse des accords bilatéraux de travail, le manque d’aide à la réintégration et la faible présence des ambassades. La pétition demande également l’arrêt immédiat de la migration de main-d’œuvre vers les pays du Golfe jusqu’à ce que le Kenya puisse garantir des protections minimales.

«Le gouvernement ne peut pas simplement faire comme s'il n'était pas impliqué dans cette affaire», m'explique Mwariri. Les tribunaux kenyans ont donné raison à cette affirmation, rendant l'année dernière une décision reconnaissant la responsabilité de l'État dans la régulation des agences de recrutement et la protection des droits fondamentaux des travailleurs kenyans à l'étranger.

Poussé par la nécessité

Malgré les histoires d'horreur, de nombreuses Kenyanes continuent de faire le voyage. Le désespoir est trop profond et les opportunités dans leur pays sont trop rares.

Eunice Njenga, quarante-sept ans, a subi plus de deux ans de mauvais traitements en Arabie saoudite à partir de 2019. Elle travaillait pour huit familles, survivait grâce à une alimentation pauvre et souffrait souvent de manque de sommeil. «Chaque membre de la famille est votre patron, même les enfants», se souvient-elle. «Ils ne vous considèrent pas comme un être humain. Vous êtes comme un objet.»

Comment peut-on aller faire le ménage chez quelqu'un et finir mort? Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ça marche?

À son retour au Kenya, elle n'avait toujours pas les moyens de payer les frais de scolarité ni de construire la maison qu'elle avait promise à ses enfants. Elle est donc retournée au pays en 2022. Quatre mois plus tard, son fils adolescent s'est suicidé.

Njenga a supplié son employeur de la laisser rentrer chez elle pour l'enterrement, mais sa sortie a été bloquée – apparemment par son ancien parrain, qui l'accusait de «fuite», une infraction pénale selon la loi saoudienne qui consiste à quitter son employeur sans autorisation. Elle a été jetée dans un centre d'expulsion – une immense salle remplie de centaines d'autres femmes africaines.

«Nous étions si nombreux que nous devions nous relayer pour dormir: certains dormaient le jour, d’autres la nuit», raconte-t-elle. «Il n’y avait presque rien à manger, et si on tombait malade, personne ne s’en souciait.» Njenga a dit à sa famille de ne pas enterrer son fils avant son retour. «La facture de la morgue ne cessait d’augmenter, et j’ai vraiment cru perdre la tête», me confie-t-elle.

Njenga a finalement été expulsée trois mois plus tard et est rentrée au Kenya sans rien: sans économies et sans espoir. «Je n'aime plus être entourée de gens», dit-elle. «Je veux juste rester seule.»

Mais elle comprend pourquoi les femmes continuent de partir. «Ici, au Kenya, il n'y a pas de travail. Nous voulons que nos enfants soient instruits et aient une belle vie. Les femmes continueront, car nous n'avons pas d'opportunités.»

Eunice Njenga, malgré les violences subies en Arabie saoudite, comprend pourquoi les femmes continuent de s'y rendre, dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à leurs enfants. (Avec l'aimable autorisation de Jaclynn Ashly)