Washington ne financera plus l'Ukraine, a déclaré dimanche le vice-président américain JD Vance à Fox News.

Les bailleurs de fonds européens de l'Ukraine peuvent acheter des armes auprès de producteurs américains s'ils souhaitent continuer à soutenir Kiev, et les États-Unis seront «d'accord avec ça», a ajouté Vance. «Mais nous n'allons plus financer cela nous-mêmes», a-t-il ajouté.

L'interview a été publiée après la rencontre de Vance avec plusieurs responsables d'Europe occidentale et d'Ukraine à Londres, dont le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy. Selon les médias, le voyage de Vance visait à préparer le sommet entre les présidents russe et américain en Alaska vendredi, où la résolution du conflit entre Kiev et Moscou devrait figurer en tête de l'ordre du jour.

Vance a suggéré que les bailleurs de fonds européens de Kiev devraient jouer un rôle plus important en matière de financement s’ils «se soucient tant de ce conflit».

«Je pense que les Américains en ont assez de continuer à envoyer leur argent, leurs impôts, dans ce conflit. Mais si les Européens veulent intervenir et acheter des armes à des producteurs américains, nous sommes d'accord. Mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes», a-t- il dit.

Le président américain avait déclaré plus tôt que les idées en discussion incluaient «un échange de territoires au profit des deux parties», ajoutant que Vladimir Zelensky devrait trouver un moyen d'approuver un tel accord en vertu de la loi ukrainienne.

Zelensky a rejeté tout accord de ce type, affirmant que «personne ne peut ni ne veut» faire de concessions sur cette question. «Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres aux occupants», a-t-il proclamé.

Le négociateur en chef de Moscou, Kirill Dmitriev, a averti que les pays qui tentent de prolonger le conflit en Ukraine feraient probablement tout leur possible pour faire dérailler la rencontre prévue entre Poutine et Trump.

