Les innocents meurent, le nationalisme gagne: à quel prix?

Dans le brouillard de la guerre à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, une vérité transparaît dans la propagande: les civils sont plus nombreux que les soldats à mourir. Malgré les affirmations des deux gouvernements selon lesquelles seules des cibles militaires sont touchées, les rapports montrent clairement que les citoyens ordinaires, les enfants, les personnes âgées et les familles sont les principales victimes de la violence.

Étant né et élevé dans la province de Banteay Meanchey, à la frontière avec la Thaïlande, je ne peux rester silencieux. Je ressens une profonde obligation morale de prendre la parole pour les enfants et les personnes âgées qui ont fui les bombardements et dorment désormais sur le sol froid des pagodes et des écoles, et pour ceux dont la vie a été fauchée par une guerre qu'ils n'avaient jamais voulue.

Il est courant en temps de guerre que les deux camps insistent pour que l'autre frappe en premier. Le nationalisme obscurcit souvent la raison, persuadant les gens que leur camp est innocent alors que l'ennemi est fautif. Mais, attaché à l'esprit critique, je refuse de céder à cet instinct. En science, on nous apprend à ne jamais tirer de conclusions hâtives sans preuves, et je choisis d'appliquer cette règle ici, aussi pénible soit-il de rester neutre alors que des vies sont perdues. Sans une enquête indépendante crédible, la vérité risque de rester à jamais enfouie sous les discours politiques.

La véritable introspection absente du côté thaïlandais

En tant qu'étudiant cambodgien en Thaïlande, j'ai suivi de près les médias cambodgiens et thaïlandais. Leurs récits divergent fortement. Les médias thaïlandais suggèrent généralement que la famille Hun a provoqué cette crise pour attiser la ferveur nationaliste et détourner l'attention des problèmes intérieurs, une théorie qui, bien que politiquement commode, n'est pas dénuée de fondement.

Mais ce qui manque à ce tableau, c'est une introspection du côté thaïlandais. Peu de médias thaïlandais se penchent sérieusement sur la question de savoir si des éléments de l'élite militaire ou politique thaïlandaise pourraient également tirer profit de l'escalade des tensions. Avec quelques voix courageuses osant poser des questions dérangeantes, je ne peux m'empêcher de me demander: cette piste est-elle devenue taboue dans le discours dominant thaïlandais?

Je rejette l'idée qu'un petit pays ne puisse pas déclencher une guerre. L'histoire enseigne le contraire. Pourtant, il est difficile de croire que le Cambodge, ayant déjà soumis ses revendications territoriales à la Cour internationale de Justice, cherche à déclencher un conflit qu'il est mal armé pour gagner militairement. Si le Cambodge avait confiance dans la décision de la Cour, pourquoi recourir à la guerre? Quel intérêt y aurait-il à affronter un voisin plus lourdement armé, surtout s'il disposait d'une puissance aérienne supérieure et d'un armement moderne?

Certes, la CIJ est imparfaite. Ses décisions ne sont pas toujours appliquées. Mais elle offre néanmoins un cadre pour une résolution pacifique. Et jusqu'à présent, je n'ai entendu aucune alternative viable de la part du gouvernement thaïlandais ou des médias, seulement de nouvelles discussions sur une action militaire, alors même que les négociations bilatérales sont depuis longtemps entravées par le fait que chaque partie s'accroche à des cartes différentes, chacune insistant sur le fait que la sienne est la seule légitime.

Reconnaître officiellement la carte de l'autre serait politiquement suicidaire. Aucun dirigeant à Phnom Penh ou à Bangkok ne souhaite affronter son peuple et déclarer: «Nous avons cédé une partie de notre territoire à l'ennemi.»

Pendant ce temps, les médias thaïlandais accusent le Cambodge de cibler des infrastructures civiles, des habitations, des cliniques, des magasins et même des hôpitaux. C'est possible. Mais je propose une explication alternative, largement absente des reportages thaïlandais. Le Cambodge ne dispose pas des systèmes de ciblage avancés dont dispose la Thaïlande. De plus, de nombreuses communautés frontalières thaïlandaises sont densément peuplées, contrairement à la frontière cambodgienne, peu peuplée, où des centaines de milliers de mines terrestres rendent encore de vastes zones inhabitables.

Il est donc surprenant de constater que, malgré l'accès de la Thaïlande aux armes de précision et la densité de population relativement faible du Cambodge, les civils cambodgiens continuent de mourir à un rythme disproportionné. Centres de santé, stations-service, temples, écoles et habitations ont tous été touchés. Si les deux nations prétendent détenir la preuve de la responsabilité de l'autre, la démarche logique est de mettre fin au bain de sang et de porter ces accusations devant les tribunaux.

Chaque dollar dépensé en armes est un dollar volé au peuple

J'ai toujours pensé que chaque dollar dépensé en armes est un dollar volé au peuple. La guerre n'est pas seulement un échec politique, c'est aussi un échec moral. Qu'il s'agisse d'une mère protégeant ses enfants dans une supérette thaïlandaise ou d'un vieil homme priant dans une pagode cambodgienne, chaque vie innocente perdue est une tragédie. Si nous ne pouvons nous mettre d'accord sur rien d'autre, nous devons nous mettre d'accord sur celui-ci.

Ceux d'entre nous qui vivent près de la frontière portent le plus lourd fardeau. Nous ne sommes pas ceux qui applaudissent la guerre depuis des distances sûres à Bangkok ou à Phnom Penh. Nous sommes ceux dont les vies sont déchirées.

En ce moment, des familles des deux camps souffrent. Alors, avant de se précipiter pour soutenir cette guerre insensée, pensons aux handicapés, aux personnes âgées, aux malades et surtout aux enfants, qui apprennent à distinguer le bruit des drones et des missiles avant même de savoir lire. Cette guerre laissera des cicatrices qui perdureront bien au-delà du champ de bataille.

Le Cambodge connaît la guerre depuis des décennies. Nous, fils et filles de ceux qui y ont survécu, avons été élevés dans leurs histoires de bombardements, de massacres, de famine et de silence. Devons-nous maintenant transmettre ces horreurs à une autre génération?

Le Cambodge est un petit pays, économiquement faible, souvent ignoré et rarement mis au bénéfice du doute dans les gros titres internationaux. Mais nous ne demandons pas une allégeance aveugle. Nous demandons simplement à être vus. À être entendus. À être traités comme des êtres humains, et non comme des pions dans un jeu de pouvoir régional.

Au cours de mes six années de vie en Thaïlande, j'ai rencontré certaines des personnes les plus gentilles que je connaisse, des enseignants, des commerçants, des amis et des voisins qui m'ont accueilli avec chaleur et respect.

En vérité, la plupart des Cambodgiens et des Thaïlandais ordinaires ne se considèrent pas comme des ennemis. Nous aspirons aux mêmes choses : la paix, la dignité et la justice. Mon plus grand espoir est que notre humanité commune l'emporte sur l'attrait toxique du nationalisme et que nous trouvions ensemble une issue à ce cauchemar.

Youk Menglong est un étudiant en master en Thaïlande

URL de l'article en anglais:

https://cambodianess.com/article/innocents-die-nationalism-wins-at-what-cost