Lettre de Syrie: Les Alaouites sous le gouvernement d'al-Jolani
Nizar est un Syrien qui habite dans une ville près de la côte méditerranéenne. Il a décidé courageusement de témoigner et d'envoyer régulièrement des lettres à La Gazette du Citoyen pour raconter sur ce qui se passe dans la Syrie dirigée par al-Sharaa/al-Jolani et son gouvernement de djihadistes. Il nous donne aujourd'hui quelques statistiques sur la situation des Alaouites sous le gouvernement d'al-Jolani:
Par Nizar le 15 août 2025
Des dizaines de femmes alaouites ont été enlevées ces derniers mois (Capture d'écran de la page Instagram d'Amnesty International Belgique)
Plus de 10,000 détenus alaouites dans les prisons d'al-Joulani
Plus de 2,000 martyrs (7,000 chrétiens et alaouites tués en Syrie, selon un eurodéputé grec, voir: https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2025/03/plus-de-7-000-chretiens-et-alaouites-tues-en-syrie-selon-un-eurodepute-grec.html)
Plus de 70 enfants tués
Plus de 60 femmes enlevées comme captives de guerre
Plus de 20,000 personnes licenciées
Des milliers d'hectares de leurs terres ont été incendiés