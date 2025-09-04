Au cœur de la lutte des classes croissante en Indonésie

Moins d'un an après son entrée en fonction, le président indonésien Prabowo Subianto fait face aux manifestations antigouvernementales les plus virulentes depuis des années. Les récentes manifestations de rue sont dues aux inégalités criantes du pays et au pouvoir d'une classe politique bien ancrée. Les inégalités en Indonésie sont extrêmes et le fossé entre riches et pauvres se creuse. Tandis que la classe moyenne se rétrécit, l'élite s'enrichit de plus en plus, avec arrogance. Le Parlement a récemment voté une augmentation substantielle des allocations logement mensuelles, portant leur revenu mensuel total à plus de 100 millions de roupies, soit plus de 6,000 dollars. Parallèlement, le salaire mensuel moyen des travailleurs en février 2025 était de 3,09 millions de roupies, soit moins de 200 dollars. Le taux de chômage du pays oscille autour de 15%, plus élevé chez les jeunes, le plus élevé d'Asie du Sud-Est.

Jeudi 28 août au matin, les syndicats se sont rassemblés pacifiquement devant le Parlement pour réclamer des augmentations de salaires, une réforme fiscale et le respect du droit du travail en vigueur. Après la dispersion des travailleurs, les étudiants ont envahi le bâtiment, exigeant l'annulation des nouvelles allocations logement des élus et la dissolution du Parlement. Cette nuit-là, Affan Kurniawan, 21 ans, chauffeur d'Ojek (un service de livraison de motos/taxi en ligne), a été renversé et tué par un canon à eau de 14 tonnes de la police et un véhicule antiémeute. Un collègue a eu une jambe cassée.

Démis de ses fonctions de général parmi les plus puissants il y a 30 ans pour son implication dans la disparition d'étudiants militants pro-démocratie, le président Probowo se dit aujourd'hui «choqué et stupéfait» par la mort du conducteur d'Ojek. Il appelle au calme et ordonne une enquête sur les questions «éthiques» liées à la mort d'Affan. La soudaine recrudescence des actions militantes dans la péninsule l'a contraint à rendre visite à la famille du conducteur assassiné et à promettre que le gouvernement les soutiendrait à vie. Le cortège funèbre d'Affan était composé de centaines de conducteurs de motos Ojek en uniforme vert.

Ces travailleurs marginalisés sont quotidiennement confrontés aux inégalités criantes qui règnent en Indonésie. Ils vont régulièrement chercher de la nourriture dans des centres commerciaux luxueux et la livrent à domicile à la classe moyenne. Leur situation financière est si précaire que le 8 décembre 2024, Darwin Mangudut Simanjutak est mort de faim à Medan en attendant la commande d'un client. La veille de son décès, il s'était plaint à un ami de ne pas avoir mangé faute d'argent. Six mois plus tard, le 20 mai 2025, des milliers de chauffeurs travaillant pour la plateforme en ligne Gojek sont descendus dans la rue dans 18 villes. Le Syndicat indonésien des chauffeurs en ligne a signalé qu'au moins 12 de ses membres étaient morts de fatigue, les travailleurs étant parfois au travail 18 heures par jour. Ces chauffeurs représentent des milliers d'autres personnes privées des bénéfices du développement économique du pays. Pendant des années, ils ont lutté pour obtenir des améliorations de leurs salaires et de leurs conditions de travail, mais ont subi les récentes hausses d'impôts et baisses de salaires.

Malgré l'appel au calme du président, la population refusa d'obéir. Après l'assassinat d'Affan, des graffitis «Pembunuh» (meurtrier) apparurent soudainement dans les rues de nombreuses villes. Une importante organisation étudiante appela tous les citoyens à les rejoindre dans la rue, soulignant qu'«une institution censée protéger s'est transformée en bourreaux en uniforme, bafouant la dignité des citoyens civils». Le vendredi 29 août, des rassemblements et des manifestations furent organisés dans tout l'archipel. Des bâtiments du parlement régional furent incendiés et le parlement national de Jakarta fut encerclé et assiégé. Plus d'une douzaine de stations de bus et de métro furent détruites, tout comme des péages autoroutiers et des bâtiments de police soigneusement sélectionnés. Le sous-sol et le rez-de-chaussée d'un important quartier général de police de l'est de Jakarta furent lourdement endommagés par un incendie. Des centaines de manifestants se massèrent devant le siège de la Brigade mobile d'élite de la police de Jakarta (Brimob), l'unité accusée d'être responsable de la mort d'Affan, lançant des pétards tandis que la police ripostait avec des gaz lacrymogènes. Un groupe déterminé de manifestants, criant «Pembunuh», a tenté d'arracher les portes de l'unité notoire et a arraché une pancarte de l'extérieur du bâtiment. Les manifestations se sont propagées à d'autres grandes villes, notamment Bandung (Java occidental), Semarang (Java central), Surabaya (Java oriental) et Medan (Sumatra du Nord). À Yogyakarta, la population a assiégé le siège de la police régionale pendant cinq heures. Plusieurs véhicules gouvernementaux, un centre de services de police et un poste de contrôle routier ont été incendiés. Des barrages hydroélectriques ont également été attaqués, forçant la fermeture du périphérique nord.

Le lendemain, samedi 30 août, la colère populaire a continué de s'exprimer. De grands bâtiments abritant le parlement régional et le conseil municipal de Makassar, sur l'île de Sulawesi, ont été incendiés. Trois fonctionnaires, piégés dans les bâtiments, se sont suicidés en sautant du troisième étage. Une autre personne, prise pour un espion de la police, a péri après avoir été attaquée par la foule. À Solo, ville natale de l'ancien président Jokowi, le bâtiment du parlement a également été incendié. À Jambi, la résidence officielle du vice-gouverneur a brûlé. À Martaram, des manifestants ont incendié l'imposant parlement régional. Dans tout le pays, des dizaines de motos, de voitures et de bus ont été incendiés.

Lors d'une conférence de presse télévisée le 30 août, le chef de la police et le commandant de l'armée ont refusé de s'excuser pour les violences meurtrières de l'État. Ils ont plutôt accusé les anarchistes. À l'aube, des citoyens médusés ont observé des dizaines de carcasses de voitures calcinées, entourées de pierres et de fragments de bouteilles dans de nombreuses zones urbaines. Alors que les équipes de télévision constataient les dégâts causés par les affrontements de rue, leurs gros titres déclaraient unanimement: «Les anarchistes nuisent au bien public.»

Après que des étudiants eurent appelé à la dissolution du Parlement, Ahmad Sahroni, un député influent, qualifia cette perspective de «mentalité insensée. Ces gens sont les plus stupides du monde». Après que Sahroni eut répété ses propos, il partit pour Singapour. Pendant son absence, des centaines de manifestants indignées firent irruption dans sa résidence privée. Ils la pillèrent sous les yeux des soldats, suppliant la population de ne pas brûler la maison. L'armée observa les gens emporter la baignoire, le réfrigérateur, la machine à laver, les meubles et des sacs de luxe. Une montre d'une valeur de plus de 300,000 dollars figurait parmi les objets saisis. Les dollars et les roupies trouvés furent jetés en l'air pour que chacun puisse se partager l'argent.

Eko Patrio, autre député et influenceur populaire sur les réseaux sociaux, a animé une soirée dansante au Parlement après l'adoption des augmentations de salaire. Sa célébration franche a attiré les foules vers sa résidence. Il a interpellé les manifestants, affirmant que «tout le monde crée du contenu». Après son départ pour la Chine, sa résidence a été pillée. Des personnes ont également envahi les domiciles du ministre des Finances Sri Mulyani et d'Uya Kuya, avant de s'emparer de tous leurs biens.

Les déclarations publiques grossières de hauts responsables du gouvernement indonésien ont constamment fait la une des journaux. Lorsqu'un journaliste a interrogé le ministre du Développement humain, Pratikno, au sujet d'un gros ver ayant tué une jeune enfant, ce dernier a pointé du doigt ses «yeux fatigués» avant d'éclater de rire. Raya, une fillette de cinq ans, avait été diagnostiquée avec la tuberculose. Une fois à l'hôpital, un ver a commencé à sortir de son nez. Après sa mort, des ténias pesant environ un kilogramme ont été découverts dans son corps. Le ministre de la Santé du pays a ensuite affirmé que l'infection, et non les vers, était la cause du décès.

Bien que personne ne sache ce qui va se passer ensuite, les équipes de nettoyage travaillent d'arrache-pied pour dégager les rues des véhicules incendiés et réparer les infrastructures de transport public. Sur plus de 500 blessés, des dizaines sont encore hospitalisés, selon l'organisation Street Paramedics. Des négociations sont en cours pour la libération de plus de 600 personnes arrêtées et pour que les policiers impliqués dans le meurtre d'Affan soient punis. Un témoin oculaire du meurtre d'Affan a déclaré publiquement que le véhicule de la Brimob avait «soudainement foncé au milieu de la route sans prêter attention à la foule rassemblée». Les autorités ont placé sept agents de la Brimob en détention pour des questions «éthiques» en lien avec la mort du conducteur. Sans surprise, les enquêteurs gouvernementaux n'ont même pas encore déterminé qui était au volant.

Des réformes politiques sans grande conséquence pour les plus démunis ont été rapidement rendues publiques. Probowo a suspendu les nouvelles allocations logement. Eko a été suspendu de son poste de secrétaire général du Parti du mandat national (PAN). Apparemment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la critique de députés qui dansaient pour célébrer l'augmentation de leurs allocations logement. Eko a publié une vidéo se moquant des personnes indignées par ces danses. Ahmad Sahroni a également été suspendu du Parlement par son parti NasDem, déclarant que ses déclarations «ont offensé et blessé la population». Une autre membre du parti, Uya Kuya, a été filmée en train de danser sous une légende indiquant : «Dansez avec ça, vous pensiez que 3 millions de roupies par jour, c'était beaucoup.» Elle a également été suspendue.

De nouvelles mesures répressives ont également été adoptées. Probowo a averti que les manifestations pourraient être considérées comme de la «trahison et du terrorisme». Trois patrouilles mobiles nouvellement créées, composées de centaines de policiers lourdement armés, sillonnent désormais Jakarta. Le chef de la police du pays a ordonné à ses agents de tirer à balles en caoutchouc sur quiconque pénètre dans le siège de la Brimob. L'Université d'Indonésie a suspendu tous les cours en présentiel et les a remplacés par des cours en ligne pour au moins la semaine prochaine. Parallèlement, des rapports préliminaires indiquent que des manifestations continuent d'éclater dans l'archipel.

De toute évidence, les récentes manifestations de rue et les pillages ont attisé la peur parmi l'élite et la classe moyenne. Le soulèvement a également insufflé une énergie nouvelle et une fierté nouvelle aux conducteurs d'Ojek et aux citoyens marginalisés, un changement tangible qui pourrait en être l'un des résultats les plus importants. Prabowo a annulé un voyage à Pékin, où il avait prévu de longue date de participer à un sommet des dirigeants de pays opposés aux actions impérialistes américaines. S'il a exprimé sa sympathie pour la famille d'Affan, il a également promis des réponses fermes aux «actes anarchistes», aux dommages causés aux installations publiques et aux pillages de biens publics et privés. Nombreux sont ceux qui craignent que si les manifestations militantes se poursuivent, la violence d'État ne devienne plus meurtrière.

Paul O'Banion est un défenseur de la paix de longue date, actif depuis son engagement contre la guerre américaine au Vietnam.

