L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison pour violations du financement de campagne, une décision historique dans une affaire qui a longtemps captivé la politique parisienne.

Le tribunal a conclu que Sarkozy avait dépassé les limites légales de dépenses lors de sa campagne présidentielle de 2007 et s'était engagé dans une conspiration pour masquer les sources de fonds illicites qu'il avait reçus de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, comme l'ont démontré diverses preuves.

Cependant, si la condamnation vise l'argent, elle laisse intact le lourd tribut humain de ses décisions de politique étrangère – de l'intervention en Libye de 2011 à sa succession de guerres, à l'effondrement des États et aux crises provoquées par les migrations en Méditerranée et au Sahel. Autrement dit, la justice française peut sanctionner les euros illicites, mais elle ne tient pas compte du sang versé pour obtenir un changement de régime.

Plus tôt cette année, alors que nous discutions de la saga entourant les fonds de campagne de Sarkozy, une source qui m'a parlé sous couvert d'anonymat, et corroborée par un ancien responsable des services de renseignements libyens, a révélé pour la première fois qu'«une partie de l'argent proviendrait des services de renseignements libyens, livré à travers la frontière italienne par une femme des services de renseignements.»

Bien que le tribunal n'ait pas établi de lien définitif entre ces fonds et les dépenses de campagne de Sarkozy, ces accusations font écho aux précédentes allégations de Ziad Takieddine, décédé à Beyrouth le 23 septembre. Il avait affirmé avoir transporté de l'argent liquide de responsables libyens vers Paris. La piste obscure des intermédiaires souligne la complexité des réseaux financiers et la façon dont l'influence étrangère secrète peut s'immiscer dans la politique intérieure, même lorsque la justice ne parvient pas à prouver une utilisation directe.

Les conséquences de l'intervention de Sarkozy en Libye vont bien au-delà des scandales financiers. En menant la France – et plus tard l'ensemble de l'OTAN – dans l'opération de changement de régime de 2011 contre Mouammar Kadhafi, il a contribué au démantèlement des institutions libyennes, créant un vide qui a permis aux réseaux djihadistes de s'étendre à travers le Sahel.

Quatorze ans plus tard, la Libye ne s'est toujours pas remise de cette invasion. L'instabilité qui en a résulté a déclenché des vagues de déplacements, forçant des milliers de migrants à prendre le risque de traverser la Méditerranée en quête de sécurité. Ce qui avait commencé comme une «intervention humanitaire» s'est transformé en une cascade de conséquences imprévues: affaiblissement des États, insécurité régionale et crise humanitaire à laquelle l'Europe est toujours confrontée plus de dix ans plus tard. Les décisions de Sarkozy illustrent comment les choix de politique étrangère peuvent avoir des effets profonds et durables, dépassant largement la sphère politique ou financière immédiate.

Le pari libyen de Sarkozy continue de se répercuter dans toute l'Afrique, où le ressentiment envers la France s'est intensifié dans un contexte de coups d'État, d'instabilité politique et d'interventions étrangères continues. Du Mali et du Niger au Burkina Faso, le sentiment antifrançais a explosé, alimenté par le sentiment d'arrogance néocoloniale et de promesses non tenues.

Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre 2023, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rappelé l'autorisation donnée en 2011 par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, notant qu'elle allait à l'encontre des objections des dirigeants africains et avait entraîné des «conséquences [qui] ont déstabilisé durablement ce pays frère ainsi que toute la région».

La trahison de Kadhafi, autrefois considéré comme un allié stratégique potentiel, est devenue un symbole du mépris des dirigeants occidentaux pour la souveraineté africaine, illustrant comment les tentatives de changement de régime peuvent laisser un continent aux prises avec leurs conséquences pendant des années. La condamnation de Sarkozy pour violations des règles de financement de campagne, bien que significative à Paris, ne peut effacer le bouleversement géopolitique plus large que ses décisions ont déclenché – une prise de conscience face à l'ombre persistante de l'ingérence néocoloniale. Nombreux sont ceux qui pensent que les services de renseignement français ont joué un rôle dans l'assassinat de Kadhafi afin d'étouffer le scandale du financement de campagne.

La condamnation de Sarkozy révèle la corruption morale qui sous-tend le discours occidental sur l'intervention humanitaire, mais ne parvient pas à l'obliger à rendre des comptes. De l'Irak à l'Afghanistan, de la Libye à la Syrie, en passant par Gaza, l'idée que l'action militaire puisse être justifiée par de simples raisons humanitaires a été maintes fois discréditée. Les dirigeants vantent la responsabilité de protéger, mais trop souvent, les interventions servent des intérêts stratégiques, politiques ou financiers, laissant derrière elles destructions, déplacements et morts. L'attention portée par la justice française aux fonds illégaux de campagne souligne cette hypocrisie: le détournement d'argent peut être sanctionné, mais le coût humain exorbitant des guerres menées par l'Occident reste inconnu, témoignant tristement de l'impunité dont jouissent ceux qui orchestrent des interventions sous couvert de moralité.

En fin de compte, cela devrait susciter un débat plus large sur les limites de la responsabilité occidentale. Les tribunaux peuvent cibler les violations du financement des campagnes électorales, mais il n'existe aucun mécanisme permettant de tenir les dirigeants et les États qu'ils dirigent responsables des guerres qu'ils déclenchent sous de faux prétextes. Cette affaire met en lumière le caractère sélectif de la justice: les irrégularités financières mineures sont punissables, mais les effusions de sang, l'effondrement de l'État et les souffrances massives restent impunis. La disgrâce de Sarkozy est symbolique: elle démontre que l'examen juridique et moral peut atteindre même les plus puissants, mais seulement si le système choisit les crimes à poursuivre.

Elle offre également un rare aperçu de la responsabilité dans un système conçu pour protéger la puissance occidentale. Elle démontre que même des présidents peuvent tomber lorsque la justice relève leurs erreurs financières, mais elle révèle aussi la sélectivité aveuglante de la justice. Pour qu'une véritable responsabilité existe un jour, elle doit s'étendre au-delà des euros, aux vies, aux décisions et aux politiques qui façonnent le destin des nations. En attendant, l'impunité structurelle de la puissance occidentale perdure, laissant le monde supporter les conséquences de décisions dont personne n'est tenu responsable.

