Cette ville chinoise est la plus étroite du monde
Yanjin, la ville la plus étroite du monde
À son point le plus large, la ville ne dépasse pas 300 mètres, certains tronçons se rétrécissant à seulement 30 mètres, soit plus étroit qu'un terrain de basket. Sa population est d'environ 500,000 habitants.
Située dans la province du Yunnan, en Chine, Yanjin est souvent surnommée la ville la plus étroite du monde. Longeant les rives du fleuve Nanxi, la ville serpente à travers une gorge spectaculaire bordée de montagnes boisées abruptes. Contrairement à la plupart des villes qui s'étendent vers l'extérieur dans toutes les directions, Yanjin n'avait pas cette possibilité : la géographie l'obligeait à s'étendre le long du fleuve, créant un paysage urbain à la fois saisissant et unique.
À son point le plus large, Yanjin ne mesure qu'environ 300 mètres, mais par endroits, la ville se rétrécit à seulement 30 mètres, soit plus étroit qu'un terrain de basket. Malgré cette contrainte, près d'un demi-million de personnes y résident. Tours résidentielles et immeubles commerciaux semblent accrochés aux falaises, serrés entre le fleuve et les montagnes qui s'élèvent. Des ponts enjambent l'eau, reliant les deux moitiés de la ville, tandis que les routes longent le fleuve telles les artères d'un organisme vivant.
Sa géographie atypique a valu à Yanjin la réputation d'une ville des extrêmes. Les inondations sont un risque constant, le fleuve gonflant rapidement lors de fortes pluies. L'espace est si limité que l'urbanisme exige une précision extraordinaire, privilégiant la construction verticale à l'étalement horizontal. Pourtant, ce défi confère aussi à Yanjin son caractère : une ville qui semble presque suspendue entre montagne et eau, défiant les schémas conventionnels.