Cette ville chinoise est la plus étroite du monde

Située dans la province du Yunnan, en Chine, Yanjin est souvent surnommée la ville la plus étroite du monde. Longeant les rives du fleuve Nanxi, la ville serpente à travers une gorge spectaculaire bordée de montagnes boisées abruptes. Contrairement à la plupart des villes qui s'étendent vers l'extérieur dans toutes les directions, Yanjin n'avait pas cette possibilité : la géographie l'obligeait à s'étendre le long du fleuve, créant un paysage urbain à la fois saisissant et unique.

À son point le plus large, Yanjin ne mesure qu'environ 300 mètres, mais par endroits, la ville se rétrécit à seulement 30 mètres, soit plus étroit qu'un terrain de basket. Malgré cette contrainte, près d'un demi-million de personnes y résident. Tours résidentielles et immeubles commerciaux semblent accrochés aux falaises, serrés entre le fleuve et les montagnes qui s'élèvent. Des ponts enjambent l'eau, reliant les deux moitiés de la ville, tandis que les routes longent le fleuve telles les artères d'un organisme vivant.