Kamala Harris pense que Trump est un ''communiste''. C'est insensé.

Lors d'une apparition dans l'émission The Rachel Maddow Show sur MSNBC lundi, Kamala Harris a qualifié Donald Trump de «tyran». Cela n'avait rien de surprenant ni d'intéressant. Alors que la deuxième administration Trump multiplie les attaques éhontées contre la liberté d'expression, l'application régulière de la loi et la citoyenneté universellement garantie au cours des huit derniers mois, de nombreux démocrates et progressistes ont qualifié Trump de «tyran». Le clivage entre les forces anti-Trump s'est centré sur la question de savoir s'il fallait se concentrer exclusivement sur le message largement pro-démocratie («pas de rois») ou l'intégrer à la critique plus large de l'«oligarchie» portée par des politiciens comme Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) et Zohran Mamdani.

Cependant, dans ses commentaires ultérieurs adressés à Rachel Maddow, l’ancienne vice-présidente Harris a pris une toute autre direction .

Nous avions l'habitude de comparer la force de notre démocratie à celle des dictateurs communistes. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui avec Donald Trump. Et ces géants de l'industrie ne s'expriment pas!

Le contraste entre ce message et celui de «Combattre l'oligarchie» est on ne peut plus frappant. Alors que Sanders et AOC sillonnent le pays pour promouvoir le rejet de Trump, au nom de «magnats de l'industrie», Harris souhaite faire appel aux oligarques eux-mêmes pour nous sauver du Trump «communiste».

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment adopté une position similaire. Lors de son intervention sur le podcast Pivot, Newsom a répondu à la question de l'animatrice Kara Swisher concernant Mamdani en évoquant l'accord conclu entre Trump et Intel , par lequel le gouvernement a accepté d'acquérir près de 10% des actions de l'entreprise.

Mamdani et Trump, a suggéré le gouverneur, n'étaient pas si différents. Newsom a déclaré qu'il «semble que Trump accorde beaucoup d'attention» à Mamdani, compte tenu de sa «volonté de socialiser les grandes entreprises américaines». Tout comme Mamdani souhaite créer quelques épiceries municipales à New York, Trump souhaite faire la même chose, a soutenu Newsom, en faisant entrer une partie d'Intel dans le capital public. Selon Newsom, il est «tout simplement pervers» qu'une personne comme Mamdani puisse «façonner le Parti démocrate sous l'angle du socialisme», alors que les démocrates devraient souligner chaque jour que Trump «est le principal nationaliste et socialiste de notre époque».

Sanders, quant à lui, s'est prononcé en faveur de l'accord avec Intel, soulignant à juste titre que, si «les fabricants de puces électroniques réalisent des bénéfices grâce aux généreuses subventions fédérales», le public dans son ensemble a «droit à un retour sur investissement raisonnable». Newsom a raison de voir au moins un parallèle étroit avec la proposition de Mamdani concernant les épiceries municipales, dans la mesure où ces deux idées ont déclenché des effondrements hystériques chez les critiques, même si un rapide coup d'œil à travers le monde montre qu'elles n'ont rien de particulièrement révolutionnaire.

Les fonds publics qui investissent dans des entreprises privées et utilisent les bénéfices pour financer des programmes sociaux (ou simplement verser des dividendes directs aux citoyens) ont été un élément crucial de la social-démocratie dans des pays comme le Danemark et la Norvège. Et pour trouver un exemple réussi d'épicerie publique, il suffit de regarder les centaines d'épiceries gérées par le ministère de la Défense américain.

Bien sûr, la différence entre un homme comme Mamdani (ou Sanders) et un homme politique comme Trump réside dans le fait que, dans le cas de Trump, cette légère déviation de l'orthodoxie du libre marché ne s'inscrit pas dans un effort plus vaste de construction d'une social-démocratie de style nordique. Dans le reste de son programme politique, Trump s'en est pris sans pitié aux États-providence, a démantelé les syndicats, a réduit drastiquement les impôts des plus riches et a tout fait pour ramener le capitalisme américain à un niveau proche de celui du XIXe siècle.

S'opposant à ce programme, Sanders a, selon les termes d'Ettingermentum, analyste de sondages réputé chez Substack, «assumé le rôle de président de l'Amérique anti-Trump», diffusant régulièrement des vidéos de type discours nationaux lors d'événements majeurs, cumulant des millions de vues à chaque fois. Ses meetings «Fighting Oligarchy Tour» ont régulièrement attiré des foules immenses d'un océan à l'autre, alors que les politiciens plus centristes peinent souvent à attirer des foules comparables. La co-vedette de ces meetings, AOC, s'impose comme une candidate sérieuse à l'investiture démocrate de 2028.

Parallèlement, Mamdani, porte-parole du même message, a non seulement remporté l'investiture démocrate à la mairie de New York avec un score record aux primaires, mais s'est imposé comme une figure nationale majeure. Il y est parvenu non pas en accusant les réactionnaires d'être des crypto-socialistes, mais en promouvant activement des politiques socialistes susceptibles de rendre la ville plus abordable pour les New-Yorkais de la classe ouvrière.

Il est bien trop tôt pour dire si tout cela n'est qu'un feu de paille ou le début d'une relance durable du socialisme américain. Mais une chose est sûre: la base démocrate est enthousiasmée par le message liant l'opposition à l'autoritarisme de Trump à un appel plus large à l'égalité économique. Selon un récent sondage , parmi les électeurs démocrates et à tendance démocrate ayant entendu parler des rassemblements de l'Oligarchie combattante, 62% se considèrent comme des partisans et seulement 10% comme des opposants.

Qui donc est l'électorat de l'approche Harris/Newsom, qui tente de lier l'opposition à l'autoritarisme à une défense fanatique des vaches sacrées de l'économie néolibérale? Les 1% sont-ils censés se soulever contre le «dictateur communiste»? Même Harris semble comprendre que les «magnats de l'industrie» ne répondent pas vraiment à cet appel. Pourquoi le feraient-ils? Ils s'en sortent comme des petits pains sous Trump.

Le message de la lutte contre l'oligarchie est bien plus pertinent. Trump s'est entouré d'une multitude de milliardaires lors de son investiture. Depuis son investiture, il agit chaque jour pour enrichir ces hommes, une démarche qui est évidemment et intuitivement liée à sa volonté de saper les normes fondamentales de la démocratie libérale. Trump et ses acolytes veulent vous gouverner comme des tyrans pour mieux vous plumer. Quiconque souhaite sérieusement protéger la démocratie doit s'appuyer sur ce message.

Newsom et Harris ne peuvent pas faire ça, cependant. Ils ont consacré toute leur vie à un projet politique qui les rallie à l'aile modérée du capital, et ils s'y tiendront même si cela implique de laisser MAGA gagner. D'où le charabia sur Trump – Trump – comme étant un «socialiste» ou un «communiste». Il vaut mieux que nous les traitions comme des parents âgés qui tiennent des propos racistes lors d'un dîner de Thanksgiving. On peut discuter avec eux ou les ignorer. Mais il ne faut surtout pas les prendre au sérieux.

