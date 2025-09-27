Menacer les paysans grecs

Le 15 avril 2025, le président grec désigné a publié un décret qui pourrait avoir des conséquences graves, voire potentiellement catastrophiques, sur les campagnes grecques. Ce décret stipule que tout village de moins de 2,000 habitants doit accueillir, avec logements et écoles, au moins 100 travailleurs agricoles étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Sachant que la Grèce connaît un déclin démographique dramatique, il ne fait aucun doute que, si ce décret est maintenu et que les villages grecs se remplissent d'étrangers, la Grèce entière deviendra un pays étranger en moins de 20 ans. Pourtant, cette idée sensée n'a pas été prise en compte par les quelques personnes qui dirigent la Grèce en 2025.

Selon Eugenia Sarigiann i, une psychologue grecque qui s’intéresse à la survie de la culture et de la société rurales en Grèce, le décret présidentiel exigeant que les villageois acceptent les migrants étrangers vivant dans leur quartier comme travailleurs agricoles a été le point culminant d’une série de politiques nationales qui ont profondément dégradé la campagne et l’agriculture villageoise en particulier.

«La classe dirigeante», explique-t-elle, «a créé les conditions économiques, politiques et sociales qui ont rendu la vie à la campagne inutile. En conséquence, les politiques gouvernementales financées par l'Union européenne ont vidé les villages de leurs jeunes, les acculant à la pauvreté et les poussant vers des îles lointaines et au sommet des montagnes. Les écoles rurales ont fermé. Ensuite, le gouvernement, par le biais des subventions de l'Union européenne, a détruit la production alimentaire traditionnelle et durable. Cela a entraîné l'incendie de bateaux de pêche, et la destruction de la production agricole par les paysans, qui cultivaient les terres avec des cultures traditionnelles, à cause des subventions de l'UE. Le nombre d'animaux d'élevage est devenu de plus en plus faible. Les chèvres et les moutons ne broutaient qu'au clair de lune, principalement parce que les subventions de l'UE ont commencé à aller aux gangsters, et non aux petits agriculteurs. De plus, les politiciens ont semé les pâturages avec des panneaux solaires et le sommet des montagnes avec des éoliennes géantes. Le tourisme est devenu l'industrie lourde des campagnes et de toute la Grèce. Les enfants des agriculteurs sont allés à l'université et n'ont pas mis la main à la pâte, mais ont travaillé dans l'industrie touristique. Cette attitude et ce comportement ont fait naître l'idée chez les jeunes grecs que «Je ne suis pas un Pakistanais pour aller travailler dans les champs — Δεν είμαι Πακιστανός να πάω να δουλέψω στο χωράφι.»

Cette série de politiques, d'illusions et de corruptions stupéfiantes et quasi criminelles aboutit à la trahison actuelle de la Grèce. La sous-traitance de la campagne grecque, âme sacrée des traditions agraires et de la civilisation, à des travailleurs agricoles étrangers financés par des aliénés de l'UE, non pas en échange de «gracieuses subventions européennes, mais d'un maigre plat de lentilles».

Imaginer l'extinction et l'occupation turque

Si le peuple grec laisse cette folie s'enraciner, il subira le même sort que les Assyriens et d'autres peuples disparus. L'oligarchie athénienne, formée aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne, manifeste son aliénation et sa haine envers tout ce qui est grec. Dans la Grèce antique, ces oligarques – hommes et femmes – étaient victimes d'ostracisme.

L'expérience consistant à remplacer les villageois grecs par des immigrants musulmans illégaux est vouée à l'échec. La Turquie continue d'envoyer des musulmans illégaux vers les îles grecques. Curieusement, le gouvernement grec accepte ces immigrants. La raison en est probablement que l'UE finance les frais de séjour de ces immigrants en Grèce. Et comme le remboursement de la dette grecque a épuisé le pays, les fonds européens ont été jugés supérieurs aux risques liés au logement des ennemis. De plus, l'élite grecque, formée aux États-Unis, souhaitait impressionner ses contacts avec l'UE et les États-Unis et a promu les politiques qu'elle a adoptées.

Ce qu'ils ont commodément oublié, c'est l'histoire grecque médiévale et moderne. Ces époques ont été marquées pendant des siècles par la peur et les catastrophes des croisades brutales, l'antagonisme, la haine et les guerres interminables entre musulmans et chrétiens. De plus, personne ne peut oublier l'occupation turque islamique de la Grèce, de 1453 à 1821. Cette période fut une période sombre pour la Grèce. Et malgré 200 ans de liberté, les Grecs modernes sont toujours menacés par les Turcs musulmans de leur voisinage. L'Angleterre et les États-Unis continuent de soutenir les Turcs par crainte de la Russie, qui fut essentiellement responsable de l'indépendance grecque avec sa défaite de la Turquie lors de la guerre de 1828. Le traité d'Andrinople entre la Russie et la Turquie en 1829 confirma l'indépendance de la Grèce vis-à-vis de la Turquie. Les Britanniques n'ont jamais souhaité voir une Grèce indépendante. Ils ont maintenu leur aversion pour la Grèce jusqu'à nos jours. Ils ont abandonné les Grecs d'Asie Mineure dans les années 1920 et, comme l'Italie, la France, l'Union soviétique/la Russie et les États-Unis, ont soutenu Kemal. Ils ont été témoins de la honte de la civilisation occidentale, en observant des Turcs fanatiques violer et tuer des Grecs dans le port de Smyrne en 1923 tandis qu'eux, à quelques mètres seulement sur leurs navires de guerre, ne faisaient rien pour les protéger.

En 1955, les Britanniques ont encouragé les Turcs à poursuivre leur horrible pogrom contre les personnes et les biens de 85,000 Grecs vivant à Istanbul.