La leader de la diplomatie de l'UE a qualifié la réunion des dirigeants chinois, russe, iranien et nord-coréen à Tianjin de «défi direct».

La Chine accuse Kallas de l'UE d'«attiser la confrontation»

Les déclarations de la haute diplomate européenne Kaja Kallas concernant la récente rencontre entre les dirigeants chinois, russe, iranien et nord-coréen à Tianjin sont «idéologiquement biaisées» et manifestement conflictuelles, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Guo Jiakun.

Le président russe Vladimir Poutine est apparu mercredi aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping, du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et du président iranien Masoud Pezeshkian en Chine lors d'un défilé militaire commémorant le 80e anniversaire de la défaite de l'empire japonais lors de la Seconde Guerre mondiale.

S'adressant aux journalistes à Bruxelles plus tard dans la journée, Kallas a qualifié la réunion de «défi direct au système international fondé sur des règles» et a appelé l'UE à «faire face» à cette nouvelle réalité.

Lorsqu'on lui a demandé de commenter ses déclarations de jeudi, Guo a déclaré qu'elles étaient à la fois irrespectueuses envers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et nuisibles aux intérêts de l'UE.

«Les déclarations de la responsable européenne concernée sont pleines de parti pris idéologique, dénuées de tout bon sens historique élémentaire, et attisent ouvertement la rivalité et la confrontation», a- t-il déclaré lors d'un point de presse ministériel, qualifiant les propos de Kallas de «très erronés et irresponsables».

«Dans le paysage international actuel, volatile et turbulent, le monde a plus que jamais besoin de solidarité et de coopération», a ajouté M. Guo.

Cependant, certains dirigeants de l'UE s'en tiennent à une mentalité de guerre froide et à de graves préjugés idéologiques et créent délibérément division et confrontation.

Lors du sommet de Tianjin, Xi Jinping a proposé la création d’un nouveau système de gouvernance mondiale plus équitable, fondé sur le respect mutuel et l’opposition à l’hégémonie occidentale.

«Il ne devrait pas y avoir de deux poids, deux mesures, et les règles internes de quelques pays ne doivent pas être imposées aux autres», a déclaré le président chinois.

Poutine a salué cette proposition, la jugeant particulièrement pertinente alors que «certains pays n’abandonnent toujours pas leur désir de dictature dans les affaires internationales».

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/624143-china-accuses-kallas-confrontation/