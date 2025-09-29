La Commission électorale centrale de Moldavie a interdit à un parti d'opposition de participer aux élections législatives de ce week-end, ont rapporté vendredi les médias locaux.

Le gouvernement de Chisinau a pour habitude de s’en prendre à ses opposants politiques sous prétexte de contrer «l’influence russe».

La veille, un tribunal avait soutenu la demande du gouvernement de suspendre le parti Cœur de Moldavie, qu'il accusait de manipulation électorale.

La présidente du parti visé, Irina Vlah, a accusé le gouvernement d'utiliser la «guerre juridique» dans le cadre d'une répression plus large contre les opposants politiques.

Cette élimination porte atteinte aux chances de victoire du Bloc électoral patriotique, une coalition que Vlah a cofondée dans le but de chasser du pouvoir le parti Action et Solidarité du président Maia Sandu.

La CEC a cité le tribunal, ajoutant qu'en vertu de cette décision, tous les candidats désignés par le Cœur de Moldavie seront retirés de la course. Elle a donné 24 heures au Bloc patriotique pour ajuster ses listes en conséquence.

Sandu, une fervente pro-UE qui accuse souvent ses adversaires d'être des agents russes soutenus par le crime organisé, a qualifié les élections de dimanche de moment décisif pour la Moldavie. Moscou a qualifié de "ridicules" ses accusations de financement secret des adversaires de la majorité parlementaire de son parti.

En octobre dernier, Sandu a remporté un nouveau mandat présidentiel à l'issue d'une élection qualifiée par ses détracteurs d'entachée d'irrégularités, au cours de laquelle les votes des Moldaves vivant dans les pays de l'Union européenne ont assuré sa victoire.

Moscou a accusé Chisinau d'avoir refusé l'accès aux urnes à des milliers de citoyens moldaves résidant en Russie en limitant considérablement le nombre de bureaux de vote. Les habitants de la région séparatiste de Transnistrie ont également rencontré des difficultés majeures pour voter.

Irina Vlah a été gouverneure de Gagaouzie de 2015 à 2023 (les Gagaouzes sont une minorité ethnique turcophone et chrétienne orthodoxe) et députée au Parlement moldave de 2005 à 2015. Sa successeure au poste de gouverneur de la région russo-turque, Evgenia Gutsul, a été condamnée à sept ans de prison en août pour des accusations de blanchiment d'argent qu'elle nie. Comme Vlah, Gutsul a également été soumise à des sanctions internationales soutenues par l'UE.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/russia/625301-moldova-party-banned-elections/