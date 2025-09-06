La Syrie après Assad

Le 8 décembre 2024, le gouvernement de Bachar al-Assad s'effondra lorsque l'armée de l'ancien chef d'Al-Qaïda, Ahmad al-Charaa, entra à Damas et s'empara des institutions de l'État syrien. L'Armée arabe syrienne, restée fidèle au gouvernement d'Al-Assad, sembla se dissoudre. Les forces rebelles prirent le contrôle des fonctions militaires et se rebaptisèrent Forces de sécurité générale (après le 20 décembre). Entre décembre 2024 et janvier 2025, des figures de proue de Hay'at Tahrir al-Cham, anciennement affiliée à Al-Qaïda, prirent le contrôle des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Nombre de ces forces rebelles restèrent indépendantes mais opéraient aux côtés des Forces de sécurité générale.

Comme en 2003, lorsque les États-Unis ont occupé l'Irak et que les forces armées irakiennes ont disparu pour se regrouper en force de résistance, de nombreux membres de l'armée arabe syrienne sont rentrés chez eux et ont formé des milices. En quelques semaines, ces groupes se sont reconstitués pour défendre leurs villages et villes. Ce fut particulièrement le cas dans les villes et villages majoritairement alaouites et chrétiens de la région de Qalamoun et de la côte de Lattaquié. Mais contrairement à l'Irak, ces anciens groupes de l'armée arabe syrienne n'ont pas lancé d'insurrection bien organisée contre le gouvernement d'al-Sharaa ; ils sont restés une force défensive, n'ayant enregistré que quelques attaques contre les nouveaux dirigeants de l'État.

Les forces de la Sécurité générale et leurs alliés au sein des anciennes milices islamistes ont cependant usé de leur pouvoir pour frapper rapidement ceux qui tentaient de former une résistance. Par exemple, le 23 janvier, des membres de la Sécurité générale ont attaqué les villages de Fahel et Mreimin à la recherche de ceux qu'ils accusaient d'être des officiers militaires du gouvernement d'al-Assad. Les forces de la Sécurité générale ont perquisitionné des habitations et arrêté de nombreuses personnes. Selon le rapport de la Commission d'enquête indépendante sur la République arabe syrienne, à Mreimin, les troupes de la Sécurité générale ont «battu et torturé des habitants, pillé plusieurs maisons et tué deux civils». Au cours de ces «campagnes de ratissage», les forces de la Sécurité générale ont utilisé des termes tels que nusayri (terme péjoratif désignant les Alaouites), «porc alaouite», «kouffar» et «prostituées» pour décrire ceux qu'elles battaient, torturaient et détenaient. La répression contre ces milices défensives a rapidement pris une tournure sectaire. L'objectif, semblait-il, était de démoraliser toute résistance, et ce, selon des critères strictement sectaires.

Entre janvier et mars 2025, ces forces de la Sécurité générale ont sévi à travers le pays, en particulier dans les régions côtières. On ne dispose d'aucun décompte précis du nombre de personnes tuées, torturées ou détenues. Cependant, il existe des indications très claires du type de violence subie dans le pays par ceux qui avaient fait partie du gouvernement d'al-Assad, même à un niveau modeste, ainsi que par les communautés (alaouites, chrétiennes) qui semblent avoir été ciblées. Lorsqu'al-Assad a quitté la Syrie en décembre, les habitants alaouites du village d'Anz se sont précipités ailleurs pour se mettre à l'abri et ont attendu de voir ce qui allait se passer. Anz se trouve à l'est de Hama, à la périphérie de Salamiye. À leur retour au village, ils ont constaté que leurs maisons avaient été occupées et leurs biens détruits. Le 27 janvier, à 4 heures du matin, quatre voitures remplies d'hommes masqués se présentant comme membres de la Sécurité générale sont entrées dans le village et ont commencé à fouiller les domiciles de familles alaouites. Le rapport de la Commission indépendante relate clairement la situation:

"Les hommes masqués ont rassemblé femmes et enfants dans une pièce et les ont forcés à leur remettre tous leurs objets de valeur sous la menace de leurs armes. Ils ont également volé les clés d'un camion dans lequel ils avaient placé 40 moutons appartenant à l'une des familles dont la maison avait été perquisitionnée. Au moins dix hommes ont été traînés dehors sous la menace de leurs armes et alignés sur une place à l'entrée du village, les mains liées dans le dos. Les hommes armés ont ouvert le feu sur eux, tuant cinq hommes, dont un garçon et une personne âgée, et en blessant cinq autres. L'attaque a duré une trentaine de minutes."

Les morts ont dû être enterrés à Tal Salhab, à cinquante kilomètres d'Anz, car les familles ne se sentaient pas en sécurité en retournant dans leur village.

En mars, des bandes de combattants ont investi les villages de Lattaquié. Parmi elles figuraient des hommes du ministère de la Défense, de la Sûreté générale, de la brigade Suleiman Shah de l'Armée nationale syrienne, de la division al-Hamza de l'Armée nationale syrienne, de la brigade Sultan Murad, d'Ahrar al-Sham et de Hay'at Tahrir al-Sham. Ces combattants ont arrêté des hommes et des garçons, les ont insultés, torturés, puis abattus d'une balle dans la tête ou dans la poitrine. La majorité des victimes étaient des civils et non d'anciens militaires, et dans de nombreux cas, tous les hommes d'une même famille ont été tués. Entre mars et mai, 40,000 personnes ont fui ces villages pour la relative sécurité du Liban. À peu près au même moment, des hommes à l'accent damascène, portant des uniformes et des masques noirs, et se faisant appeler Sûreté générale, ont attaqué les domiciles de familles alaouites dans le quartier d'al-Qadam à Damas. Ils ont arrêté des civils, comme des enseignants et des médecins, menaçant les familles que si elles déposaient une plainte «nous vous les renverrons dans un cercueil».

Les conversations avec des Syriens montrent clairement que les attaques n'ont pas eu lieu uniquement en Syrie occidentale, le long du littoral, mais aussi dans des villes de l'intérieur du pays, au nord-ouest (les villes d'al-Qardaha et de Masyaf), en Syrie occidentale (certaines parties des villes d'Alep et de Homs) et en Syrie orientale (à Deir ez-Zor et dans la vallée de l'Euphrate). Ces attaques suivent un schéma précis : un quasi-pogrom, non seulement contre les minorités, comme cela a été rapporté, mais aussi contre les chefs de la résistance au nouveau régime qui tentaient de déclencher une insurrection. Il s'agissait d'une opération de contre-insurrection menée avec efficacité et brutalité, à l'abri des regards des médias internationaux. Tout aussi discrètement, le nouveau gouvernement a bloqué les principales voies logistiques reliant les villages alaouites des montagnes au Liban, ce qui leur avait permis de se réarmer en cas d'éclatement d'une insurrection plus importante. Les raids violents menés par les anciens groupes d'Al-Qaïda dans des villages comme Deir al-Bishl, Harf Banmarah et Talkalakh ont entraîné l'exécution de civils, la détention et la disparition de dirigeants clés, ainsi que le nettoyage ethnique de certains villages (comme Balghonas). Certains de ces actes ont été documentés par Human Rights Watch et par le Réseau syrien pour les droits de l'homme, mais n'ont guère retenu l'attention de la communauté internationale.

La Commission indépendante a démontré que les auteurs de ces violences étaient issus des groupes rebelles qui détiennent désormais le pouvoir à Damas. Cependant, le gouvernement d'al-Sharaa avait d'autres idées. Son Comité national d'enquête et d'établissement des faits a affirmé avoir identifié 265 suspects, tous «membres de groupes rebelles hors-la-loi liés au régime d'Assad». Il n'accepte pas le point de vue de la Commission indépendante et n'apporte aucune preuve tangible expliquant pourquoi ses conclusions sont diamétralement opposées à celles des Nations Unies. Les enquêteurs de l'ONU ont qualifié ces attaques de «crimes de guerre», une expression rejetée par le gouvernement syrien. Par ailleurs, des groupes de défense des droits de l'homme exhortent le gouvernement à promulguer une loi sur les discours de haine afin d'empêcher l'utilisation de ce type de langage utilisé pour effrayer et cibler la communauté alaouite, mais le gouvernement a également rejeté cette proposition.

Entre-temps, le gouvernement syrien s'est montré désireux d'approfondir son processus de normalisation avec Israël. Des pourparlers via les Émirats arabes unis ont abouti à la restitution des archives de l'espion israélien Eli Cohen (exécuté à Damas en 1965). Al-Sharaa a déclaré aux médias qu'il y avait de fortes chances que son gouvernement conclue un pacte de sécurité avec Israël, première déclaration ouverte sur la normalisation (bien qu'il ait affirmé que la Syrie ne pourrait pas adhérer aux accords d'Abraham tant que le plateau du Golan serait occupé). L'excuse invoquée pour ces «pourparlers de sécurité» est la protection des Druzes, bien qu'il soit clair — comme nous l'avons déjà montré — que les attaques israéliennes et jordaniennes contre le sud de la Syrie sont principalement liées au trafic de drogue et à la tentative de réprimer toute insurrection contre Damas. Il n'est nulle part question de la protection des minorités alaouite et chrétienne, qui ont subi de plein fouet les attaques des forces gouvernementales. Mais, en résumé, il ne s'agit pas seulement d'attaques sectaires; Le problème clé ici est que le gouvernement de Damas a reçu carte blanche pour utiliser la force maximale contre toute menace à son pouvoir continu.

Le livre le plus récent de Vijay Prashad (avec Noam Chomsky) est The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power (New Press, août 2022).

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2025/09/04/syria-after-assad-2/