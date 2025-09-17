Pour obtenir la nationalité philippine, on ne doit pas être originaire d'un pays hostile aux Etats-Unis

Cher PAO (NDT: Public Attorney's Office),

J'ai une question concernant mon conjoint, qui est français. Nous nous sommes rencontrés lors de ses vacances à Siargao l'année dernière. Notre relation s'est bien passée et nous avons finalement décidé de nous marier ici, à Manille, le 14 juin 2024. Il souhaite désormais vivre dans notre pays, car il affirme y envisager son avenir avec moi. Il souhaite également devenir citoyen philippin. Notre mariage a-t-il une incidence sur la procédure à suivre pour devenir citoyen philippin? J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ma question. Merci!

Ysabella Franchesca

Chère Ysabella Franchesca,

La procédure suivie par les étrangers pour devenir citoyens philippins s'appelle la naturalisation. Cette procédure légale leur confère la pleine reconnaissance de leur citoyenneté philippine. Elle leur confère des droits et privilèges tels que le droit de vote, l'obtention d'un passeport philippin et l'accès aux services publics. En tant que citoyens, ils obtiennent également le droit de travailler légalement ou d'exploiter une entreprise dans le pays et de bénéficier de la protection du gouvernement.

Ces droits s'accompagnent de responsabilités, comme payer des impôts et respecter les lois du pays. Le processus de naturalisation aux Philippines garantit que ceux qui souhaitent devenir citoyens comprennent et acceptent pleinement les responsabilités et les droits liés à la nationalité philippine.

Le mariage entre un étranger et une Philippine ne confère pas automatiquement la nationalité philippine à l'étranger. L'article 2 de la loi n° 473 du Commonwealth (CA), ou loi révisée sur la naturalisation, décrit les conditions requises pour la naturalisation : «Sec. 2. Conditions. – Sous réserve de l'article 4 de la présente loi, toute personne remplissant les conditions suivantes peut devenir citoyen philippin par naturalisation:

- Premièrement. Il doit être âgé d’au moins vingt et un ans le jour de l’audience de la requête.

- Deuxièmement. Il doit avoir résidé aux Philippines pendant une période continue d’au moins dix ans.

- Troisièmement. Il doit être de bonne moralité et croire aux principes qui sous-tendent la Constitution philippine, et doit s'être conduit de manière appropriée et irréprochable pendant toute la période de sa résidence aux Philippines dans ses relations avec le gouvernement constitué ainsi qu'avec la communauté dans laquelle il vit.

- Quatrièmement. Il doit posséder des biens immobiliers aux Philippines d'une valeur d'au moins cinq mille pesos, monnaie philippine, ou doit avoir un commerce, une profession ou une occupation légale lucrative connue.

- Cinquièmement. Il doit être capable de parler et d'écrire l'anglais ou l'espagnol et l'une des principales langues philippines.

- Sixièmement. Il doit avoir inscrit ses enfants mineurs d'âge scolaire dans l'une des écoles publiques ou privées reconnues par le Bureau de l'éducation privée des Philippines, où l'histoire, le gouvernement et l'éducation civique des Philippines sont enseignés ou prescrits dans le cadre du programme scolaire, pendant toute la période de résidence aux Philippines qui lui est exigée avant l'audition de sa demande de naturalisation en tant que citoyen philippin.

L'une des conditions de base est de résider aux Philippines de manière continue pendant au moins dix (10) ans. Cependant, conformément à l'article 3(3) de la loi CA 473, la durée de résidence continue requise aux Philippines peut être réduite à cinq (5) ans si le demandeur est marié à une Philippine (art. 3. Conditions particulières).

Les dix années de résidence continue requises en vertu de la deuxième condition de l'article précédent seront comprises comme réduites à cinq ans pour tout requérant remplissant l'une des conditions suivantes: «3. Être marié à une Philippine». En réponse à votre question, votre mariage n'a pas automatiquement fait de votre mari français un citoyen philippin. Il doit encore suivre la procédure de naturalisation.

Il devra déposer une demande, qui sera examinée attentivement par le tribunal afin de déterminer s'il peut obtenir un certificat de naturalisation. Votre mariage aura pour conséquence de réduire la durée de résidence continue requise aux Philippines (10 ans): elle pourrait passer de 10 à 5 ans.

En outre, il doit toujours remplir les conditions requises par la loi et ne pas être frappé d’aucune disqualification.

Les disqualifications sont énumérées à l'article 4 de la loi CA 473 Sec. 4.

Les personnes suivantes ne peuvent pas être naturalisées en tant que citoyens philippins:

- Les personnes opposées au gouvernement organisé ou affiliées à une association ou à un groupe de personnes qui défendent et enseignent des doctrines s'opposant à tous les gouvernements organisés.

- Les personnes qui défendent ou enseignent la nécessité ou la convenance de la violence, des agressions personnelles ou de l'assassinat pour le succès et la prédominance de leurs idées.

- Les polygames ou croyants dans la pratique de la polygamie.

- Les personnes reconnues coupables de crimes impliquant une turpitude morale.

- Les personnes atteintes d’aliénation mentale ou de maladies contagieuses incurables.

- Les personnes qui, au cours de leur séjour aux Philippines, n'ont pas eu de contacts sociaux avec les Philippins, ou qui n'ont pas manifesté un désir sincère d'apprendre et d'adopter les coutumes, les traditions et les idéaux des Philippins.

- Les citoyens ou sujets des nations avec lesquelles les États-Unis et les Philippines sont en guerre, pendant la période de cette guerre.

- Les citoyens ou sujets d'un pays étranger autre que les États-Unis dont les lois n'accordent pas aux Philippins le droit de devenir citoyens naturalisés ou sujets de celui-ci.

Nous espérons avoir répondu à vos questions.

