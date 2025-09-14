Ma question à Nizar, un Syrien de confession alaouite: Qui sont les Alaouites de Syrie et pourquoi sont-ils persécutés par les intégristes islamistes?

Sa réponse:

"Les Alaouites sont une secte musulmane qui croit au Coran et adore le prophète Mahomet. Ils sont proches de l'islam chiite en raison de leur amour pour l'imam Ali et son fils Hussein. Cependant, ils s'en distinguent par leur croyance en une interprétation ésotérique du Coran, différente de son sens apparent. Ils sont tolérants et non extrémistes. Par exemple, ils ne sont pas stricts dans l'application de la religion: liberté de prière, de jeûne et de culte. Il n'y a aucune distinction entre les hommes et les femmes. Le voile n'est pas obligatoire pour les femmes. Elles sont libres d'étudier, de travailler et de se marier. Les Alaouites ne craignent pas de consommer de l'arak ou de l'alcool avec modération. Pour toutes ces raisons, ils ont été excommuniés et persécutés par les sunnites extrémistes pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Parmi eux figurent des écrivains, des acteurs, des poètes, des chefs militaires, etc.

Une dernière remarque importante: contrairement à toutes les autres sectes islamiques, les Alaouites ne prêchent pas la religion. Ils croient que c’est la seule mission des messagers et des prophètes. Avec la mort du prophète Mahomet, qui a achevé le message, la prédication religieuse n’est plus autorisée. Nous ne sommes pas une religion missionnaire; nous ne cherchons pas à convertir les gens à l’islam."