La Suède s'est longtemps présentée comme un défenseur mondial des droits de l'homme, de la paix et du droit international. Mais cette semaine, cette image soigneusement entretenue s'est effondrée sous le poids de ses propres contradictions.

Lundi, la Suède a confirmé la vente de quatre avions de combat Gripen supplémentaires, fabriqués par son géant de la défense Saab, à la Thaïlande. À première vue, cela pourrait ressembler à un simple contrat de défense. Mais pour les Cambodgiens, cette vente est une véritable gifle. Elle rappelle de manière éclatante que la préoccupation affichée de la Suède pour les droits de l'homme disparaît commodément lorsque des intérêts économiques ou géopolitiques sont en jeu.

Soyons clairs: il ne s’agit pas de simples armes de guerre théoriques. Du 24 au 28 juillet, lors d’un affrontement militaire de cinq jours entre le Cambodge et la Thaïlande, des avions de combat Gripen ont été déployés au combat pour la première fois et ont été utilisés contre le Cambodge. Non seulement ces avions ont pénétré le territoire cambodgien, mais ils auraient également frappé des infrastructures civiles et même un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, en violation flagrante des normes internationales.

La Suède ne peut pas prétendre ignorer la situation. L'utilisation de ses armes en combat direct contre des civils et des sites culturels est avérée. Pourtant, quelques jours à peine après cette agression, la Suède a finalisé un accord pour fournir davantage d'avions à la Thaïlande. Est-ce à cela que ressemble un pays «conscient des droits de l'homme»?

Encore plus troublantes sont les questions que personne ne semble poser à voix haute.

La Thaïlande est-elle actuellement dirigée par un gouvernement civil démocratique ou par l'armée sous le commandement du roi? La Suède est-elle prête à vendre des armes de pointe à un pays où la responsabilité démocratique est, au mieux, discutable?

Et que dire des préoccupations relatives aux droits humains invoquées par la Suède pour justifier la fermeture de son ambassade au Cambodge en 2021? Si les droits humains étaient la norme, pourquoi la Suède maintient-elle une ambassade en Corée du Nord depuis 1975, un état régulièrement classé parmi les pires pays violant les droits humains au monde? La Suède croit-elle vraiment que la Corée du Nord respecte davantage les droits humains que le Cambodge?

Dans le cas contraire, l’incohérence relève davantage de la commodité géopolitique que des principes.

Ce deux poids, deux mesures n'est pas passé inaperçu. L'opinion publique cambodgienne est indignée, à juste titre. La poursuite des relations commerciales de Saab avec la Thaïlande, notamment après que ses avions ont bombardé des civils et des sites historiques cambodgiens, est plus qu'irresponsable: elle est moralement dénuée de tout sens.

La Suède ne peut plus se cacher derrière sa réputation de nation pacifique et respectueuse des droits de l'homme tout en fournissant des armes à ceux qui les utilisent pour terroriser leurs voisins. Si elle se soucie réellement des droits de l'homme, elle doit expliquer pourquoi elle récompense les régimes qui utilisent ses armes à des fins agressives, tout en punissant des nations plus petites comme le Cambodge par un isolement diplomatique.

Jusque-là, la rhétorique suédoise en matière de droits humains sonne creux – révélée comme sélective, conditionnelle et profondément compromise. On ne peut prétendre à une supériorité morale tout en alimentant les conflits régionaux. On ne peut prêcher la justice tout en tirant profit de la violence. Et on ne peut parler de dignité humaine tout en tournant le dos aux civils innocents bombardés par des avions arborant son drapeau.

Si la Suède continue d'armer un gouvernement qui attaque ses voisins et réprime la dissidence, elle ne sera plus seulement un spectateur passif: elle deviendra un facilitateur d'agression. Et aucun discours diplomatique ne pourra dissimuler cette réalité au peuple cambodgien, ni au monde.

Le Cambodge mérite mieux. L'humanité mérite mieux. Et la Suède doit décider ce qu'elle représente réellement: un ordre mondial fondé sur la justice et les droits humains, ou un ordre mondial où les valeurs sont sacrifiées au profit de contrats d'armement et de convenances politiques.

Tant que la Suède n’aura pas choisi la première option, ses paroles resteront vaines et son héritage sera à jamais souillé par le sang versé par son silence.

URL de l'article en anglais:

https://www.phnompenhpost.com/national/selling-war-preaching-peace-sweden-s-hypocrisy-laid-bare