Par Perkin Amalaraj pour The Daily Mail le 6 octobre 2025

L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a accusé la Pologne et les États baltes d'être responsables de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine .

Merkel, qui a dirigé le pays de 2005 à 2021, a fait cette déclaration explosive dans une interview accordée au média hongrois Partizan .

Elle a déclaré qu'elle accusait la Pologne et les États baltes d'être responsables de la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et l'UE, qui, selon elle, a conduit à l'invasion quelques mois plus tard.

Dans son récit de l'histoire, le refus de la Pologne de soutenir les accords de Minsk, deux accords internationaux clés entre la Russie et l'UE, a poussé Poutine à envahir l'Ukraine en 2022.

Après la sécession de Donetsk et de Louhansk, deux régions d'Ukraine qui se sont séparées du pays pour devenir ce que la Russie appelle ses républiques, des représentants des deux pays et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont signé le premier accord de Minsk en septembre 2014.

Cet accord visait à établir un cessez-le-feu entre la Russie, l'Ukraine et la République populaire de Donetsk (RPD) et la République populaire de Louhansk (RPL).

Merkel a affirmé que le premier accord de Minsk «a apporté le calme» entre 2015 et 2021 et a donné à l'Ukraine, qui avait été vaincue par la Russie lors d'une contre-offensive de l'été 2015 visant à reprendre son territoire, le temps de «rassembler ses forces» et de «devenir un pays différent».

L'accord initial ne semblait avoir aucune influence sur Poutine, ni sur les nouvelles républiques pro-russes de Donetsk et Louhansk.