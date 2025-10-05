Par Marta Havryshko pour The New Paradigm le 7 août 2025

Publicité

Combattant portant l'insigne du bataillon Azov. Source: Télégramme d'Oleksii «Reins» Konsul, membre de la 3e brigade d'assaut.

Le 27 septembre 2023, le Musée d'Histoire de Kiev était bondé. Environ 200 personnes, dont des militaires ukrainiens d'active, des journalistes, des personnalités culturelles et des personnalités politiques, ont assisté au vernissage de l'exposition intitulée «Tempêtes d'acier» , en référence aux mémoires de 1920 du nationaliste allemand radical Ernst Jünger.

Elle présentait des photographies de soldats prises sur la ligne de front de Bakhmut, au plus fort de la résistance ukrainienne à l'invasion russe. Ces soldats appartiennent à la 3e brigade d'assaut , l'une des unités d'élite des forces armées ukrainiennes, formée au début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Issue du mouvement ultranationaliste Azov, cette unité est composée de vétérans du bataillon Azov, créé en 2014 et ayant participé à la guerre du Donbass. Entre 2018 et 2024, le Congrès américain a interdit à l'organisation de recevoir des financements, des armes, des formations et toute autre forme de soutien en raison de ses affiliations néonazies avérées et de ses préoccupations concernant les violations des droits humains.

Le fondateur et actuel commandant de la 3e Brigade d'assaut est Andriy Biletskyi, idéologue d'extrême droite et figure centrale du mouvement Azov. Biletskyi est l'auteur du pamphlet ouvertement raciste «La Parole du Leader Blanc» (2013) et le fondateur de plusieurs organisations néonazies, dont Patriote d'Ukraine et l'Assemblée nationale-sociale.

L'un des points forts de l'exposition était la reconstitution de photos historiques par les soldats, notamment de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA). Fondée en 1942, elle a lutté pour un État ukrainien indépendant. Cependant, elle a également participé au nettoyage ethnique de dizaines de milliers de Polonais en Ukraine occidentale, et certains de ses membres ont servi dans des unités de police auxiliaire ukrainiennes qui ont facilité l'Holocauste nazi.

Cérémonie d'ouverture de «Tempêtes d'acier». 27 septembre 2023, Kiev. Source: Ukrinform.

Publicité

Les spectateurs familiers avec l'iconographie du Troisième Reich ont peut-être sourcillé devant une vidéo diffusée lors du vernissage de l'exposition. On y voyait un gros plan de l'arrière de la tête d'un combattant de la 3e Brigade d'assaut, connu sous l'indicatif d'appel «Martyn». Sur sa tête était tatoué un symbole ressemblant au Wolfsangel, l'insigne divisionnaire de plusieurs unités de la Waffen-SS, dont la tristement célèbre 2e Division Panzer SS «Das Reich». Les affiliés d'Azov désignent souvent une variante de ce symbole comme «l'Idée de la Nation», niant ainsi toute association directe avec le nazisme. Il est pourtant remarquable que ce même symbole soit utilisé par une organisation néonazie en Finlande.

Lors de l'inauguration de l'exposition «Tempêtes d'acier» à Kiev, les visiteurs contemplent la tête de «Martyn». Source: Ukrinform.

Certains des combattants présentés dans l'exposition étaient présents au vernissage. Parmi eux figurait Alexeï Kozhemyaki , connu sous ses indicatifs «Kolovrat» et «Barsik», commandant de section au sein de la 3e brigade d'assaut. Kozhemyakin est un ressortissant russe d'extrême droite. Il serait arrivé en Ukraine en 2015, aurait rejoint le bataillon Azov et combattrait depuis lors du côté ukrainien. Selon le Centre SOVA, il a purgé plusieurs années de prison pour avoir agressé un homme originaire d'Azerbaïdjan à Syktyvkar, en Russie, en 2005. Il était également soupçonné d'avoir profané un centre culturel juif dans la même ville.

Lors de l'exposition de Kiev, Kozhemyakin a souri à l'objectif, posé à côté de photographies, accordé des interviews à la presse et affiché ouvertement ses tatouages ​​faciaux élaborés, qui ressemblent à de multiples croix gammées. D'autres tatouages, dissimulés sous son t-shirt vert olive, incluent une croix gammée géante et un portrait d'Adolf Hitler au centre. Il est à noter que sur l'une des photographies exposées, Kozhemyakin a participé à la reconstitution d'un portrait de groupe représentant une unité de collaborateurs nazis ukrainiens. La légende de l'exposition désignait simplement le groupe comme la «Division 'Galicie'».

Aleksei «Kolovrat» Kozhemyakin regarde une photo de lui. Vernissage de l'exposition à Kyiv, le 27 septembre 2023. Source: Vechirnii Kyiv

Publicité

Une telle légende pourrait dérouter ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine. Mais les historiens savent précisément à quoi il s'agit: la 14e division de grenadiers Waffen SS (1re division galicienne), créée par l'Allemagne nazie en 1943 et composée de volontaires ukrainiens. Ses combattants prêtèrent allégeance à Hitler et étaient subordonnés au chef SS Heinrich Himmler. Ils défendirent les intérêts de l'Allemagne nazie, notamment en réprimant brutalement les mouvements de résistance antinazis en Slovaquie et en Yougoslavie. Après son effondrement face à l'Armée rouge près de Brody, la division fut reconstituée par des Ukrainiens ayant servi dans diverses formations de police complices des crimes de guerre nazis .

Une tournée à travers l'Union européenne

Le statut de l'exposition Tempêtes d'Acier, événement culturel majeur dans l'Ukraine en guerre, a été souligné par la présence de personnalités de haut rang lors de son inauguration. Parmi elles, Rostyslav Karandeyev, alors ministre de la Culture et de l'Information par intérim, a salué l'exposition en déclarant: «Je suis convaincu que ce projet aura une mission patriotique et éducative extrêmement importante.»

Rostyslav Karandeyev lors de la cérémonie d'ouverture de Storms of Steel. Source: Ukrinform

L'exposition a fait sensation. Elle a été couverte par les principaux médias ukrainiens et est devenue un lieu populaire pour les leçons de patriotisme dispensées aux étudiants ukrainiens, tant dans la capitale que dans d'autres villes où les musées locaux l'accueillaient. Le débat public autour de l'exposition a été marqué par un silence assourdissant quant à la glorification des collaborateurs nazis ukrainiens et à leur assimilation aux combattants actuels des forces armées ukrainiennes.

Il était évident que les responsables ukrainiens étaient attachés à ce «projet patriotique» militarisé, et ils ont décidé de le soutenir au niveau de l'État. L'exposition a été reproduite sur de grandes banderoles aux couleurs du drapeau national ukrainien et présentée en tournée à travers l'Europe. Ce n'est pas un hasard si elle a été accueillie par des pays qui comptent non seulement parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine dans sa résistance à l'agression russe, mais aussi ceux qui doivent aujourd'hui composer avec leur propre passé communiste tout en luttant contre l'héritage de leur collaboration avec les nazis.

L'un de ces pays était la Lituanie. Le 23 août 2024, à l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, l'exposition a été inaugurée solennellement sur la place de l'Hôtel de Ville de Vilnius, l'un des lieux touristiques les plus populaires de la capitale lituanienne. Sandra Adomavičiūtė, directrice de l'Atviras Lietuvos Fondas (Fondation pour une Lituanie ouverte), une organisation financée par le philanthrope George Soros, était présente à la cérémonie. Cela suggère que le groupe progressiste en question n'a probablement pas consacré suffisamment de temps à un examen approfondi du contenu de l'exposition qu'il avait choisi de promouvoir. Cela reflète également une tendance plus générale à l'engagement acritique de certains acteurs occidentaux envers les politiques humanitaires et culturelles actuelles de l'Ukraine, de plus en plus influencées par un agenda ethnonationaliste et la promotion de personnages historiques controversés.

La présence de Viktor Hamotskyi, chargé d'affaires d'Ukraine en Lituanie, a donné un poids officiel à l'événement. À propos de l'exposition, il a déclaré: «Chaque visage sur ces photographies raconte sa propre histoire: celle de ceux qui sont restés invaincus, qui se tiennent aux côtés de ceux qui ont défendu l'Ukraine il y a un siècle.» L'exposition a été annoncée sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine en République de Lituanie.

Vernissage de l'exposition Tempêtes d'Acier à Vilnius, le 23 août 2024. Crédit photo: Nail Garejev

En mars 2024, Tempêtes d'Acier avait déjà été exposé au Musée de la Guerre Vytautas le Grand à Kaunas, en Lituanie. À Kaunas comme à Vilnius, des photographies de la division Waffen-SS Galicie étaient incluses dans l'exposition, avec les mêmes légendes volontairement évasives, omettant toute mention des soldats sous les ordres desquels la division avait servi ou contre lesquels elle avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un média lituanien a même publié un article sur l'exposition, dans lequel deux des cinq photographies «historiques» présentées montraient des membres de la Division. Ni l'auteur de l'article ni le comité de rédaction n'ont commenté ce «détail» révélateur.

En avril 2025, l'exposition, qui présente à nouveau des photographies de la division Waffen-SS Galicie, a été inaugurée au Collège de défense balte de Tartu, en Estonie, un centre de formation et d'entraînement accrédité par l'OTAN. Selon les réseaux sociaux officiels du Collège , l'exposition y restera jusqu'en juin 2026.

Exposition Tempêtes d'Acier au Baltic Defense College. Source: Facebook du BDC.

Le timing est important

L' exposition Tempêtes d'Acier au Musée d'Histoire de Kiev aurait pu n'être qu'un événement parmi tant d'autres, militaro-patriotiques, cherchant désespérément à instrumentaliser les mythes historiques pour mobiliser la société contre «l'ennemi éternel» de l'Ukraine: la Russie. Mais le moment choisi la rendait unique.

Son ouverture a coïncidé avec un scandale politique de grande ampleur au Canada, qui a suscité une attention internationale. Le 22 septembre 2023, Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien-canadien de 98 ans de la division Waffen-SS Galicie, a reçu une ovation debout au Parlement canadien.

Était également présent dans l'hémicycle le président ukrainien, dont le grand-père, Semen Zelenskyi, avait combattu les Allemands dans les rangs de l'Armée rouge et dont il avait publiquement honoré la mémoire le 9 mai 2019, jour de la Victoire sur le nazisme. Jusqu'à récemment, c'était un jour férié en Ukraine. L'enthousiasme avec lequel Zelensky a applaudi Hunka suggérait fortement qu'il ignorait totalement dans quelle armée il avait réellement servi.

Volodymyr Zelensky sur la tombe de son grand-père, vétéran de l'Armée rouge. Le 9 mai 2019. Source: Page Facebook de Volodymyr Zelensky.

Mais le passé de Hunka a rapidement fait l'objet d'une attention médiatique intense, provoquant non seulement la démission du président de la Chambre des représentants du Canada, mais aussi un débat public plus large sur l'histoire du Canada d'après-guerre, refuge de nombreux collaborateurs nazis. Des appels se sont multipliés pour la publication de tous les rapports de la Commission d'enquête Deschênes sur les criminels de guerre au Canada, une enquête fédérale sur les collaborateurs nazis présumés admis au Canada. Cependant, le Congrès ukrainien canadien s'est fermement opposé à la publication de ces rapports.

Les responsables ukrainiens, pour leur part, ont choisi de s'abstenir de toute déclaration susceptible d'envenimer la situation autour de Hunka. Pourtant, en Ukraine, un débat public a bien eu lieu. Des personnalités publiques, des responsables politiques et des autorités locales ont ouvertement glorifié Hunka, présentant la division Waffen-SS Galicie comme faisant partie du «mouvement de libération nationale» ukrainien. Des membres du parti d'extrême droite Svoboda, dont certains servent actuellement dans l'armée, ont lancé une manifestation sur les réseaux sociaux en soutien à Yaroslav Hunka.

Dans les cercles ultranationalistes, l'idée que la campagne visant à «discréditer» Hunka est «ukrainophobe» et orchestrée par des «calomniateurs juifs» a gagné en popularité. Parallèlement, des membres du groupe d'extrême droite Avangard, désormais intégré à la 3e Brigade d'assaut, n'ont pas hésité à utiliser un discours antisémite, accusant des organisations juives au Canada et ailleurs dans le monde d'alimenter cette campagne.

De plus, le 28 septembre — juste un jour après l'ouverture de l'exposition de Kiev — le Centre de lutte contre la désinformation, un organisme dépendant du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien et dépendant de Zelensky, a publié une déclaration blanchissant la Division, affirmant – à tort – que «le Tribunal de Nuremberg n'a pas reconnu l'unité coupable de crimes de guerre». Ce que la déclaration omettait ostensiblement, c'est que l'ensemble des SS — y compris la Waffen-SS — avait été déclaré organisation criminelle, et que la Division Waffen-SS Galicie n'avait jamais fait l'objet d'un examen distinct à Nuremberg.

Ainsi, les autorités centrales ukrainiennes non seulement n’ont pas condamné la glorification de la division Waffen-SS Galicie, mais l’ont activement encouragée, même pendant le scandale Hunka.

Un parent de Yaroslav Hunka reçoit du Conseil régional de Ternopil la médaille Yaroslav Stetsko «Pour services rendus à la région de Ternopil». Crédit photo: Oleh Syrotiuk

Le problème est plus profond

La position du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation sur l'affaire Hunka montre clairement que les dirigeants politiques du pays n'ont aucune intention d'entrer en conflit avec le milieu militaro-nationaliste, qui a fait de la division Waffen-SS Galicie un objet de culte. Et cela ne concerne pas seulement la 3e brigade d'assaut, dont l'exposition présentait des photos des membres de la division. La page Facebook officielle du commandement des forces terrestres des forces armées ukrainiennes a fait la promotion de l'exposition, mentionnant les membres de la division Waffen-SS Galicie aux côtés d'autres formations militaires ukrainiennes, dont l'Armée de la République populaire d'Ukraine, qui a existé de 1917 à 1921.

La glorification de la Division, notamment par le port d'écussons arborant son insigne du Lion de Galicie et la célébration de dates commémoratives liées à l'unité, est également visible dans d'autres formations militaires ukrainiennes. Parmi celles-ci figurent le 1er Régiment d'assaut distinct «Dmytro Kotsiubailo» (les «Loups de Vinci»), le 49e Bataillon d'assaut distinct Karpatska Sich, l' unité spéciale Kraken de la Direction générale du renseignement ukrainien, la 12e Brigade des forces spéciales Azov et les combattants de Svoboda, actuellement en service dans diverses unités.

Membres du Parti Svoboda et militaires d'active portant des écussons rappelant les insignes de la Division Waffen-SS de Galicie. Source: Télégramme du Parti Svoboda de l'oblast de Lviv.

Mais la glorification de la collaboration ukrainienne avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale s'inscrit dans un phénomène plus vaste: le révisionnisme nazi est ancré dans la culture militaire de l'Ukraine contemporaine, déchirée par la guerre. Son idée maîtresse est de présenter l'Allemagne nazie comme un moindre mal, par opposition à la «prison des nations» de Staline qui «opprimait les aspirations nationales ukrainiennes». Certains vont même plus loin et vantent la guerre d'Hitler contre l'Union soviétique, la comparant à l'affrontement actuel entre l'Ukraine – soutenue par les pays occidentaux – et la Russie, la considérant comme la continuation de la «lutte civilisationnelle» entre l'Europe et l'Asie.

Un exemple frappant de cette position extrême est celui d'Artiom «Uragan» Krasnolutsky, actuellement commandant de la 3e brigade d'assaut. Le 9 mai, jour de la Victoire de la Grande Guerre patriotique célébré en Russie et dans d'autres pays post-soviétiques, il a écrit sur les réseaux sociaux:

«Adolf Hitler n'a pas signé la capitulation. Les échos de cette guerre sont encore perceptibles aujourd'hui; à certains endroits, même les drapeaux sont restés inchangés. C'est une guerre de la horde multiculturelle contre les Blancs – la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Une croisade sacrée des Surhommes pour le triomphe du grand sur le grotesque. Maudite soit l'armée soviétique.»

Le commandant Andriy Biletskyi remet une décoration à son subordonné, qui porte un écusson imitant l'insigne Dirlewanger. Source: Télégramme du 2e bataillon mécanisé de la 3e brigade d'assaut.

Des signes de réhabilitation du nazisme sont visibles dans les milieux militaires ukrainiens. Cela se manifeste notamment par l'utilisation de symboles nazis. Par exemple, le groupe d'assaut Vedmedi , rattaché à la 36e brigade de défense côtière, arbore des boulons SS sur ses insignes, ainsi que la devise SS «Meine Ehre heißt Treue» («Mon honneur s'appelle fidélité»).

Une sous-unité de la 3e brigade d'assaut a adopté une version modifiée de l'insigne de la tristement célèbre brigade SS Dirlewanger (avec trois grenades au lieu de deux). Parallèlement, les combattants de la Karpatska Sich portent souvent des écussons , des chemises , des drapeaux et autres articles arborant l'insigne de la 3e division blindée SS «Totenkopf», tristement célèbre pour sa brutalité et ses nombreux crimes de guerre, notamment les massacres du Paradis et de Chasselay. Le 422e bataillon de systèmes sans pilote a non seulement adopté le nom de Luftwaffe, mais utilise également le même aigle que l'armée de l'air nazie.

Combattants du 49e bataillon d'infanterie de la Sich des Carpates. Source: Facebook de Ruslan Andriiko (deuxième à partir de la droite).

En 2023, une unité ukrainienne nommée Nachtigall a été créée. Elle a été intégrée au 413e bataillon distinct de systèmes sans pilote «Raid», commandé par Yevhen Karas, chef du groupe néonazi C14, impliqué dans un pogrom anti-Roms à Kiev et des attaques contre des militants LGBTQ+, des journalistes et des militants d'extrême gauche. Le nom de cette unité fait explicitement référence au bataillon Nachtigall, formé par l'Abwehr allemande en 1941 à partir d'Ukrainiens de souche, principalement membres de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN). L'un de ses commandants était Roman Shukhevych, qui a ensuite dirigé l'UPA. Le bataillon participa aux pogroms anti-juifs dans l'oblast de Vinnytsia à l'été 1941. L'année suivante, les Allemands le restructurèrent en bataillon Schutzmannschaft 201, qui commetta des crimes contre des groupes de résistance anti-nazis et des civils, y compris des Juifs, en Biélorussie.

Un soldat du bataillon Nachtigall lors d'une opération militaire dans la région de Koursk, en Russie. Source: Telegram «Ptakh na ymennia Nakhtihal»

Certains soldats ukrainiens choisissent même des indicatifs d'appel à connotation nazie. Par exemple, Vadym Voroshylov, célèbre pilote ukrainien, explique ouvertement la signification de son indicatif d'appel, «Karaya», emprunté à Erich Hartmann, l'as le plus titré de la Luftwaffe sous le Troisième Reich. Il a déclaré que ce serait un excellent moyen de «troller» les Russes.

Il est important de souligner que l'utilisation de symboles et de noms nazis évoquant l'Allemagne nazie ne concerne pas uniquement des unités isolées ou des soldats isolés. Du fait de la guerre en cours, les forces armées ukrainiennes jouissent d'une confiance publique sans faille au sein de la société ukrainienne. Dans le discours public, l'armée est glorifiée et célébrée, bénéficiant du soutien matériel et moral de la population. Un moratoire sur les critiques envers les militaires est largement perçu comme une manifestation de gratitude envers ceux qui défendent le pays contre l'agression russe.

Par conséquent, on ferme les yeux sur l'utilisation de symboles nazis au sein de l'armée ukrainienne. Une conspiration du silence entoure cette question. Parallèlement, toute tentative d'engager un débat public sur le sujet est rapidement et catégoriquement rejetée, qualifiée de «propagande russe» et de soutien au discours de «dénazification» de Vladimir Poutine, qui a servi de prétexte à la guerre contre l'Ukraine. Par conséquent, ceux qui soulèvent cette question s'exposent à de vives critiques et sont accusés d'antipatriotisme, voire de «trahison envers la patrie».

Cette chasse aux sorcières contribue à la légitimation progressive de l'apologie nazie dans la société ukrainienne. L'un des outils clés de ce processus est la vente de produits dérivés – t-shirts, mugs, écussons, casquettes, porte-clés, carnets et autres articles similaires – que certaines brigades et certains soldats vendent à des fins de collecte de fonds. Un autre mécanisme implique des initiatives destinées aux jeunes, notamment des formations militaires et médicales, des camps patriotiques, des événements culturels et des «leçons de courage» dispensées dans les écoles publiques par des soldats, des vétérans et des membres d'organisations de jeunesse d'extrême droite affiliées.

Articles du 422e bataillon de drones de la Luftwaffe, arborant l'aigle utilisé par l'armée de l'air allemande sous le régime nazi. Source: Instagram de la Luftwaffe

Certaines brigades qui utilisent des symboles nazis possèdent effectivement leurs propres organisations de jeunesse. La plus importante d'entre elles est Centuria, qui possède des antennes en Ukraine et même à l'étranger, notamment en Allemagne. Fondée à l'origine comme une aile de jeunesse paramilitaire du mouvement Azov, elle est passée sous le patronage de la 3e Brigade d'assaut et forme désormais ses futurs combattants. Les membres de Centuria, comme leurs mentors, glorifient la division Waffen-SS Galicie.

Tournoi de combat au couteau organisé par Centuria à Ivano-Frankivsk pour commémorer l'anniversaire de la fondation de la division Waffen-SS Galicie. Avril 2025. Source: Télégramme de Centuria.