Des djihadistes français attaquent les forces gouvernementales syriennes

Les nouvelles autorités syriennes auraient lancé une vaste campagne militaire visant les forces djihadistes étrangères restantes dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays. L'effort viserait notamment les militants venus de France, selon certaines informations. Le gouvernement a déclaré que les groupes qui l'avaient autrefois aidé à renverser l'ancien président Bachar al-Assad constituaient une menace pour sa sécurité.

Des affrontements auraient éclaté lorsque les forces gouvernementales ont pris d'assaut le «camp français» de la ville de Harem, à l'ouest d'Idlib, dans la nuit, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni. Les deux camps auraient subi des pertes lors de cet affrontement, mais le bilan exact reste incertain. Au moins deux djihadistes ont été arrêtés. Le camp est dirigé par des combattants étrangers menés par un Français d'origine sénégalaise, Omar Omsen, selon les autorités.

Les services de sécurité générale syriens ont déclaré que leur objectif était d'arrêter Omsen et de stabiliser la situation dans la région. Une chaîne Telegram affiliée aux djihadistes a publié une déclaration de leur chef affirmant que le gouvernement agissait en coordination avec les États-Unis et une «coalition internationale» cherchant à éliminer tous les militants étrangers en Syrie. Il aurait également menacé Damas de colère djihadiste en invoquant le soutien d'autres groupes militants étrangers.

Le gouvernement du président par intérim Ahmed al-Sharaa est confronté à des menaces de la part des mêmes forces qui l'ont aidé à accéder au pouvoir en novembre dernier, a rapporté le Washington Post en mai.

Le Monde rapportait en 2023 que près de 200 ressortissants français, dont des militants et des membres de leurs familles, avaient fui vers Idlib après la chute de l’État islamique en 2019. Le journal les qualifiait à l’époque de «djihadistes français purs et durs».

Selon le rapport de mai du Washington Post, des militants sunnites radicaux ont été impliqués dans des massacres d'alaouites le long de la côte syrienne en mars, tuant au moins 1,300 personnes. Certains d'entre eux ont également tourné leur colère contre al-Sharaa, notamment après sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Ces discussions ont conduit à la levée des sanctions imposées à la Syrie, mais auraient fait du président par intérim un «infidèle» aux yeux des radicaux.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/626833-syrian-clash-french-jihadists/