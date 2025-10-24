L'Amérique en Chine

La grande historienne populaire Barbara Tuchman, dans son ouvrage «Stilwell and the American Experience in China 1911-1945 (Stilwell et l'expérience américaine en Chine 1911-1945)», examine en détail les efforts déployés par les États-Unis pour utiliser et façonner la Chine après la chute de la dynastie Qing au début du XXe siècle. Elle se concentre sur les relations militaires, mais montre que l'implication américaine en Chine durant cette période était vaste et profonde.

Spirituellement, la Chine était considérée comme le sauveur potentiel du christianisme. Des articles de catholiques et de protestants comparaient l'enthousiasme des convertis chinois à l'apathie et aux obséquiosités formelles des chrétiens restés au pays. On parlait d'une renaissance glorieuse de l'Esprit, telle qu'elle fut vécue au XIIe siècle, au début du XVIe siècle ou au XVIIIe siècle, selon le christianisme. Les différentes confessions possédaient des centaines de kilomètres carrés de terres chinoises. Elles édifièrent des flèches gothiques élaborées et de simples édifices en briques rouges, et bâtirent des écoles et des hôpitaux financés en grande partie par les modestes contributions des croyants américains; ces dons étaient offerts comme des carottes aux fidèles chinois dans une période de chaos social généralisé.

Sur le plan matériel, la Chine était considérée par des centaines de techniciens comme un pays extrêmement riche en ressources naturelles. Elle disposait également d'un immense bassin de main-d'œuvre parmi les moins chères du monde et de grandes villes potentiellement lucratives pour les produits finis. Les hommes d'affaires de tous horizons salivaient à l'idée de ces possibilités.

Politiquement, Roosevelt et ses conseillers espéraient qu'après la Seconde Guerre mondiale, une Chine amie exercerait son contrôle sur toute l'Asie du Sud-Est. Ils supposaient à tort que le leader nationaliste Chiang Kai-Shek exerçait une forte emprise sur le pays. Les cartes de la Chine étudiées par les écoliers montraient alors une Chine à son apogée historique, incluant la Mongolie extérieure et une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Laos et le Vietnam. L'Amérique pourrait ainsi se présenter comme anticolonialiste, empêchant la France et la Grande-Bretagne de réintégrer l'Asie du Sud-Est, tout en exerçant un contrôle effectif sur leurs anciennes colonies.

Sur le plan intellectuel, les universités et instituts de formation technique les plus prestigieux de Chine étaient dirigés par Harvard, Yale et les Églises. Des sommités telles que Hu Shih et Lin Yu Tang, qui dominaient les magazines et les maisons d'édition, croyaient en l'économie libérale, le gouvernement démocratique et le droit constitutionnel. Ils regrettaient certains excès de Chiang Kai-Shek, mais reconnaissaient que les masses illettrées de la Chine auraient besoin d'être guidées pendant un certain temps.

L'Amérique était plus que disposée à guider. Des dizaines de milliers d'Américains étaient présents en Chine dans les années 1920 et 1930: conseillers économiques, travailleurs de la Croix-Rouge, prédicateurs, médecins, enseignants, géologues, sinologues, marchands, marins et soldats.

Le général Joseph Stilwell incarnait les plus belles qualités de nos guides. Intelligent et franc-parler, il éprouvait un amour souvent exaspéré mais profond pour les Chinois, qu'il connaissait depuis plus de 32 ans. Il parlait couramment plusieurs dialectes du mandarin et connaissait bien la culture chinoise. En tant que chef militaire, il était sans égal dans toute l'armée américaine. Il entretenait d'excellentes relations avec les soldats chinois et américains et était un tacticien hors pair, élaborant des théories d'attaque et de défense à Fort Benning au début des années 1930, sous la direction de George Marshall, qui furent appliquées avec succès pendant la Seconde Guerre mondiale.

Durant ses six dernières années en Chine, la mission de Stilwell consistait à coordonner la formation d'une armée efficace, sous la direction de Chiang Kai-Shek, pour combattre les Japonais, qui disposaient d'une armée de plus d'un million d'hommes répartis dans tout le pays. Il quitta le pays sur l'insistance de Chiang juste après la Seconde Guerre mondiale et exprima ses frustrations dans une phrase de son journal intime, le 19 août 1945: «Nous devons partir, tout de suite.»

Tuchman relate les expériences de Stilwell qui ont conduit à ce jugement. Elle conclut son livre ainsi: «La mission de Stilwell était la tentative suprême de l’Amérique en Chine. Il a déployé tous les efforts possibles car son tempérament ne le lui permettait pas moins; il n’a jamais relâché et n’a jamais abandonné. La mission a échoué dans son but ultime, car le but était irréalisable. L’impulsion n’était pas chinoise. Même la route du fleuve Jaune que Stilwell avait construite en 1921 avait disparu douze ans plus tard. La Chine est un problème pour lequel il n’existait aucune solution américaine. Finalement, la Chine a suivi son propre chemin, comme si les Américains n’étaient jamais venus.»

Sa dernière phrase n'est pas tout à fait exacte. Les efforts de l'Amérique pour façonner la Chine à sa manière font désormais partie intégrante du «Siècle de l'Humiliation», qui s'étend des Guerres de l'Opium de 1839-1860 au triomphe du Parti communiste chinois en 1949, une période largement perçue en Chine comme une déviation cauchemardesque de ses rythmes historiques habituels, imposée par les Européens dont l'Amérique est devenue le fer de lance.

Ce concept a du poids. Les récits qui en sont tirés suscitent régulièrement des discussions animées sur Internet et attirent les foules au cinéma. Il justifie l'hégémonie des dirigeants chinois actuels et contribue visiblement à galvaniser des millions de personnes pour qu'elles travaillent suffisamment dur et efficacement afin que la Chine ne soit plus jamais traitée comme de l'argile.

Michael Snedeker est avocat spécialisé dans la peine de mort et co-auteur, avec Debbie Nathan, de Satan's Silence. Il vit à Portland, dans l'Oregon.

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2025/10/03/america-in-china/