Les Alaouites syriens protestent contre les enlèvements d'enfants et les meurtres sectaires

Les Alaouites de la ville côtière syrienne de Lattaquié ont organisé une marche de protestation le 9 octobre, tandis que les parents refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école dans les communautés de l'ouest et du centre de la Syrie, pour protester contre l'enlèvement choquant d'un jeune garçon alaouite devant son école plus tôt cette semaine.

Ces manifestations surviennent alors que les enlèvements et les meurtres sectaires perpétrés contre la minorité religieuse alaouite par des extrémistes sunnites des forces de sécurité affiliées au gouvernement syrien continuent d'augmenter.

Le 8 octobre, des hommes armés appartenant aux forces de sécurité du gouvernement syrien, connues sous le nom de Sécurité générale, conduisant une Hyundai Santa Fe argentée, ont enlevé Mohammad Qais Haidar, un élève de huitième année, ont rapporté les Archives de la justice syrienne (SJT).

L'enlèvement a été particulièrement choquant car le garçon a été enlevé devant son école dans la ville côtière de Lattaquié, en plein jour et à la vue de ses camarades de classe.

La famille de Mohammad est bien connue à Lattaquié: son père est professeur d'université et sa mère institutrice. L'enlèvement a eu lieu dans une zone réputée sûre, sous la surveillance des forces de sécurité locales stationnées près de l'école.

Les manifestants ont également été indignés par le meurtre brutal d’une enseignante dans le gouvernorat de Homs, le 7 octobre.

Liyal Dammar Ghreib, mère de quatre enfants du quartier d'Al-Zahraa, a été abattue par deux combattants de la Sûreté générale, a indiqué SJT. Elle a été tuée devant l'école Walid al-Najjar, dans le quartier de Jubb al-Jandali, alors qu'elle se rendait au travail.

Ces deux incidents ont conduit plusieurs écoles à suspendre les cours. Les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves ont depuis appelé à la grève et exhorté les familles à garder leurs enfants à la maison jusqu'à la mise en place de mesures de sécurité efficaces.

Ces manifestations surviennent dans un contexte de nouveaux enlèvements et meurtres confessionnels documentés par SJT ces derniers jours.

Un chiite, Ali Muhammad Madah, a été enlevé à son domicile du quartier d'Al-Abbasiyah à Homs le soir du 8 octobre par des hommes armés liés à la Sûreté générale. Selon des sources locales, le groupe aurait également volé de l'argent à son domicile, agressé les femmes qui s'y trouvaient et exigé une rançon de 600 millions de livres syriennes (55,000 dollars).

Le corps d'un alaouite, Nidal Ahmad Salloum, a été retrouvé jeudi 8 octobre, deux jours après son enlèvement à Hama. Salloum était originaire d'Al-Mahrousa, dans la plaine d'Al-Ghab, à l'ouest de la Syrie.

SJT a également rapporté que le contact a été perdu avec Sham Bassem Ali, 14 ans, de la ville de Masyaf dans le gouvernorat de Hama, vers 19 heures le même jour.

Elle a été vue pour la dernière fois dans le quartier d'Al-Turba à Jaramana, dans la banlieue de Damas, où elle vivait avec sa famille.

«Ce qui a commencé avec l’enlèvement de jeunes hommes avant mars s’est depuis étendu aux femmes, et maintenant même aux enfants de moins de 18 ans», a noté SJT.

La veille, un Alaouite originaire de la ville de Mahrousa, dans la banlieue de Masyaf, à Hama, a été retrouvé mort. Il a été tué deux jours après avoir été enlevé par des inconnus armés, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) .

Des sources locales ont indiqué que l'homme avait été kidnappé et tué après avoir quitté le département criminel de la ville de Hama et rempli des formalités administratives liées au travail.

«L’incident a suscité un profond ressentiment public en raison du chaos sécuritaire qui règne à Hama, coïncidant avec l’augmentation des enlèvements et des meurtres à caractère sectaire», a écrit l’OSDH.

Depuis que Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a pris le pouvoir à Damas en décembre, renversant l'ancien président Bachar al-Assad, les attaques contre les Alaouites et d'autres minorités religieuses en Syrie sont devenues monnaie courante.

HTS, ancienne branche d'Al-Qaïda dirigée par le nouveau président autoproclamé syrien Ahmad al-Sharaa, adhère aux enseignements d'Ibn Taymiyya, un érudit religieux médiéval extrémiste qui enseignait que les Alaouites étaient des apostats qu'il fallait tuer. HTS constitue l'épine dorsale de la nouvelle armée et des forces de sécurité syriennes.

Sharaa a été chaleureusement accueilli à New York le mois dernier par des responsables américains, dont l'ancien directeur de la CIA David Petraeus, et a prononcé un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies.

En mars, les forces de sécurité syriennes et les groupes armés extrémistes qui leur sont affiliés ont massacré au moins 1,500 civils alaouites dans des dizaines d’endroits sur la côte syrienne (plus de 10,000 selon certaines sources).

Quatre mois plus tard, les forces syriennes ont perpétré des massacres similaires contre des membres de la minorité religieuse druze dans le gouvernorat de Soueïda, au sud de la Syrie. Au moins 167 civils, dont 21 enfants et 57 femmes, ont été tués, selon l'OSDH .

Sur la côte comme à Soueïda, les forces de sécurité syriennes ont exécuté des civils non armés dans leurs maisons et dans les rues en raison de leur identité religieuse.

URL de l'article en anglais:

https://thecradle.co/articles/syrian-alawites-protest-child-abduction-sectarian-murders