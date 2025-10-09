Lettre de Syrie: Elle était enseignante et mère de quatre enfants, ils l'ont assassinée

Maryam al-Zahra est une femme alaouite de Syrie qui habite dans une ville près de la côte méditerranéenne. Elle a décidé courageusement de témoigner pour La Gazette du Citoyen et de raconter ce qui se passe dans la Syrie dirigée par al-Sharaa/al-Jolani et son gouvernement de djihadistes. Voici son premier témoignage: Elle était enseignante et mère de quatre enfants, ils l'ont assassinée Par Maryam al-Zahra le 9 octobre 2025 Le meurtre de l'enseignante Layal Damir Gharib, mère de quatre enfants, n'était pas un incident isolé. Elle quittait son domicile le matin, sans arme, ses cahiers et ses stylos, pour enseigner le mot «paix» aux enfants, et s'est retrouvée sous les balles à l'entrée de son école. Ce n'était pas une seule vie qui a été ôtée: l'espoir et l'avenir ont aussi été anéantis, transformant l'école en un lieu de peur au lieu d'être celui de l'apprentissage.

Cette attaque contre l'éducation s'inscrit dans une série de crimes systématiques visant la communauté alaouite et d'autres groupes: du viol de la jeune Rawan à l'enlèvement d'enfants, de la découverte de corps dans des fosses communes à l'assassinat d'enseignants à l'entrée des écoles. Torture, arrestations arbitraires, licenciements, déplacements, famine et pillages sont autant de violations commises en toute impunité; les auteurs restent souvent en liberté, et le silence des autorités prolonge le crime. Ce qui se passe n'est pas un chaos aléatoire, mais une politique délibérée visant à fracturer le tissu social, car chaque crime identitaire creuse les divisions, enracine le sectarisme et ouvre la voie à la division et à l'occupation du pays sous prétexte de «rétablir la sécurité».

Le sang et les larmes ne sont pas que des chiffres; ce sont des familles qui ont perdu des êtres chers et des générations privées d'éducation et de dignité. Cette violence systémique sape la confiance et menace la paix civile et l'unité nationale.

Un appel urgent à la communauté internationale et aux organisations de défense des droits humains: les simples condamnations ne suffisent pas; nous avons besoin de missions d'enquête, de mécanismes de surveillance, d'une véritable protection des écoles et des enfants, et de la responsabilisation de toutes les personnes impliquées. La documentation et l'application des lois sont des devoirs incontournables.

La justice pour les innocents est obligatoire, la dignité est non négociable et la protection contre les exécutions arbitraires est un droit pour tous. Nous ne resterons pas silencieux face à ceux qui tuent des enseignants, volent l'espoir et détruisent l'avenir.

