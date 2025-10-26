Lettre de Syrie : Une enseignante victime d’un terrible attentat à la bombe

Maryam al-Zahra est une alaouite syrienne vivant dans une ville proche de la côte méditerranéenne. Elle a courageusement décidé de témoigner pour La Gazette du Citoyen et de raconter ce qui se passe en Syrie, dirigée par al-Sharaa/al-Jolani et son gouvernement djihadiste: Une enseignante alaouite victime d’un terrible attentat à la bombe Par Maryam al-Zahra, le 26 octobre 2025 Riham Nizar Hammouda, 32 ans, mère de deux fils, Adam et Ali, originaire du village de Zama – Ayn al-Sharqiyah, sur la côte syrienne, est décédée tragiquement vendredi soir après qu’un fondamentaliste, dans un acte de haine, a lancé une grenade à main chez elle, propulsant son âme pure au ciel. Sa parente, Sarah Mohamed Hamidouch, reste grièvement blessée, témoin d’une nouvelle tragédie frappant des innocents. Riham était enseignante à l'école Sbeih Rajoub, portant un message de lumière dans son cœur, cherchant à concilier le fardeau de la maternité et la solitude. Elle avait auparavant subi des tentatives répétées de ciblage et d'extorsion depuis son domicile. Elle a affronté l'injustice avec un noble silence et supporté les menaces avec patience, jusqu'à ce que la trahison éteigne sa flamme.

Riham n'est pas qu'un numéro au journal télévisé. Elle reste un visage du quotidien syrien. Une femme ordinaire, son sac à la main le matin, qui allait en classe pour inculquer à ses élèves l'amour de la littérature et l'espoir, tout en luttant silencieusement contre la faim, l'oppression et les menaces incessantes. Elle a quitté ce monde aux côtés des enseignants qui paient un lourd tribut à leur conscience. Ce qui arrive aujourd'hui à la communauté alaouite, et à d'autres communautés, n'est plus un cas isolé. Le ciblage des enseignants, l'enlèvement des élèves, le viol des femmes, les arrestations et la confiscation forcée des maisons sont autant de maillons d'une chaîne de violence systématique, déguisée en actes commis par des individus «inconnus», tandis que les faits sont délibérément falsifiés pour paraître aléatoires, alors qu'en réalité, il s'agit d'un crime prémédité.

L'objectif de ces actes est clair et terrifiant : intimidation, terreur, déplacements forcés et saisies de maisons, dans le cadre d'un plan organisé visant à vider des régions de leurs habitants alaouites et à les contraindre à l'exil dans la peur et le sang. L'impunité persistante, combinée à la méconnaissance de l'ampleur de ces crimes, nous confronte à des actes qui s'élèvent au niveau de crimes contre l'humanité, voire d'actes pouvant être qualifiés de nettoyage ethnique ou de génocide au regard du droit international. Ceux qui tuent des enseignants, enlèvent des enfants, violent des femmes et déplacent des familles ne peuvent être qualifiés d'«inconnus». Les auteurs sont connus, même s'ils se cachent derrière de nombreux masques.

Le silence ne protège personne. Le silence est complice. Le silence est une balle de plus dans la poitrine de la victime. Ce qui se passe n'est pas le chaos, mais un système de violence généralisé qui sape tout espoir de coexistence, transformant la patrie en un champ de bataille sanglant à ciel ouvert. Ceux qui qualifient ces crimes d'«actions individuelles» se rendent complices des bourreaux, en paroles et en actes. Le silence donne le feu vert aux tueurs pour continuer.

Riham n'était pas la première victime, et elle ne sera pas la dernière si le silence persiste. Il y a à peine deux semaines, l'enseignante Layal Gharib a été tuée devant son école, et à chaque fois, la tragédie se résume par le mot « inconnu ». Combien de sang faudra-t-il encore verser avant que nous reconnaissions un crime commis contre une communauté entière?

Que Dieu ait pitié de Riham et de toutes les femmes tuées pour avoir porté la lumière dans leurs cœurs. Que la paix soit sur son âme, qui ne s'effacera jamais, et sur ses enfants, Adam et Ali, qui grandiront en sachant que leur mère n'est pas morte de mort naturelle ; elle a été assassinée parce qu'elle était libre.

Que la paix soit sur Riham et sur toutes les bougies éteintes, laissant nos cœurs conscients que le silence et l'inaction face à l'injustice laissent l'obscurité aux meurtriers.