Naples, 1944

Durant mes nombreuses années de tourisme artistique en Italie, je n'avais qu'une connaissance superficielle de l'histoire politique récente et complexe de ce pays. Parfois, j'étais même d'une naïveté comique. Il y a longtemps, à Venise, alors que je trouvais les bateaux-bus en grève, un batelier m'annonça qu'ils organisaient un arrêt de travail suite à la mort de la reine d'Angleterre. J'ai donc payé pour être conduit à la gare, mais (bien sûr) j'y ai découvert qu'une grève générale était en cours. Plus récemment, cependant, comme j'écris sur l'art napolitain depuis quelques années, j'ai lu des histoires. Mon livre, en cours d'édition, "In Caravaggio’s Shadow: Naples as a Work of Art (À l'ombre du Caravage: Naples comme œuvre d'art)", consacre un chapitre à la célèbre révolte politique de 1943, relatée dans le film réaliste de 1962 "La Bataille de Naples (Le quattro giornate di Napoli)", lorsque les Napolitains attaquèrent les troupes d'occupation allemandes. Ce fut la seule révolte de ce genre, hormis le soulèvement juif en Pologne. Vous pouvez donc imaginer ma joie lorsque j'ai découvert "The Devil's Paradise at War" de Keith Lowe (1944, New York, St. Martins, 2025). Cet ouvrage, première grande histoire de Naples en temps de guerre en anglais, offre un regard approfondi, un commentaire et une analyse documentés des événements de la guerre.

Pour résumer brièvement cette longue histoire, l'Italie fasciste entra dans la Seconde Guerre mondiale en alliance avec l'Allemagne nationale-socialiste, mais se révéla rapidement un partenaire militaire peu fiable. Les invasions italiennes de l'Albanie et de la Grèce échouèrent lamentablement, et la contribution de Mussolini en troupes pour soutenir l'attaque allemande contre l'Union soviétique fut un désastre. En 1943, les armées britannique et américaine envahirent la Sicile et progressèrent lentement vers le nord. Malheureusement, ces troupes alliées étaient particulièrement mal préparées aux combats contre les Allemands, dont les manœuvres dilatoires furent habilement menées, ni aux tâches administratives nécessaires à la conquête définitive du sud de l'Italie. Le gouvernement de Mussolini tomba en juillet 1943, et peu après, les armées alliées entrèrent dans Naples, qui avait expulsé les troupes allemandes. La Bataille de Naples, un film de Nanni Loy, disponible sur YouTube, offre un compte rendu utile de ces combats de rue, détaillés par Lowe. Puis, lorsque les lignes de bataille se déployèrent plus au nord, les forces alliées durent gouverner (et soutenir) la ville en ruines. Lowe est un conteur très expert, ce qui est une chance car cette histoire est compliquée.

Sous l'Ancien Régime, à l'apogée du baroque, de 1516 à 1713, Naples était une ville coloniale, gouvernée par des vice-rois qui ne dépendaient que des lointains monarques espagnols. Puis, au XVIIIe siècle, après des transitions complexes, elle fut intégrée en 1861 à la nouvelle nation italienne. Mais les relations entre le Sud et le Nord de l'Italie furent toujours tendues. Après la guerre civile, les États-Unis ne rétablirent nos institutions politiques dans le Sud vaincu qu'avec de réelles difficultés et un succès mitigé. Les traditions démocratiques de l'Italie étaient bien plus fragiles, et après l'expulsion des Allemands de Naples en 1943, les troupes d'occupation et leurs alliés italiens se retrouvèrent face à une tâche colossale pour laquelle ils étaient mal préparés. Bien sûr, en temps de guerre, de nombreux pays furent confrontés à cette situation. Ce qui, cependant, fut particulièrement compliqué pour Naples, ce furent les changements d'allégeance, qui forcèrent de nombreux anciens fascistes à collaborer avec les Alliés.

Naples a longtemps été perçue par les étrangers comme un lieu de clichés. On peut encore lire aujourd'hui sur Wikipédia: «Les touristes ne sont pas susceptibles d'être affectés par l'influence de la Camorra, mais ils doivent se méfier des conditions de circulation chaotiques.» Ces deux affirmations sont vraies d'après mon expérience. En rassemblant 27 anciens guides pour mes recherches, j'ai découvert qu'ils racontaient tous la même histoire : «Naples est dangereuse, mais si vous suivez nos conseils, vous serez en sécurité.» Un livre ajoute même: «Si vous cherchez une fusillade mafieuse, vous serez probablement déçu.» Sans aucun doute! En fait, comme le souligne Lowe, Naples est plus sûre que la plupart des villes italiennes. Son objectif, en tant qu'historien, est de remplacer ces clichés mal informés par la vérité. Comparée à Rome, protégée par la présence du Vatican, à Florence ou à Venise, Naples a été très lourdement bombardée pendant la guerre. Les Allemands, en retraite, ont saboté les approvisionnements en électricité et en eau, et détruit les usines. Bien sûr, si Naples devint ainsi victime des forces allemandes et alliées, c'est parce que les fascistes italiens avaient allié leur pays à l'Allemagne. Les Alliés voulaient gagner la guerre et rentrer chez eux. La reconstruction nationale ne les intéressait guère, ce qui, de toute façon, était une tâche qu'ils n'étaient pas prêts à entreprendre. Mais comme le souligne Lowe, puisque les Alliés voulaient que Naples soit une ville fonctionnelle, la population devait être nourrie, avoir accès à l'eau potable et être logée.

Naples 1944 offre un regard saisissant et approfondi sur un moment historique important et extrêmement complexe. Lowe présente avec brio les ambiguïtés morales de son époque. Son récit détaillé de la situation effroyable des femmes est particulièrement pertinent. Les seuls problèmes, à mon avis, résident dans sa conclusion, qui aborde brièvement l'histoire récente, mentionne des écrits de Curzio Malaparte et de Carlo Levi sur la ville et suggère une amélioration de la situation à Naples. Le récit de Malaparte sur la vie de la ville pendant la guerre, je dirais même, est particulièrement révélateur. Admirateur fasciste de Proust, il avait une personnalité singulièrement complexe (et perverse). Je comprends la nécessité d'une conclusion optimiste, mais j'aimerais en apprendre davantage sur le présent. Depuis quarante ans que je visite Naples de temps en temps, la situation s'est considérablement améliorée. Plus d'églises sont accessibles, le grand musée Capodimonte bénéficie d'une direction dynamique et la ville regorge d'excellents restaurants. (La conduite, cependant, reste inchangée.) Et une librairie à la gare centrale propose un large choix de livres sur la ville. Le patriotisme local est important à Naples.

Le lecteur américain de Naples 1944 devrait s'interroger sur nos récents exercices de construction nationale au Moyen-Orient. Si les Alliés n'ont pas pu administrer facilement Naples vaincue, comment aurions-nous pu espérer gouverner l'Irak ou l'Afghanistan? Lowe révèle de nombreux désastres politiques. Mussolini, totalement pris au dépourvu, pensait pouvoir mener l'Italie à la victoire. La Grande-Bretagne et les États-Unis, plus puissants mais presque aussi mal préparés, pensaient qu'envahir et administrer l'Italie serait facile. Si les troupes allemandes se sont généralement comportées de manière bestiale, les soldats alliés, les soldats et les civils italiens ont très souvent fait de même. Et, comme il le souligne, très peu d'hommes ont été punis, même pour des crimes contre l'humanité. D'après ce qu'il indique, l'Église catholique n'a joué aucun rôle, de quelque nature que ce soit.

Lorsque Howe évoque brièvement le célèbre soulèvement napolitain de Masaniello en 1647, il est utile de rappeler que la violence était alors relativement peu documentée. Cependant, lorsqu'on arrive à 1944, on dispose parfois des noms de nombreuses victimes et acteurs. Ce qui est profondément décourageant, c'est qu'il n'existe aucune preuve que ces informations aient rendu nos dirigeants plus sages, voire plus prudents. Et, si les fascistes italiens et les nationaux-socialistes allemands à Naples étaient immoraux, on peut affirmer, je pense, que les dirigeants actuels de notre pays ne sont pas bien meilleurs. Quand j'étais jeune, les Américains étaient condescendants à l'égard de la politique italienne. Pourquoi ce pays intellectuellement sophistiqué avait-il des gouvernements si instables – et, comme tout étranger pourrait facilement le constater, pourquoi une corruption aussi endémique? Aujourd'hui, cependant, nous avons moins confiance dans la stabilité de nos institutions libérales et sommes réellement conscients que le fascisme n'a pas disparu.

Je n'ai parlé que de cette histoire tragique, et non des charmes de Naples, qui, d'après ma longue expérience, rendent la ville presque irrésistible. Idéalement, j'y vivrais. Pour un résumé de la vie de la ville, consultez "Totò sells Trevi Fountain (Totò vend la fontaine de Trevi" du grand acteur napolitain Totò, disponible en ligne. Et pour comprendre l'importance de l'art, consultez mon ouvrage "The Best Painting in Naples (Les plus belles peintures de Naples)", également disponible en ligne. La thèse centrale de mon ouvrage "In Caravaggio’s Shadow (À l'ombre du Caravage)" est que Naples intéresse les historiens de l'art parce qu'elle ne s'est pas modernisée. Dans la plupart des villes européennes, les œuvres d'art majeures étaient généralement transférées dans des musées. Mais ce ne fut pas le cas à Naples, qui demeure ainsi un monument unique et esthétiquement singulier de l'Ancien Régime. Il vous faudra lire mon livre pour en juger. En attendant, mon propos est simplement de faire l'éloge du livre étonnant de Lowe, un modèle d'écriture historique, un récit précieux à la fois pour son intérêt intrinsèque et pour ce qu'il nous apprend sur des questions plus vastes.

David Carrier est un philosophe et critique d'art. Ses ouvrages "Aesthetic Theory, Abstract Art and Lawrence Carroll" (Bloomsbury) et "Aesthetics of the Margins/The Margins of Aesthetics: Wild Art Explained" (Penn State University Press) ont été publiés en 2018. Il écrit actuellement un livre sur le centre historique de Naples et, avec Pissarro, il a mené une série d'entretiens avec des directeurs de musées pour Brooklyn Rail. Il contribue régulièrement à Hyperallergic.

https://www.counterpunch.org/2025/10/03/naples-1944/