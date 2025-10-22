Une Biélorusse kidnappée en Thaïlande et tuée pour trafic d'organes

Une chanteuse et mannequin biélorusse aurait été assassinée après avoir été victime d'un trafic vers le Myanmar via la Thaïlande.

Par Khmer Times le 20 octobre 2025

Vera Kravtsova, la chanteuse biélorusse assassinée

Il a été rapporté qu'une chanteuse et mannequin biélorusse de 26 ans a été tuée après avoir été trompée en se rendant en Thaïlande, puis victime de trafic pour travailler dans un réseau de fraude en ligne au Myanmar.

Le journal de Hong Kong "The Standard" a rapporté que la femme, Vera Kravtsova, avait d'abord été piégée pour se rendre en Thaïlande afin de travailler comme mannequin, mais à son arrivée à Bangkok le 20 septembre, elle a été emmenée de l'autre côté de la frontière, au Myanmar, et forcée de travailler sur un site de fraude en ligne et contrainte de se faire passer pour une internaute sur des plateformes de rencontres afin d'attirer les hommes étrangers dans des escroqueries à l'investissement.

Après avoir refusé d'obéir aux ordres de ses ravisseurs, Vera Kravtsova aurait été vendue à un réseau de trafic d'organes début octobre et assassinée.

Vera Kravtsova aurait été vendue à un réseau de trafic d'organes

