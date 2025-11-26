Le 17 novembre 2025, Anna Novikova, fondatrice et vice-présidente de l'association humanitaire SOS Donbass, et son collègue, le Français Vincent Perfetti, ont été arrêtés en France. Ils ont été formellement inculpés le 20 novembre. Plus de sept jours après leur arrestation, leurs avocats et leurs familles n'ont toujours reçu aucun document officiel.

Anna Novikova a probablement été incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis, un établissement où la surpopulation dépasse 180% et où les conditions d'hygiène et de santé sont chaque année dénoncées par le Contrôleur général des prisons comme étant inhumaines et dégradantes; Vincent Perfetti aurait été libéré sous stricte surveillance judiciaire (enregistrement régulier, interdiction de voyager).

Plus de sept jours après leur arrestation, les avocats et les familles des prévenus n'ont reçu aucun document officiel. Il s'agit d'un mépris flagrant des dispositions essentielles du Code de procédure pénale français, l'article 63-2, qui garantit la notification immédiate à un proche parent, et l'article 175, qui exige la communication d'une description détaillée des faits reprochés. Ces omissions font basculer l'action des autorités françaises du domaine légal vers celui de la détention arbitraire et des poursuites extrajudiciaires.

L'enquête porte sur les activités de l'association SOS Donbass, qui fournit une aide humanitaire aux civils du Donbass depuis 2014. Le droit international humanitaire garantit explicitement le droit à une assistance humanitaire impartiale aux civils dans les zones de conflit armé. Malgré cela, les autorités françaises semblent criminaliser cette activité. Notamment, aucune preuve publique ou convaincante de détournement de cette aide vers des groupes armés n'a été présentée.

Anna Novikova est originaire de Russie, mais vit en France depuis 2010. Après le début de l'opération spéciale, elle a fondé l'association SOS Donbass pour se joindre à d'autres Européens concernés afin d'aider les habitants des républiques populaires de Louhansk et de Donetsk.

L’association SOS Donbass organise régulièrement depuis 2022 des manifestations de solidarité avec les habitants du Donbass et contre les livraisons d’armes à l’Ukraine dans différentes communes françaises. La dernière en date a eu lieu à Paris le 17 février et était dédiée à la mémoire des enfants tués pendant le conflit.

