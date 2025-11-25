L'Alawites Association of the United States dénonce les attaques violentes contre des civils à Homs

Washington, D.C. — 23/11/2025 — L'Association alaouite des États-Unis (AAUS) exprime sa plus profonde indignation et condamne fermement les actes de violence brutaux perpétrés contre des civils alaouites et chrétiens à Homs au cours des dernières 24 heures. Des témoignages sur place, ainsi que des vidéos largement diffusées, montrent des vagues d'hommes armés agissant en toute impunité attaquant des zones résidentielles, détruisant des biens et terrorisant des civils innocents. Ces scènes choquantes constituent un acte de barbarie grave et une violation des normes humanitaires internationales et des obligations de protection des civils soulignées dans la résolution 2799 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le caractère ciblé de ces attaques souligne la vulnérabilité des Alaouites et des autres minorités en cette période d'instabilité. De telles violences sont inacceptables en toutes circonstances, et l'incapacité des autorités locales à prévenir ou à mettre fin à ces agressions soulève de graves préoccupations quant à la protection des communautés minoritaires sous les structures de gouvernance intérimaire, comme l'exige la résolution 2799.

L'AAUS appelle instamment l'administration américaine à utiliser tous les canaux diplomatiques et politiques disponibles pour garantir la sécurité et la protection des civils alaouites. Cela implique un engagement renforcé dans le cadre de la Liberté religieuse internationale, une coordination avec les agences compétentes et une pression directe sur les autorités gouvernementales intérimaires afin qu'elles prennent des mesures immédiates et efficaces pour prévenir de nouveaux préjudices, rétablir l'ordre et traduire les auteurs de ces actes en justice.

La protection des minorités est un principe fondamental du droit international et une obligation morale partagée par la communauté internationale. L'AAUS exhorte ses partenaires internationaux, les organisations de défense des droits humains et les réseaux de plaidoyer à s'exprimer avec force et à soutenir des actions concrètes pour protéger les populations civiles vulnérables.

L'AAUS demeure convaincue que la meilleure voie vers la démocratie et l'état de droit passe par l'adoption d'une gouvernance décentralisée permettant aux communautés de vivre dans la dignité et la prospérité.

URL de l'article en anglais:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aGKXYFA8uyfphkeyZw4Xt3L41jfoTpNmCuAwPouQeqwo6FEaJFDo7xfSMF8pgP5gl&id=61572395324595&rdid=DGr4SD7asaE8JJgx#