Le Kerala devient le premier État à éradiquer l'extrême pauvreté

Le 1er novembre, jour anniversaire de la création du Kerala, cet État a accompli un exploit historique en devenant le premier à éradiquer l'extrême pauvreté. Lors d'un rassemblement public massif à Thiruvananthapuram, le ministre en chef Pinarayi Vijayan a déclaré que ce succès était le fruit d'une volonté collective. L'objectif principal de l'initiative «Nava Keralam» (Nouveau Kerala) – élever le niveau de vie du Kerala au niveau des pays développés – est en passe d'être atteint. Il a ajouté que le Kerala devance déjà les États-Unis à bien des égards. Voilà la véritable histoire du Kerala.

«L’éradication de l’extrême pauvreté que nous avons proclamée aujourd’hui est la victoire du modèle de développement alternatif et centré sur l’humain que le Kerala présente au monde. À l’heure où les politiques néolibérales creusent les inégalités dans tout le pays et où la richesse s’accumule entre les mains d’une minorité, le Kerala se dresse fièrement, affirmant au monde qu’un modèle de solidarité, d’égalité et de bien-être social, qui englobe toutes les couches de la société, est possible», a déclaré le ministre en chef.

«Nous ne considérons pas cela comme une réussite uniquement gouvernementale. C'est le fruit du travail de tous les citoyens de cette région, unis face à la crise et porteurs d'un "Nava Kerala". Cette victoire est celle des travailleurs de Kudumbashree qui ont recensé les familles les plus démunies de leurs quartiers, des bénévoles qui leur ont distribué des médicaments. Elle est celle de tous les responsables qui ont participé à cette initiative citoyenne», a-t-il ajouté.

La décision prise lors du premier conseil des ministres du second gouvernement de Pinarayi Vijayan s'est concrétisée par cette réalisation. Lors d'une session spéciale de l'Assemblée convoquée à l'occasion de la journée de la création de l'État, le ministre en chef a annoncé que l'État était désormais libéré de l'extrême pauvreté.

La réunion publique à Thiruvananthapuram était présidée par le ministre d'État MB Rajesh. Le ministre en chef a officiellement lancé le rapport du Projet d'éradication de l'extrême pauvreté en le remettant à l'acteur Mammootty. Il a également présenté le document relatif au Projet de post-éradication de l'extrême pauvreté à VK Ramachandran, vice-président du Conseil de planification. Le secrétaire principal du Département de l'administration locale, Tinku Biswal, a présenté le rapport. Le secrétaire en chef VP Joy a prononcé le discours de bienvenue et la secrétaire spéciale du Département de l'administration locale, TV Anupama, a présenté les remerciements.

